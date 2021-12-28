Бибилов: международное признание не мешает стремлению войти в состав РФ

Южная Осетия намерена и дальше идти по пути признания своей независимости со стороны других стран, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.

«Любое действие нашего МИДа встречает бурю возмущений в грузинском обществе. Но признание Южной Осетии – это необратимый процесс. Мы и дальше будем работать для того, чтобы нас признавали другие государства, от этого мы не отойдем. Как и не отойдем от стремления войти в состав Российской Федерации. Одно другому абсолютно не мешает. А признание большим количеством стран дает больше возможностей и юридической обоснованности для вхождения в состав РФ», – сказал он.

Югоосетинский лидер также ответил на вопрос журналистов относительно позиции Александра Лукашенко по вопросу признания Южной Осетии.

«Он озвучил её понятно и ясно. То, что испытал на себе белорусский народ, дает ему все основания и моральные, и законные для того, чтобы признать нашу Республику. Президента Белоруссии я считаю политиком высочайшего уровня. Он не дал произойти в своей стране тому, что произошло на Украине. Надо понимать, что вся та война которая объявлена и Белоруссии, и Южной Осетии – она связана с Россией», – сказал Бибилов.

По словам югоосетинского президента, «Россия, Южная Осетия, Белоруссия, Абхазия – одна семья, в которой должны помогать и поддерживать друг друга».