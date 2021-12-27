Бывшие президенты поговорили о настоящем

Третий и четвертый президенты Грузии встретились сегодня в горийском военном госпитале. После встречи Георгий Маргвелашвили заявил, что считает Михаила Саакашвили узником Путина. Оба экс-президента готовы помочь президенту нынешнему в процессе общенационального примирения, однако «Грузинская мечта» выдвигает по этому вопросу свои условия.

Четвертый президент Георгий Маргвелашвили дал «Грузинской мечте» новый повод недолюбливать его. После встречи со своим предшественником Михаилом Саакашвили в горийском военном госпитале Маргвелашвили укрепился в убеждении, что третий президент – политический узник российского президента Владимира Путина:

«Человек, находящийся здесь в заключении, для меня определенно узник Путина, и нам нужно на это открыть глаза. У нас есть в Грузии человек, который находится в противостоянии с Путиным, не только в контексте Грузии, но и с другой точки зрения. Сколько бы у нас ни было разногласий в прошлом или в будущем, в интересах Путина, чтобы этот человек был арестован грузинами и находился в заключении».

Встречу, которая длилась более трех часов, Маргвелашвили назвал крайне продуктивной и значимой. Третий и четвертый президенты разделяют оценки пятого президента Саломе Зурабишвили о необходимости общенационального согласия, о внешней опасности, которая возрастает из-за политического кризиса в стране. Потому Маргвелашвили не исключил, что скоро будет создан формат с участием трех президентов.

А для более широкой дискуссии, по мнению четвертого президента, необходимо объявить мораторий на уголовные дела, воспринимающиеся обществом как политически мотивированные. В этом контексте он упомянул преследование Михаила Саакашвили, а также лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия.

Маргвелашвили напомнил, что он и ранее называл Саакашвили политзаключенным, хотя это не означает, что он считает третьего президента невиновным. Обратил внимание четвертый президент и на дилемму партии власти:

«Возможно, заключение Михаила Саакашвили и не является личной целью «Грузинской мечты» и его основателя Бидзины Иванишвили. Единственный актор, который выигрывает в этом процессе и которому даже не приходится за это платить, – это Россия и Путин».

Что по этому поводу думают в «Грузинской мечте», давно известно, в том числе, благодаря громким заявлениям председателя партии власти Ираклия Кобахидзе. По его словам, Саакашвили – преступник, создатель криминального режима и должен сидеть в тюрьме. Ему и его «Нацдвижению» нет места в грузинской политике. Что же касается четвертого президента и его идеи о формате с участием трех президентов, то еще 14 декабря он задал вопрос со всей прямотой: «Кто вообще о чем-то спрашивает Маргвелашвили?»

В возможной встрече двух бывших и действующего президентов, подобного которой никогда ничего не было в новейшей истории Грузии, лидер «Мечты» увидел не попытку перенять практику цивилизованного демократического мира, а трагикомичность ситуации. И на инициативу президента Зурабишвили сплотить страну в общенациональном согласии лидеры «Грузинской мечты» смотрят скептически. Хотя на встречу с ней сегодня пришли к ней Мамука Мдинарадзе и Ираклий Кобахидзе. Последний предстал в привычном непримиримом амплуа:

«Мы не говорим о соглашении, мы говорим об уменьшении степени поляризации, а пути к нему могут быть разными. Я считаю, что главная дорога, которая нас приведет к существенному уменьшению поляризации, – это ослабление той политической партии, которая является преступной политической силой. Мы в будущем сделаем все, чтобы эта политическая сила максимально ослабла. Тенденция очень хорошая, вы видите, идет процесс распада в этой политической партии, и этот процесс должен быть продолжен».

Почему лидер «Нацдвижения» Ника Мелия вовсе не удивлен такой позицией лидеров «Грузинской мечты», он пояснил после встречи с президентом Саломе Зурабишвили:

«Господин Кобахидзе видит в нас, в «Национальном движении», опасность, они боятся, что мы рано или поздно одержим победу над режимом. Его беспокоит не то, что «Нацдвижение» девять лет было у власти, а то, что мы бьем их по рукам, когда они воруют деньги, разоблачаем их по заслугам, мы везде им создаем проблемы. Если бы для них было неприемлемо «Нацдвижение», в их рядах не было бы столько бывших «националов». Мы для «Грузинской мечты» представляем проблему, потому что дышим им в спину. А они хотят опустошить политическое поле, чтобы надолго остаться у власти».

Ника Мелия не стал вдаваться в подробности диалога с главой государства, лишь отметил, что у него остался от встречи маленький, мерцающий свет надежды. Оппозиционер косвенно указал, что эта надежда связана с ожиданием того, что президент, вопреки прежним отказам, все-таки помилует Михаила Саакашвили. А до этого сторонники третьего президента не собираются прекращать голодовку.