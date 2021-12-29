МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.

«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Ведомство призвало власти Грузии «относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью», пишет ТАСС. Украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили, консул Украины в Грузии в среду будет допущен к Саакашвили, отмечается в заявлении.

«Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования», – заявляет МИД Украины.

«Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям, для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна», – говорится в сообщении.

Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться и потерял сознание. Во вторник пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за проблем со здоровьем.