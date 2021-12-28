Обзор грузинской прессы

К процессу общенационального примирения готова подключиться патриархия ГПЦ. Более того, она готова к тому, чтобы этот процесс происходил внутри церкви, пишет газета «Резонанси». Об этом после воскресной службы в соборе Святой Троицы заявил митрополит Горийский и Атенский преподобный Андрия Гвазава:

«Я действительно считаю, что мы нуждаемся в национальном примирении, поскольку в течение 30 лет, к сожалению, мы находились в режиме конфронтации, и нынешняя ситуация – это процесс, начавшийся несколько десятилетий назад. Этот шаг должен быть очень продуманным, основанным не на моем личном желании и эгоизме, а на общем благе. Мы действительно готовы к тому, чтобы этот процесс проходил в стенах церкви».

Политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе считает, что включение в процесс церкви мало на что повлияет:

«Что касается роли церкви в этих переговорах, думаю, результата не будет. Этот институт политически предвзят и явно сотрудничает с правительством, поэтому, я думаю, они не просто не помогут президенту, но даже помешают этому процессу. Не могу положительно отнестись к их подключению».

Схожего мнения придерживается и политолог Вахтанг Дзабирадзе: «Церковь и патриархия ничего не знают о политических нюансах и среде, в которой стороны должны прийти к соглашению», – сказал респондент газеты.

Сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Сосо Габриадзе, случайно застреливший женщину, освобожден по решению апелляционного суда после 15 месяцев заключения, об этом пишет сайт телекомпании «Мтавари», ссылаясь на грузинскую службу Радио Свобода. 19 апреля 2020 года полицейский Габриадзе в нетрезвом состоянии произвел выстрел в воздух из пистолета с балкона дома на улице Нуцубидзе. Пуля пролетела около 600 метров и попала в голову находившейся дома Тамар Антелава, которая скончалась на месте. Тбилисский городской суд приговорил Габриадзе к восьми годам лишения свободы, но в заключении он пробыл лишь год и три месяца. Семья погибшей решение апелляционного суда решила не оспаривать, сказано в статье. Особую роль в этом сыграл предстоятель тбилисской церкви Преображения Господня отец Шалва Кекелия. Дочь скончавшейся женщины стала часто ходить в эту церковь после трагедии, рассказал священнослужитель:

«Тика приходила в храм, разговаривала и постепенно изменила свою позицию в отношении этой семьи (семьи полицейского Сосо Габриадзе). Я ее познакомил с этой семьей, конкретнее, с женой (упомянутого полицейского), с его друзьями. Это ужасно, что произошло с этим парнем. Я лично не встревал так прямо, часто общался с Тикой о том, что это не было преднамеренным преступлением, что подобное может случиться с кем угодно. Тика, благодаря Богу, поняла это, а затем смогла простить и доверить все это Всевышнему».

Кстати, на данный момент неизвестно, что повлияло на решение апелляционного суда смягчить наказание полицейскому.

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«Во сколько обойдется новогоднее застолье?» – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Цены на продукты повысились во всех регионах страны, пишет журналист издания Татия Ардотелис, ссылаясь на исследования Международной школы экономики. В среднем застолье на 5-6 человек обойдется в 183 лари, что на 8,3% больше, чем в декабре прошлого года.

«Естественно, у каждой семьи и региона свой новогодний стол, но при подсчете учитываются такие традиционные блюда, как шашлык, сациви, хачапури, рыба, курица, пхали, салат из огурцов и помидоров и оливье. На десерт традиционно фрукты и гозинаки. Согласно исследованиям, самый дешевый новогодний стол получится накрыть в Кахетии, в среднем 176,5 лари, а самый дорогой в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, здесь он обойдется примерно в 189,1 лари», – пишет автор статьи.

В декабре 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) подорожали практически все продукты питания: яйца – на 38%, сыр – на 12%, картофель – на 35%, морковь – на 38%, говорится в статье.