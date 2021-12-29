В Абхазии разгорелся скандал из-за слов Ткачева о покупке 45 га земли в Пицунде

В Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве гостиничного и апартаментного комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:

«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».

Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».

В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.

«Мы неоднократно заявляли, что мы против продажи недвижимости и земли. Нас убеждали представители власти, что о продаже недвижимости и земли речь не идет, а идет речь о привлечении инвесторов. На самом же деле здесь идет торговля земли в колоссальных масштабах. Абхазию выставили на торги и аукцион», – сказано в заявлении.

Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.



«Такой закон был принят (в 2006 году). Мы в собственность передали мерии Москвы. В соответствии с «Законом о земле» и Гражданским кодексом, когда передается строение, то земля под ним, естественно, передается в бессрочное пользование. Т.е. право бессрочного пользования было предоставлено им. По всей вероятности [я с Ткачевым не говорил и этих материалов не видел], он имел в виду, что это право бессрочного пользования они (мэрия Москвы – ред.) ... сделали переуступку Ткачеву и его организации. Я так понял этот вопрос. В классическом варианте речи о продаже земли там нет», – сказал Кубрава.

Презентация проекта пятизвездочного отеля «Москва резорт» прошла в конференц-зале абхазского Кабмина. На строительство отеля, начало которого запланировано на конец 2022 года, собираются отвести три года, а располагаться он будет на территории в 45 гектаров у берега моря и западной части сосновой рощи в Пицунде.

В июле текущего года общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Бжания заявил, что этот вопрос был обозначен президентом России Владимиром Путиным.