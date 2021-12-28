Адвокат: Саакашвили должен пройти психореабилитацию за границей

Михаила Саакашвили необходимо перевезти в Украину или в третью страну для полной психореабилитации. Об этом сегодня заявил адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия.

«Как это сделать, об этом должна думать власть. Мы обязательно постараемся этого добиться», – заявил Гварамия в беседе с журналистами.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», он также подчеркнул, что Саакашвили не собирается объявлять голодовку, пока находится в Горийском военном госпитале. Накануне Гварамия заявлял, что Саакашвили возобновит голодовку в случае своего перевода из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после 50-дневного голодания.

Адвокат отметил, что вопрос о переводе Саакашвили в тюрьму из госпиталя в Гори «не был согласован с консилиумом».

«Консилиум предвидел, что вопрос перевода возникнет, но непосредственно этот случай, когда была написана «форма 100» и его уже должны были перевести, не был известен государственному консилиуму», – сказал Гварамия.

Адвокат заявил, что лечащий врач Саакашвили в госпитале, Нино Гогоришвили, подтверждает факт пыток и его неадекватного лечения.

«Форма 100» была выписана без психоневрологического статуса, в ней были приведены только анализы. Факт пыток и неадекватного лечения подтвержден непосредственно врачом», — пояснил Гварамия.

«Позиция лечащего врача такова, что было постстрессовое состояние после пытки, а его реабилитация в Грузии возможна только в условиях свободы. Если этого не произойдет в условиях свободы, то рекомендуется вывезти его за границу», – сказал Гварамия.

Вместе с тем адвокат отмечает, что состояние здоровья Саакашвили «невыносимо тяжело видеть». «Я не видел такого психоневрологического состояния», — добавил он.

Он также сообщил, что сотрудники пенитенциарной системы насильно сняли с Саакашвили наручные часы, что «является новым фактом пытки».

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сегодня заявил, что процедура перевода Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму полностью соответствует закону, она будет исполнена.

«Врачи госпиталя выписали справку 100, согласно которой заключенный Михаил Саакашвили завершил лечение, состояние его здоровья стабильное и он выписан из данного лечебного заведения. На основании этого документа пенитенциарная служба накануне приступила к исполнению предписанного законом действия - перевода в тюрьму», - сказал Брегадзе на брифинге.

Он отметил, что после ознакомления с предписанием Саакашвили на

эмоциональном фоне стало плохо, начались скачки артериального давления, в итоге мероприятие было отложено, пишет «Интерфакс».

«Никаких силовых действий в отношении заключенного Саакашвили не осуществлялось. Сотрудники пенитенциарной службы в мирной обстановке ознакомили его с предписанием, но он не подчинился законному требованию», – сказал министр.