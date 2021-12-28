Служба Госинспектора: ликвидация делением

Парламентское большинство «Грузинской мечты» сегодня продолжило в ускоренном порядке процесс ликвидации Службы государственного инспектора. Несмотря на возражения неправительственного сектора, президента страны, оппозиции и представителей зарубежного дипкорпуса, рассмотрение законопроекта будет вынесено на ближайшее пленарное заседание парламента.

После двухчасового шумного обсуждения в парламентских комитетах решение об упразднении службы Госинспектора было принято. До ликвидации остается один шаг, и никто не сомневается, что до нового года правящее большинство на пленарном заседании реализует задуманное.

Таким образом, партия власти отвергла любое компромиссное решение по этому вопросу.

Первый сигнал о том, что власть не собирается отступать, прозвучал утром, когда от имени оппозиции было инициировано заседание бюро, которое было сорвано большинством. Этот демарш стал ответом на планы оппозиции, которая, по мнению депутатов «Грузинской мечты», собиралась «заболтать» законопроект.

Без внимания оставила власть и рекомендации президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая посчитала неприемлемым рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении независимого государственного института. Впрочем, до начала заседания госинспектор Лонда Толорая еще высказывала надежду, что в нынешнем виде законопроект не пройдет:

«Это никакая не реформа, а целенаправленная атака на институт, который не был подотчетен властям. В случае принятие решения работы лишатся все сто сотрудников ведомства».

Впрочем, этим надеждам не суждено было сбыться, и вскоре в знак протеста ей пришлось покинуть заседание комиссии.

Профильные НПО и оппозиция также требовали от большинства приостановить ускоренное обсуждение законодательной инициативы до обеспечения всестороннего и беспристрастного изучения вопроса с привлечением всех заинтересованных сторон. Заявление подписали все оппозиционные фракции и политические группы, а также независимые депутаты парламента.

«Совершенное под видом реструктуризации увольнение государственного инспектора, помимо прямой ликвидации института, является явным сигналом всем более или менее независимым государственным служащим, что они могут подвергнуться гонениям за исполнение своих профессиональных обязанностей», – говорится в заявлении.

Никакого влияния на представителей партии власти не возымел и приезд в парламент посла США в Грузии Келли Дегнан, которая при личной встрече рекомендовала избегать спешки при рассмотрении законодательных инициатив:

«Выражаем озабоченность проектом нового законодательства, в особенности статьей, которая предусматривает увольнение сотрудников Службы госинспектора. Мы рекомендовали приступить к широкому инклюзивному процессу с участием различных экспертов и заинтересованных сторон».

В «Грузинской мечте» вежливо дали понять, что они приняли к сведению заявление дипломата. Председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе подчеркнул, что у посла были конкретные вопросы по законопроекту, на которые были даны развернутые ответы.

«Мы пояснили, что служба не ликвидируется, предусмотрено создание двух новых служб – как это реализовано во всех европейских странах - с отдельной службой защиты данных и отдельной службой расследований. Мы очень подробно остановились на законопроекте, это была очень хорошая и продуктивная встреча. Мы услышали мнение посла по этому поводу. Я благодарен за то, что посол приехала и обсудила с нами детали законопроекта», – заверил Самхарадзе.

Решение об упразднении Государственной инспекции оценили в аппарате Народного защитника Грузии. Заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе посчитал, что упразднение института необоснованно.

«Нет никакой логики и объяснения тому, что здесь происходит, это классическое антиконституционное действие. Кроме прочего, это законодательство нарушает права человека. В пояснительной записке ничего не сказано о причинах упразднения службы. Поверьте, этим решением вы войдете в историю, но это не будет ее хорошей стороной, я говорю об этом с сожалением», – заявил Бурджанадзе на объединенном заседании парламентских комитетов.

Напомним, согласно законодательному пакету, с 1 марта 2022 года госинспектор и его сотрудников не только остаются без работы, но и лишаются права на юридический спор.

Служба госинспектора является независимым государственным органом. Главными направлениями его деятельности являются:

Контроль законности обработки персональных данных;

Контроль за деятельностью скрытых следственных действий;

Независимое расследование преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов и должностных лиц, направленных против прав и свобод человека.

Полномочия службы, утвержденные парламентом 10 мая 2019 года, истекали в 2025 году. Несмотря на это, парламентское большинство приняло решение до нового года ликвидировать службу, воссоздав на ее месте две новые: специальную следственную службу и аппарат по защите персональных данных.

Наблюдатели сходятся во мнении, что Служба госинспектора попала в опалу неслучайно. Недавно госинспектор расценила распространение видеокадров насильственного водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили как нарушение прав человека и закона «О защите персональных данных».