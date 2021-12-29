Новости
В Абхазии разгорелся скандал из-за слов Ткачева о покупке 45 га земли в Пицунде
В Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве гостиничного и апартаментного комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:
«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».
Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».
В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.
«Мы неоднократно заявляли, что мы против продажи недвижимости и земли. Нас убеждали представители власти, что о продаже недвижимости и земли речь не идет, а идет речь о привлечении инвесторов. На самом же деле здесь идет торговля земли в колоссальных масштабах. Абхазию выставили на торги и аукцион», – сказано в заявлении.
Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.
«Такой закон был принят (в 2006 году). Мы в собственность передали мерии Москвы. В соответствии с «Законом о земле» и Гражданским кодексом, когда передается строение, то земля под ним, естественно, передается в бессрочное пользование. Т.е. право бессрочного пользования было предоставлено им. По всей вероятности [я с Ткачевым не говорил и этих материалов не видел], он имел в виду, что это право бессрочного пользования они (мэрия Москвы – ред.) ... сделали переуступку Ткачеву и его организации. Я так понял этот вопрос. В классическом варианте речи о продаже земли там нет», – сказал Кубрава.
Презентация проекта пятизвездочного отеля «Москва резорт» прошла в конференц-зале абхазского Кабмина. На строительство отеля, начало которого запланировано на конец 2022 года, собираются отвести три года, а располагаться он будет на территории в 45 гектаров у берега моря и западной части сосновой рощи в Пицунде.
В июле текущего года общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Бжания заявил, что этот вопрос был обозначен президентом России Владимиром Путиным.
Другие новости дня
Глава Пензенской области выплатил заму премию за отказ от взятки
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выплатил премию вице-губернатору Сергею Федотову за то, что тот отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Размер премии составил 47 тысяч 200 рублей. Федотов был премирован в соответствии с законом о денежном содержании государственных служащих Пензенской области, отметили в пресс-службе. Федотов перечислил премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".
В середине декабря следственное управление региона возбудило уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу после того, как чиновница Каменского района решила купить должность главы районной администрации. Она попыталась передать три миллиона рублей вице-губернатору Федотову, но тот отказался. Глава региона выразил благодарность вице-губернатору за "принципиальную позицию" и пообещал премировать Федотова.
Китай: спутники SpaceX могли столкнуться с космической станцией
Китай обвинил компанию Илона Маска Space X в том, что ее спутники создали угрозу безопасности китайской космической станции, находящейся на околоземной орбите.
В ноте, направленной Генеральному секретарю ООН, Китай сообщает о двух случаях в июле и октябре нынешнего года когда китайской космической станции пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновений со спутниками Starlink, которые, согласно китайской стороне, совершали беспорядочные движения вблизи станции. Пекин напоминает, что в соответствии с договором о космосе, подписанном в 1967, государства несут ответственность за действия в космосе как государственных, так и частных компаний, базирующихся на их территории.
Сейчас на орбите действует около 1800 спутников Starlink, которые предоставляют доступ к скоростному интернету в почти двух десятках стран. У нее есть разрешение от властей США на запуск 12 тысяч спутников. По словам Илона Маска, компании SpaceX потребуется около 30 тысяч спутников для осуществления планов предоставления выхода в интернет практически из любой точки Земли.
SpaceX не комментировала претензии Китая.
МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.
«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Ведомство призвало власти Грузии «относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью», пишет ТАСС. Украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили, консул Украины в Грузии в среду будет допущен к Саакашвили, отмечается в заявлении.
«Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования», – заявляет МИД Украины.
«Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям, для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна», – говорится в сообщении.
Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться и потерял сознание. Во вторник пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за проблем со здоровьем.
Россия выдаст Беларуси еще одного участника протестов против Лукашенко
Россия выдаст белорусским властям участника протестов против режима Лукашенко Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции.
Подлобникова задержали в Беларуси 9 августа прошлого года после уличного шествия в городе Жлобин. Спустя трое суток пребывания в отделе милиции его отпустили. Позже он уехал на работу в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей в мае текущего года. В данный момент Подлобников находится в следственном изоляторе в подмосковной Коломне.
Как сообщила адвокат задержанного Мария Красова, доказательством вины в деле Подлобникова считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых. «Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство», - считает Красова.
Это уже не первый случай, когда Москва задерживает, а затем, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, выдает Минску участников протестов против режима Александра Лукашенко.
В частности, в июле российские власти выдали бойца ММА Алексея Кудина, которого на родине обвиняли в сопротивлении милиции. В итоге Кудина приговорили к 2,5 года колонии. А в сентябре Россия выдала оппозиционера Сергея Непогоду - его приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов.
- Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция требовала отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В итоге протесты были жестоко подавлены властями, а в стране начались самые массовые в истории страны репрессии.
- По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, не менее восьми человек при подавлении протестов погибли. Власти возбудили более тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения.
Правительство Аджарии обещает льготы гражданам в 2022 году
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал о распределении бюджета на 2022 год. Бюджет Автономной Республики Аджария на 2022 год составил 454 миллиона лари (147 млн долларов) и увеличился по сравнению с бюджетом предыдущего года на 39, 8 миллионов.
По словам главы правительства, в бюджете предусмотрен ряд новых проектов как на республиканском, так и на муниципальном уровне. В частности, до 200 тысяч жителей Аджарии смогут воспользоваться разными социальными и медицинскими программами, более 1400 студентов попадут в программу поддержки со стороны государства, а более 5 тысяч пенсионеров смогут получить финансовую помощь на покупку лекарств.
Рижвадзе обратился к муниципалитетам с просьбой сохранить тарифы коммунальных платежей «с учетом социально-экономического положения населения», пишет агентство «Новости-Грузия». По словам главы правительства, 12 семей, которые в течение многих лет не могли узаконить жилье, наконец-то смогут это сделать.
Также в следующем году в Батуми проезд на городском транспорте будет бесплатным для студентов, школьников, пенсионеров и социально незащищенных граждан.
Amnesty International осудила закрытие «Международного Мемориала»
Правозащитная организация Amnesty International осудила решение о ликвидации исторического и просветительского общества «Международный Мемориал», назвав этот шаг оскорблением памяти жертв ГУЛАГа.
Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что «Международный Мемориал» – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий, совершенных в годы правления Иосифа Сталина и других советских лидеров.
Закрытие «Международного Мемориала» представляет собой прямое посягательство на право на свободу слова и ассоциации, сказала Стразерс.
Во вторник 28 января Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного Мемориала», удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, которая обвинила организацию в неоднократном нарушении закона об «иностранных агентах».
Пашинян принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече глав государств–участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ, а также мероприятия по общей борьбе с пандемией коронавируса.
Руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова выступила с подробным докладом о работе и шагах по борьбе с коронавирусом.
Встреча завершилась неофициальным обедом глав государств–участников СНГ, сообщает Радио Азатутюн.
В мероприятии также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Премьер-министр Армении отправился в Россию сегодня. Официальная встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована, но контакты с Алиевым Никол Пашинян не исключил.
Первый ребенок, родившийся в 2022 году, получит от сухумской администрации 100 тыс рублей
Первый ребенок, родившийся в Сухуми в 2022 году, получит от администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия 100 тысяч рублей.
Такое решение принял мэр абхазской столицы Беслан Эшба.
В 2021 году также первому родившемуся сухумчанину было выделено 100 тысяч рублей. Первым в сухумском роддоме в уходящем году родился мальчик в семье Пачалия, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Украинский омбудсмен против перевода Саакашвили из госпиталя в тюрьму
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила намерение пенитенциарной службы Грузии перевести экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму.
«Неоднократно подчеркивала необходимость продолжения лечения Михеила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом», – написала Денисова в Telegram-канале.
Омбудсмен также убеждена, что «Украина должна делегировать своих врачей и экспертов для установления степени вреда, нанесенного здоровью нашего гражданина Михаила Саакашвили и определиться об условиях дальнейшего лечения», пишет агентство «Интерфакс–Украина».
«Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права Михеила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – написала Денисова.
Как сообщалось, пенитенциарная служба Грузии заявила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили временно останется в военном госпитале в Гори. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, процедура перевода Саакашвили в Руставскую тюрьму полностью соответствует закону, она будет исполнена.
Адвокат: Саакашвили должен пройти психореабилитацию за границей
Михаила Саакашвили необходимо перевезти в Украину или в третью страну для полной психореабилитации. Об этом сегодня заявил адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия.
«Как это сделать, об этом должна думать власть. Мы обязательно постараемся этого добиться», – заявил Гварамия в беседе с журналистами.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он также подчеркнул, что Саакашвили не собирается объявлять голодовку, пока находится в Горийском военном госпитале. Накануне Гварамия заявлял, что Саакашвили возобновит голодовку в случае своего перевода из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после 50-дневного голодания.
Адвокат отметил, что вопрос о переводе Саакашвили в тюрьму из госпиталя в Гори «не был согласован с консилиумом».
«Консилиум предвидел, что вопрос перевода возникнет, но непосредственно этот случай, когда была написана «форма 100» и его уже должны были перевести, не был известен государственному консилиуму», – сказал Гварамия.
Адвокат заявил, что лечащий врач Саакашвили в госпитале, Нино Гогоришвили, подтверждает факт пыток и его неадекватного лечения.
«Форма 100» была выписана без психоневрологического статуса, в ней были приведены только анализы. Факт пыток и неадекватного лечения подтвержден непосредственно врачом», — пояснил Гварамия.
«Позиция лечащего врача такова, что было постстрессовое состояние после пытки, а его реабилитация в Грузии возможна только в условиях свободы. Если этого не произойдет в условиях свободы, то рекомендуется вывезти его за границу», – сказал Гварамия.
Вместе с тем адвокат отмечает, что состояние здоровья Саакашвили «невыносимо тяжело видеть». «Я не видел такого психоневрологического состояния», — добавил он.
Он также сообщил, что сотрудники пенитенциарной системы насильно сняли с Саакашвили наручные часы, что «является новым фактом пытки».
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сегодня заявил, что процедура перевода Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму полностью соответствует закону, она будет исполнена.
«Врачи госпиталя выписали справку 100, согласно которой заключенный Михаил Саакашвили завершил лечение, состояние его здоровья стабильное и он выписан из данного лечебного заведения. На основании этого документа пенитенциарная служба накануне приступила к исполнению предписанного законом действия - перевода в тюрьму», - сказал Брегадзе на брифинге.
Он отметил, что после ознакомления с предписанием Саакашвили на
эмоциональном фоне стало плохо, начались скачки артериального давления, в итоге мероприятие было отложено, пишет «Интерфакс».
«Никаких силовых действий в отношении заключенного Саакашвили не осуществлялось. Сотрудники пенитенциарной службы в мирной обстановке ознакомили его с предписанием, но он не подчинился законному требованию», – сказал министр.
Абхазия утвердила соглашение об автомобильном сообщении с Южной Осетией
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия утвердил соглашение о международном автомобильном сообщении с Южной Осетией. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
Соглашение было подписано 25 июля 2019 года. В нем, в частности, говорится о развитии торговых и экономических отношений, пассажирского и грузового сообщения, необходимости обеспечения безопасности движения.
«В соответствии с настоящим соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров и грузов между государствами сторон и транзитом по их территориям, а также в третьи государства (из третьих государств) автотранспортными средствами, зарегистрированными в Республике Абхазия или в Республике Южная Осетия», – говорится в документе.
Азербайджан попал в пятерку самых счастливых стран
Азербайджан оказался в пятерке стран с самым высоким индексом счастья – разницей между довольными и недовольными жизнью. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.
На вопросы исследователей ответили более 41 тысячи человек из 44 стран мира.
Грузии в списке нет, а Россия оказалась в пятерке стран с самым низким индексом счастья.
В ходе опроса, который проводил представляющий Gallup в России холдинг "Ромир", 17 процентов россиян заявили, что они недовольны своей жизнью, ещё 6 процентов – очень недовольны. Счастливыми себя назвали 36 процентов российских респондентов, 5 процентов заявили, что очень довольны. Ещё 30 процентов россиян, согласно опросу, ни довольны, ни недовольны.
Таким образом, в России счастливыми себя считают 41 процент опрошенных, несчастными – 23 процента. Показатель индекса счастья в этом году аналогичен прошлогоднему и остаётся на самом низком уровне за последние десять лет – 18 процентных пунктов.
В 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, затем только снижался. По этому показателю Россия опережает только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак, следует из исследования.
Самый высокий индекс счастья, согласно последнему опросу Gallup, у жителей Колумбии, Казахстана, Албании и Азербайджана. Жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии, как правило, лидируют в индексе счастья, а жители Европы, Ближнего Востока и России всегда настроены более пессимистично, отмечается в исследовании.
200 лари за прививку от коронавируса получат граждане Грузии старше 50 лет
Денежное поощрение от государства в размере 200 лари (63 доллара) теперь смогут получать граждане Грузии старше 50 лет, которые решат сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Гергий Гибрадзе сегодня на брифинге.
Согласно решению Совета, программа поощрения вакцинирующихся будет продлена до конца января, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Будет продлена программа поощрения, которая подразумевает начисление 200 лари для лиц старше 60 лет. Есть еще одна новость. Возрастной барьер программы снизился до 50 лет», – сказал Гибрадзе.
По его словам, из бюджета выделено достаточно средств, чтобы 200 лари получили все граждане старше 50 лет, которые решат сделать прививку против коронавируса.
Программа поощрения вакцинации граждан старше 60 лет по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили стартовала с 8 ноября и должна была продлиться до 31 декабря включительно.
Такое решение было принято для активного подключения к программе массовой вакцинации лиц пенсионного возраста, которые наиболее подвержены риску тяжелого течения COVID-19.
Те, кто не успел получить денежную премию к 2021 году, получат деньги в начале следующего года.
OCCRP: Александр Лукашенко признан коррупционером года
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко "Коррупционером года – 2021". Об этом говорится на сайте организации.
В публикации Лукашенко называют "последним диктатором Европы". Центр признал его главным коррупционером за "потворство организованной преступности". Жюри выбрало его из рекордных 1167 претендентов на это звание.
"В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел", – отметил координатор жюри и сооснователь OCCRP Дрю Салливан.
В частности, OCCRP отметили принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Любого, кто противостоит Лукашенко, ждет их участь, пишут в организации, или участь Сергея Тихановского, которого приговорили к 18 годам лишения свободы за организацию антиправительственных демонстраций в 2020 году.
Также среди "достижений" Лукашенко за последний год жюри выделило "организацию потоков государственных средств олигархам, близким его семье" и провокацию миграционного кризиса на границе с Польшей. Кроме того, Лукашенко обвинили в потворстве распространению фейков о коронавирусе.
"67-летний Лукашенко цепляется за власть в Минске с 1993 года, фальсифицируя выборы, пытая критиков, арестовывая и избивая протестующих – и все это с помощью и одобрения Кремля", – говорится в публикации Центра.
Итоги подводили жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. Они проголосовали за Лукашенко единогласно. Он оказался в рейтинге главных коррупционеров по соседству с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и экс-канцлером Австрии Себастьяном Курцом.
Гани в организации называют "вопиюще некомпетентным" лидером, который оставил свой народ на произвол судьбы и уехал жить среди коррумпированных бывших государственных чиновников "в моральной помойке – ОАЭ".
Асада обвинили в начале войны в Сирии и краже сотен миллионов долларов в попытке сохранить власть. Эрдоган, по данным Центра, курировал коррумпированное правительство, которое отмывало китайские средства на иранскую нефть через государственные банки. Курц был лидером Австрийской народной партии, который ушел из политики после обвинений в растрате и взяточничестве.
Израильская авиация нанесла удар по порту Латакия в Сирии
Израильская авиация нанесла удар по порту в Латакии, в Сирии. Об этом сообщили сирийские государственные СМИ и военные. По их данным, самолёты поразили контейнерную площадку в торговом порту. Произошли несколько взрывов и крупный пожар. Не исключено, что в контейнерах находилось оружие.
Повреждены гражданские объекты в районе порта. О жертвах не сообщается.
По данным журналистов, для отражения нападения были задействованы сирийские силы противовоздушной обороны, но они не справились со своей задачей.
В 25 километрах южнее Латакии находится российская авиабаза Хмеймим. Российские военные ситуацию не комментировали. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения сирийской стороны.
- Израильские военные атакуют порт Латакии второй раз за месяц. Предыдущий раз СМИ сообщали об авиаударе 7 декабря.
Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал»
Верховный суд России на заседании во вторник принял решение о ликвидации международного общества "Мемориал". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Генеральная прокуратура настаивала, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах. На итоговом заседании представитель ведомства заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".
Правозащитники считают, что для ликвидации организации не было законных оснований. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.
Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация будет обжаловать решение и не может остановить работу.
Мемориал — одна из старейших правозащитных организаций в России. Общество было создано в январе 1989 года, его первым председателем стал лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
Организация больше 30 лет вела исследования советских репрессий, создав подробнейшую базу данных с именами репрессированных. Адвокат общества Генри Резник на заседании во вторник отметил, что общество "содействует здоровью нации".
Адвокаты отметили, что процессе всё было "перевернуто с ног на голову — истец ссылался на международные документы, но на самом деле нарушителем выступило российское государство".
У здания Верховного суда в центре Москвы собралась небольшая группа людей, поддерживающих организацию в ходе процесса. Они скандируют "позор".
В среду, 29 декабря, суд рассмотрит иск прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Он является членом международного "Мемориала", но имеет отдельное юридическое лицо.
В России прошли задержания соратников Алексея Навального
Бывшего координатора штаба Навального в Иркутске (признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Захара Сарапулова задержали после обыска у него в квартире. Об этом сообщает созданный Сарапуловым телеграм-канал "Иркутский инсайдер".
Причины и подробности задержания пока неизвестны. По словам активиста Алексея Тупицина, вероятнее всего, задержание связано с делом об участии в экстремистском сообществе, из-за которого несколько бывших координаторов штабов Навального покинули Россию. "Ему две недели назад говорили, чтобы он уезжал из России. Но он это проигнорировал, сказал, что будет до конца", – рассказал Алексей Тупицин.
Захар Сарапулов пытался принять участие в выборах депутатов Госдумы 2021 года от партии "Яблока", но ему отказали в регистрации за связь с организацией, признанной экстремистской.
В Томске полицейские задержали депутата городской думы и сторонницу Навального Ксению Фадееву. Об этом сообщило издание "ТВ2". По информации источников издания, её подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан.
У Фадеевой в доме проводится обыск. Сейчас активистка находится в здании Следственного комитета. По предварительной информации, Фадееву для допроса увезут из Томска в Москву.
Иван Жданов сообщает, что Сарапулову и Фадеевой вменяют "экстремизм" с использованием служебного положения. Это самая редко использующаяся статья, она предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.
Еще один обыск прошел в Бийске, сообщает "ОВД-Инфо" (организация признана "иноагентом") у матери бывшего координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина. Останин пока не вышел на связь.
В Энгельсе Саратовской области также задержан бывший СММ-редактор штаба Навального в Саратове Андрей Городецкий. Его задержали, когда он чистил снег у дома, везут в сторону Саратова.
- Ксения Фадеева победила на выборах в городскую думу Томска в сентябре 2020 года. Фадеева стала первой представительницей структур политика Алексея Навального, кому удалось выиграть выборы. Она неоднократно подвергалась штрафам и арестам за участие в несогласованных с властями акциях протеста.
- 9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организации, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).
- Против Навального и его сторонников возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации.
- После возбуждения уголовного дела несколько бывших координаторов региональных штабов Навального покинули Россию, опасаясь преследований.
