Аслан Бжания на пресс-конференции подвел итоги года

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подвел итоги года на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о достижениях и проблемах, которые были в этом году, Бжания отметил, что Абхазия испытывала проблемы с распространением коронавирусной инфекции, а также трудности в энергетической сфере.

Как пишет «Апсныпресс», из положительных моментов абхазский лидер отметил исполнение бюджета, возросший турпоток и увеличение сборов налоговых и таможенных платежей.

Бжания также сообщил, что в ближайшие три года будет потрачено около 800 млн рублей на цифровизацию процессов администрирования налогов и таможенных платежей.

«Мы будем внедрять цифровые технологии, и российские коллеги нам в этом помогут. Это даст ощутимый результат. Уже много лет исправно платят налоги одни и те же люди, как и оплачивают электричество, в то время как другие скрывают свои доходы. Ситуацию надо менять», – сказал Бжания.

Он также сообщил, что в этом году власти оказали помощь 5700 человек на сумму свыше 400 млн рублей. Повышение заработной платы за последние два года составило 60%. На 70% повышена зарплата сотрудникам министерства внутренних дел. На 75% повышена зарплата сотрудникам Службы госбезопасности. Свыше ста автотранспортных средств приобретено для МВД.

«Государство будет предпринимать максимум усилий, чтобы повышать и дальше заработную плату сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня она уже с 12 тысяч поднялась до 20 тысяч, но и этого недостаточно. Работа у сотрудников очень сложная», – сказал Бжания.

Также он сообщил, что по Госпрограмме «Жилище» в этом году более 30 семей смогли приобрести жилье.

Бжания обратил внимание на вопросы туризма, который должен стать ориентиром для развития Абхазии. Он отметил, что запланировано и реализуется много проектов в этой области и уже удалось достичь немалых результатов.

Важным проектом он назвал строительство крупного гостиничного комплекса в Пицунде, который привлечет значительное количество туристов, в том числе и обеспечит пассажиропоток для аэропорта, работа над открытием которого активно ведется правительством.

В связи с развитием туризма Бжания отметил и важность упрощения процедуры пересечения де-факто границы с Россией. В этом направлении также ведется работа, заявил он.