«Многие, кто голосовал за нынешнюю власть, за год с лишним разочаровались»

В Абхазии назначена дата парламентских выборов. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей соцсетей: у кого, по их мнению, больше шансов на победу – у провластных сил или у оппозиции?

– На 12 марта 2022 года назначены парламентские выборы в Абхазии. Как вы оцениваете шансы провластных и оппозиционных сил в новом созыве парламента?

Юрий Квициния: Я вообще считаю, что у нас в стране практически не проводятся честные выборы, поэтому при нечестных выборах очень сложно предугадать, кому что может достаться. Это первое. Второе – я вообще против мажоритарной системы выборов. Я считаю, что только пропорциональная система может нас к чему-то вывести и получить новый парламент. А так, кто больше денег имеет, кто больше силы имеет, тот пройдет, и все. Мы получим такой же самый парламент, какой мы получали все эти годы. Вот мое мнение.

Анзор Маршан: Власть постарается использовать свой мощный административный ресурс, чтобы как можно больше кандидатов провести в парламент. И эти депутаты впоследствии будут послушно голосовать по указке исполнительной ветви власти. Что касается оппозиции, думаю, что шансов у нее намного меньше, потому что она не обладает такими ресурсами. У оппозиции нет конкретной, четкой программы по выводу страны из кризиса. Хочется сказать, что избиратель с низким уровнем политического сознания снова станет участником торга. За его голос будут потрачены немалые деньги. Как и раньше, эти доверчивые граждане отдадут свои голоса за недостойных кандидатов. А после будут твердить, что депутаты ни на что не способны. Чтобы этого избежать, конечно, нужны реформы, нужны преобразования. Для этого первым долгом, как мне кажется, следует внести поправки, изменения в Конституцию РА, конечно, в том числе в избирательную систему.

Житель Сухума: Есть несколько мнений. Во-первых, сейчас оппозиция начинает работать очень серьезно. Плюс дополнительно, скорее всего, провластные структуры, учитывая то, что пришел Инал Ардзинба (министр иностранных дел) в структуру власти… Поэтому будет небольшая борьба, но все-таки я считаю, что все придут в сторону оппозиции.

– То есть, на ваш взгляд, больше шансов у оппозиционных сил?

Житель Сухума: Я думаю, что на сегодняшний день – да. Но все равно есть весомый козырь в лице Инала Ардзинба.

Руслан Барциц, археолог: В предстоящих выборах будет нешуточная борьба за умы, за электорат, особенно когда оппозиционные партии объединились. Единственное, что могут взять и использовать в свою пользу оппозиционные силы, это последние заявления президента о том, что можно и нужно, придется делиться суверенитетом. Известные события, убийства, неправильные шаги сотрудников правоохранительных органов, судейства. Многие, кто голосовал за нынешнюю власть, за год с лишним разочаровались, по крайней мере, они об этом заявляют, будут голосовать за оппозиционные силы.

Игорь Панченко: Я думаю, что шансы равны.

– Почему вы приходите к такому выводу?

Игорь Панченко: Я думаю, что кто бы ни пройдет в парламент, ничего особо не изменится, поэтому и шансы равны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия