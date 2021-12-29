В Грузии продавали просроченную продукцию с мусорной свалки

Четверо сотрудников мусорной свалки в регионе Квемо Картли на востоке Грузии задержаны по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Следственная Службы Минфина Грузии.

По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия. Среди просроченной продукции были товары грузинских и иностранных компаний, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сотрудники Минфина изъяли из дома одного из частных лиц 1115 кг просроченных кондитерских изделий и 1105 кг просроченной мясной продукции, приобретенной у сотрудников свалки.

Расследование ведется по статьям 198, 220 и 221 Уголовного кодекса Грузии — «изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции», «злоупотребление полномочиями», «коммерческий подкуп».

Максимальное наказание за преступление составляет от 4 до 6 лет лишения свободы.