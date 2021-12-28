Возвращение сухумского СКЛАДа

В середине декабря в Сухуме вновь открылся СКЛАД. После перерыва длиной в два с половиной года эта культурная площадка продолжит организовывать выставки, лекции и кинопоказы на темы, связанные с актуальной культурой. Впервые на карте Сухума СКЛАД появился в ноябре 2015 года. С тех пор на этой площадке, которая вела разговор со своими посетителями на языке актуального искусства, прошла не одна сотня мероприятий. Лекции, выставки, перформансы. СКЛАД притягивал взгляды, и сюда приезжали художники из России и Европы. И как бы некоторые консервативные жители города не относились к порой непонятному искусству XXI века, с закрытием СКЛАДа весной 2019 года Сухум бесспорно потерял важную и активную культурную площадку. И вот неожиданно в начале декабря аккаунт СКЛАДа в Инстаграме внезапно ожил: «Мы, наконец, открываемся!» – говорилось в первом за несколько месяцев молчания посте. СКЛАД обрел новое место и отчасти новую команду. Теперь культурная площадка располагается в одном из бывших цехов «Сухумприбора». А за программу отвечают шестеро соорганизаторов и сокураторов: Асида Бутба, Антон Очиров, Ева Сангулия, Настя Агрба, Саломе Меладзе и Давид Пипия.

Антон Очиров, рассказывая о том, как проходила подготовка к открытию СКЛАДа, подчеркнул, что при дефиците финансов значительная часть ремонтных работ легла на плечи друзей и волонтеров площадки: «Подготовка к открытию – это длинная и странная история. Мы очень рады, что она завершена. Дело в том, что на территории завода «Сухумприбор», то есть в цехе, где производили шарики для авторучек для всего СССР, мы появились примерно два года назад. На тот момент этот цех (площадью 1600 м2) представлял собой помещение, забитое мусором, пылью, отходами. То есть там на самом деле надо было очень много всего сделать. Нам необходимо было заново прокладывать все коммуникации. Нужно было отгородить то пространство, которое находится у нас в аренде, поэтому мы начали возводить перегородки. Денег на все это строительство нам постоянно не хватало, поэтому оно шло очень долго. В какой-то момент мы поняли, что максимально надо все делать самим. И даже двери, которые стоят, это деревянные двери, принесенные буквально с помойки, которые мы отшлифовали, восстановили и установили. Но в конце концов мы подготовили пространство к тому, чтобы оно стало публичными, чтобы какая-то активность здесь наконец-то началась». Вообще, история СКЛАДа с момента его основания – это история о постоянных поисках поддержки. В Абхазии актуальное искусство до сих пор остается невоспринятым. Большинство не то чтобы негативно к нему относится, скорее, предпочитает обходить стороной. Поэтому СКЛАД в основном опирается на круг друзей, которые с одинаковым удовольствием готовы и стены любимой культурной площадки покрасить, и на выставку сюда же сходить.

Цели обновленного проекта детально описала Асида Бутба: «Новый СКЛАД не будет как-то кардинально отличаться от предыдущей вариации СКЛАДа. Мне кажется, что концепция актуальных практик современного искусства и вообще актуальной культуры будет продолжаться. Сейчас наше внутреннее желание делать все более осознано. И, наверное, желания, которые у меня появились за перерыв, в который мы не занимались СКЛАДом, – это привнести туда больше актуальной повестки, больше того, что нас волнует, и связывать это с тем, что волнует других молодых творческих людей вокруг. Причем я имею в виду молодых, в смысле живущих сегодня какой-то глобальной культурой, к которой мы все относимся, к тому поколению до 45 или старше, но с которыми мы делим мир. И нам хотелось бы иметь возможность развиваться через занятия культурой и быть максимально пластичными, то есть хотелось бы добиться большей открытости к тому, чтобы аккумулировать те смыслы, которые могут возникнуть из нашей социальной ткани. И, конечно, хотелось бы заниматься проектами, которые напрямую связаны с реальностью, с которой мы соприкасаемся, через изучение. И вот это то, где лежит мой интерес и интерес моих коллег. Надеюсь, что мы сможем сделать что-то интересное в ближайшие годы». За те почти три недели, что СКЛАД работает, команда площадки провела уже несколько мероприятий, среди которых были показы фильмов «Рейв в Иране» Сюзанны Мойерс и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, а еще лекция «Кавказские конфликты: почему нам надо жить долго» от профессора социологии Нью-Йорского университета в Абу-Даби Георгия Дерлугьян.