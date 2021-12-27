У браконьеров в Кодорском ущелья изъяли 500 пихт

Популярную новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка…», возникшую в начале прошлого века в России, и по сию пору распевают на многих детских утренниках на постсоветском пространстве. Но понятно, что в современном обществе строчки про мужичка, который «срубил елочку под самый корешок», воспринимаются многими совсем не так благостно, как воспринимались когда-то. Ведь экологи не устают напоминать, что массовая бесконтрольная вырубка хвойных пород деревьев для украшения их на Новый год наносит вред природе.

В Абхазии, как и во многих других странах, давно уже объявляются в декабре запреты на самовольную рубку в лесах елей и кавказской пихты (последнюю для новогоднего украшения в квартирах и домах многие даже предпочитают из-за ее аккуратной конусообразной формы). Да, если прийти в эти дни на Сухумский рынок, то в большинстве своем там продаются искусственные елки, в частности, силиконовые: немало людей перешли и переходят на них, поскольку и иголки с них не осыпаются, и «многоразовые» они. Ну, а любителей живых, которым обязательно нужен и запах хвои, продавцы в любом случае будут уверять, что их вечнозеленые красавицы привезены из российского питомника, из-за Псоу.

Тем не менее самовольные вырубки продолжаются, о чем свидетельствуют время от времени задержания нарушителей. Председатель госкомитета по экологии и охране окружающей среды Абхазии Савелий Читанава рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

«Дело было таким образом: некие ребята заготовили для Нового года пихты в Кодорском ущелье. В количестве, как мне сообщили сотрудники Службы государственной безопасности, около пятисот штук. Пятьсот заготовили и сто штук спускали. И когда проходили через контрольно-пропускной пункт, их задержали, и началось разбирательство. У них изъяли эти пихты, и они еще сказали, что у них лежат заготовленные наверху. И в общем итоге у них пятьсот заготовлено. А теперь это дело передано в Генеральную прокуратуру. Пока к нам не поступало никаких документов. Очевидно, это дело пойдет или в экологическую прокуратуру, или к нам. Это в зависимости от того, как в Генеральной прокуратуре сочтут нужным. Официального подтверждения у меня нет, но, наверное, срубленные пихты будут передаваться детским учреждениям.

– А их много было, этих ребят, и в каком месте ущелья они вырубку проводили?

– Ну, опять же такой информации у меня нет; единственное, насколько знаю, они были из Кутола.

– Ну, а подобные случаи были еще нынче?

– Такой случай был на Мамзыщхе (гора над Гагрой). 10 дней назад там поймали таких и изъяли елки. И гагрская районная прокуратура передала их дошкольным и школьным учреждениям. Материалы переслали нам, и у нас готовится постановление о взыскании административного штрафа.

– А что считается более таким что ли губительным для природы: вырубка елок или когда пихта вырубается?

– И то и другое – это компоненты лесной флоры в Абхазии. И то и другое нельзя рубить, потому что это пагубно для природы в целом.

– Савелий, как вообще в последние годы – число таких случаев растет или уменьшается?

– Если говорить по сравнению с прошлым годом, то пока их меньше. А вообще на будущее я предлагал и предлагаю: нам надо создавать питомник, чтобы не подвергать самосевные деревья ежегодной вырубке. В этом году объявились ребята, которые готовы этим заняться. Чтобы выращивать деревья и спокойно продавать. Только этим способом мы можем защитить естественный хвойный лес.

– А место для этого питомника уже как-то обговаривалось?

– Пока не обговаривалось. Надо подняться с лесниками в зону, пригодную для такого питомника, произвести отбор участка и дальше начать готовить документы. Я уверен, что правительство в этом плане поддержит и будет дано разрешение на создание такого питомника».

В Генпрокуратуре Абхазии нас направили за уточнениями к прокурору природоохранной прокуратуры Денису Чанба, но до него дозвониться не удалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия