Жизнь без света, без воды, и с непрекращающимся политическим противостоянием. И все это на фоне пандемии коронавируса. Таким был год для жителей Абхазии. Наш традиционный сухумский опрос.

– Каким был для вас 2021 год? Какие события запомнились в вашей жизни и в жизни Абхазии?

Людмила Сагария: Год, конечно, выдался тяжелым. Пандемия COVID-19 продолжилась. Усугубилось положение тем, что народ все-таки не соблюдал ограничения, поэтому заболеваемость стала расти, смертность повысилась. Это тоже отразилось на нашем психологическом состоянии, всех жителей. Потом у нас появились проблемы со светом, неуправляемые майнинги. Все это вместе создало какую-то атмосферу напряженности. Видимо, это тоже сказалось на психике людей, на их эмоциях, которые стали проявляться совершенно в другом направлении. Какие-то драки, нестабильность. Взаимоотношения власти с оппозицией. Как-то надо выходить из этой ситуации. Важно, чтобы интеллигенция, элита, образованные люди сказали свое слово. И я думаю, что это намного ослабит напряженность этого года.

Адгур Лагвилава: Я бы свои какие-то личные моменты не хотел бы комментировать, я думаю, что это не так важно. А для страны это очередной год, в котором не было в Абхазии реформ, которые мы все ждем уже много десятилетий. Это очередной год, когда у нас не было реформ, и плюс к этому добавился коммунальный апокалипсис, без света и без воды. Вот чем этот год принципиально отличается от предыдущего.

Руслан Шакая: Особых изменений не вижу, кроме высоких цен, инфляции. Что касается политической ситуации, она не меняется, дежавю у нас. Так живем, пытаемся радоваться жизни, находить позитивные стороны во всем этом, даже без света и без воды пытаемся жить. Хочу отметить сериал «Независимый», который мы писали с Теймуразом Тания, был закрытый показ первой серии. Прошли большие съемки, и это было событие, потому что принимало участие очень много людей в этом проекте. Было приятно, что столько молодежи занималось творчеством.

Даниил: Мы все остались здоровы, родители, у меня начала говорить маленькая племянница. Что касается работы, да, работы стало чуть меньше, меньше корпоративов, меньше свадеб. В принципе, я оцениваю год как средний.

– В жизни страны какие вы бы отметили события?

Даниил, житель Сухума: Резонансное событие 30 сентября (конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата парламента и ветеранов войны) и, конечно, непонятная попытка переворота, которая состоялась 21 декабря. И, в принципе, много майнеров, и никто их не прикрывает.

Тимур Квеквескири: В сфере образования много военно-патриотических мероприятий, проектов, которые были запланированы ранее, не получилось реализовать в связи с ограничениями. То же самое в мире творчества, очень много полезных и интересных проектов не было реализовано. Наверное, я больше всего рад тому, что моя супруга повысила квалификацию, стала более профессиональным психологом. А что касается работы, несмотря на какие-то ограничения, удалось записать несколько песен. Что касается политических дел, мне бы не особо хотелось вообще вникать в то, что происходит, потому что все настолько наслоилось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия