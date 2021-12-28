Самолеты-разведчики США пролетели вблизи Донбасса

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» внесли в парламент законопроект, который предусматривает упразднение службы Государственной инспекции и создание на её базе двух ведомств — Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушивания.

Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая заявила, что для сотрудников ведомства эта инициатива депутатов стала полной неожиданностью и они узнали об этом из СМИ. Об этом Толорая написала на своей странице в Facebook.

По её словам, это был «предновогодний сюрприз», который вызывает немало вопросов.

«Конечно, вызывает вопросы тот факт, что инициирования законопроекта проходит в ускоренном порядке в выходные дни, без участия Службы государственного инспектора и без обсуждения широкой общественности. Надеюсь, что этот процесс будет остановлен», — написала Толорая.

По ее словам, с 9 декабря госинспектор пытался связаться с парламентом, чтобы инициировать законопроект об институциональном усиления ведомства. Удалось осуществить это только 24 декабря, при этом в процессе работы над законопроектом депутаты ни слова не сказали Толорая о своей, альтернативной инициативе.

Толорая подчеркнула, что пока Служба не получит полную информацию о законопроекте, все сотрудники ведомства продолжат свою деятельность, которая «диктуется законом».

Между тем в правящей партии объясняют, что в результате изменений одна служба будет заменена двумя, а полномочия будут не урезаны, а расширены. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».

По словам председателя правящей партии, международные партнеры и неправительственные организации в прошлом ни раз советовали разделить эти две функции.

Как отметил Кобахидзе, на момент создания в стране Службы госинспекции в политическая ситуация была сложной, вот почему изменения были отложены.