- В начале ноября по обвинению в "организации экстремистского сообщества" задержали Лилию Чанышеву. Она возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе, который был расформирован еще весной. Несмотря на то что с тех пор Чанышева не занималась оппозиционной деятельностью, к ней пришли с обыском, а затем задержали и поместили под стражу.
Депутаты нагорнокарабахского парламента возмущены заявлениями Пашиняна
«Лишь законные органы власти, сформированные гражданами Республики Арцах [самопровозглашенной Нагорно–Карабахской республики - ред.] посредством выборов, имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах», – говорится в заявлении, единогласно принятом накануне Национальным собранием Нагорного Карабаха в ответ на заявления, сделанные в конце прошлой недели премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Карабахские депутаты возмущены и «считают недопустимым любое заявление, ставящее под сомнение субъектность Арцаха и его армянское будущее», пишет Радио Азатутюн.
Мысли, высказанные Николом Пашиняном на последней пресс-конференции, они называют «вредными и опасными».
«Представляя мнение и позицию широких общественных и политических кругов Республики Арцах, выражаем наше несогласие и возмущение по поводу ряда вредных и опасных формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью. Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы 1988 года – Карабахского движения – озвучиваются формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), провозглашенной 2-го сентября 1991 года и сформированной в полном соответствии с нормами международного права, и ее продолжительную борьбу за достижение международного признания», – говорится в заявлении.
Карабахские депутаты подчеркивают, что тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях, подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Между тем премьер-министр Армении утверждал, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица.
Подробно комментируя предложения 2016 года, Пашинян сказал, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха должен был быть передан в Совет Безопасности ООН, и в этом случае признание Карабаха в составе Азербайджана было бы неизбежно.
И в 2018 году, по мнению Пашиняна, ситуация была такая же: «Арцах не мог быть полностью армянским. Из этих переговоров было очевидно, что Арцах, НКАО, имел бы как армянское, так и азербайджанское население. Была бы в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, была бы, но эта законодательная власть не была бы полностью армянской. В этой законодательной власти были бы азербайджанская квота и армянская квота».
Эти заявления премьер-министра Армении вызвали большой резонанс в Нагорном Карабахе. На своей странице в Facebook на них ответил лидер Карабаха Араик Арутюнян, использовав чуть более мягкие формулировки, чем те, что содержатся в заявлении карабахского парламента.
«Только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха, полноценное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам», – написал Арутюнян.
Пенитенциарная служба: Саакашвили временно остается в Горийском госпитале
По информации Специальной пенитенциарной службы Грузии, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале.
«В связи с большим общественным интересом сообщаем, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного Михаила Саакашвили, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя.
Михаил Саакашвили не подчинился законным требованиям Специальной пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 Рустави. По причине беспокойства он испытывал колебания давления, что привело к решению Специальной пенитенциарной службы временно отложить законную меру перевода.
Примечательно, что с 19 ноября этого года Михаил Саакашвили был переведен Специальной пенитенциарной службой в Горийский военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори для соответствующего лечения, где ему оказывались все необходимые медицинские услуги и он находился под постоянным наблюдением врачей», – говорится в заявлении Пенитенциарной службы, которое цитирует Общественный вещатель.
Сам Саакашвили накануне рассказал, что ненадолго потерял сознание – после того, как узнал, что его планируют перевести из Горийского госпиталя. С обращением Саакашвили журналистов ознакомил его адвокат Ника Гварамия.
«Было около половины шестого, ко мне зашли люди в черной форме. Сказали, что переводят, но не сказали куда. Я потребовал, чтобы мне измерили давление и пульс. Давление было 180, затем уже 200/110. Моё нормальное давление 120/80. Я думаю, это был гипертонический криз. Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике», – заявил он.
Представитель Народного защитника Грузии Анна Джаниашвили также сообщила, что у Саакашвили было «очень высокое давление, в связи с чем врачи госпиталя приостановили перевод экс-президента».
Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ
Переговоры США и России по контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдёт заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема встреч – ситуация на границе с Украиной, сообщили в Белом доме.
Однако замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил сегодня РИА Новости, что финальных договорённостей , в том числе по датам переговоров с США и НАТО пока нет.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием военных.
Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид также предположила, что переговоры могут начаться в январе. При этом она предупредила, что в Вашингтоне часть российских предложений считают неприемлемыми.
Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток.
Россия настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины на фоне концентрации войск у украинских границ.
Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
За сутки в Грузии выявили 2676 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 646.
За сутки в стране выявили 2676 новых случаев коронавируса. Накануне провели 42 772 теста: PCR-тестов – 14 095, экспресс–тестов на антиген – 28 677.
Выздоровели еще 2966 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 928 030, выздоровевших – 888 022.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,26%, за последние 14 дней составляет 5,74%, за неделю – 5,02%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 377 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 481 500.
Самолеты-разведчики США пролетели вблизи Донбасса
Два американских разведывательных самолета, обладающих уникальными возможностями для сбора информации, совершили в понедельник полет над восточной частью Украины неподалеку от удерживаемой сепаратистами территории. Это одна из первых подобных операций американской армии сообщает журнал Forbes.
По сведениям Forbes, самолеты-разведчики E-8C и RC-135V находились в воздушном пространстве Украины приблизительно в 60 километрах от линии разграничения. E-8C оборудован мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты на протяжении некоторого времени, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе свыше 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, он может перехватывать переговоры их экипажей.
Журнал подчеркивает, что миссия также носила символический характер. Она была предпринята несмотря на недавнее предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова "о серьезных последствиях размещения сил НАТО" вблизи российских границ. Самолеты летали с включенным транспондерами, что позволяло российской стороне наблюдать за их передвижениями.
Жириновский призвал начать бомбить Украину в новогоднюю ночь
Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.
Российский политик подчеркнул, что если бы занимал пост президента страны, то не сомневаясь отдал бы такой приказ. "Часа в 4 утра, когда уже все подшофе", - добавил он.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую задачу - он бы давно с ней справился.
Крайне резкие заявления политиков РФ звучат на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает.
Бибилов: пока Грузия находится под крылом НАТО, угроза сохраняется
Грузию от возможного возобновления агрессии могут остановить только международные обязывающие документы о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Об этом президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил на пресс-конференции в Цхинвали.
«Пока Грузия находится под крылом НАТО, пытается войти в орбиту недружественных России стран, угроза для Южной Осетии сохраняется, также она сохраняется для России, с которой мы находимся в одном политическом пространстве. С ней у нас единый контур безопасности, и любая угроза для нашей Республике – угроза для дружественной нам страны, и наоборот», – сказал он.
По словам югоосетинского лидера, осетины подвергаются угрозе со стороны Грузии начиная с 20-х годов прошлого века.
Говоря о посте грузинской полиции в селе Чорчана, Бибилов отметил, что не хочет войны для своего народа.
«Проблему поста, который есть, мы будем решать политическими способами», – сказал он.
На пресс-конференции Бибилов затронул тему делимитации-демаркации де-факто границы с Грузией. Он обвинил комиссию, работающую по этому вопросу, в искажении информации.
«Президент сам создал эту комиссию, и они еще хотят, чтобы я предоставил им информацию. Наши оппоненты сегодня заявляют, что мы потеряли 200 гектаров земли, но чтобы так говорить – надо знать, что такое карта и топография. Если положить карту, которую они нарисовали рядом с той картой, которая есть, то Арцеу, Гуджабар и Орчосан (Арцеви, Гуджабаури и Орчосани – ред.) и рядом лежащие земли отходят к территории Грузии. На той карте, которую они нарисовали, исчезли Тырсыгом (Трусовское ущелье – ред.), родовые села Гадиаты, Сека и Цомахъа (в Гудском ущелье – ред.)», – сказал он.
Бибилов также отметил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок. «Мне не за что стыдиться перед своим народом», – добавил он.
Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в 2022 году.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.