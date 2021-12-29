Новый спикер парламента: ничего не меняется, кроме фамилии?

Председателем парламента Грузии стал депутат от «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили. Сегодня он был избран на этот пост большинством голосов. За его назначение проголосовали не только члены его команды, но и некоторые оппозиционеры. Критически же настроенная часть оппонентов властей сегодня вспоминала поступки Папуашвили, из-за которых отказалась отдавать ему свой голос.

«Я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу», – с этих слов начал свое выступление новоизбранный спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В ближайшие три года парламент ожидает насыщенная работа над законодательными реформами, которые должны сыграть решающую роль в сближении Грузии с ЕС, сказал он, выступая с трибуны парламента уже в новой должности. Не обделил вниманием Папуашвили и бывшего председателя парламента Каху Кучава, поблагодарив его за проделанную работу. Он ответил и на обвинения оппозиции в чрезмерно жесткой позиции по некоторым вопросам:

«В первую очередь я очень рад тем словам, которые прозвучали от вас (представителей большинства) в адрес Кахи Кучава. Думаю, ваше отношение к нему образцовое, как и его достойная работа на посту председателя. С Кахой меня связывает 20-летняя дружба, тут же скажу, что он не исчез из нашей команды или из моей жизни… Вы (оппозиция) называете жесткостью принципиальность, ту правду, в которую я верю, тогда, наверное, я действительно жесткий. Но во всем этом я честен и думаю – это главное, чтобы человек был честным в своих словах и своем деле. То, что я говорил до сих пор и скажу после, будет той правдой, в которую я верю».

Среди главных достоинств Папуашвили – не только честность, но и его профессиональные качества, единогласно заявляют представители парламентского большинства.

Высшее образование он получил в Тбилисском госуниверситете по специальности «международное право», также заканчивал магистратуру и докторантуру в Саарском университете в Германии по специальности «европейское частное право». В октябре 2020-го был избран депутатом парламента по партийному списку «Грузинской мечты». С декабря прошлого года Папуашвили занимал должность председателя комитета науки, образования и культуры. Среди его достоинств и лидерские качества, считает вице-спикер парламента Гия Вольский:

«Шалва Папуашвили – достойный кандидат, учитывая его знания, самоотверженность, отношение к государству, он – профессиональный юрист высокого уровня. Поэтому я считаю, что мы сделали правильный выбор».

Похоже, так посчитали и представители части оппозиции. Для избрания Папуашвили председателем парламента необходимо было набрать 76 голосов, «за» проголосовали 88 депутатов – единогласно представители правящей партии, а также Социал-демократы, члены партий «Граждане» и «Гирчи». Представитель последней – Александр Раквиашвили, хоть и высказал недовольство тем, что выдвижение кандидатуры Папуашвили в правящей партии никак не объяснили, сразу заявил, что «Гирчи» поддерживает его:

«Сформировалась традиция, когда высокопоставленные чиновники уходят со своих постов так, что мы даже не понимаем, почему это произошло. Люди назначаются так, что мы не понимаем, почему произошел такой выбор. Несмотря на это, с Шалвой Папуашвили у меня были нормальные отношения в рамках парламентского комитета по образованию. Но, конечно, каким он будет спикером, мы увидим позже».

Именно таким отношением части оппозиции к уже избранному спикеру парламента и было обусловлено решение правящей партии выдвинуть на этот пост Папуашвили, считает политолог Гия Абашидзе. И добавляет: «это самый компромиссный вариант»:

«Шалва Папуашвили считается нейтральным кандидатом, несмотря на то, что он – член партии «Грузинская мечта». Он работал с некоторыми оппозиционными партиями по теме реформирования избирательного кодекса. Так что Шалва Папуашвили может наладить отношения со всеми оппозиционными партиями. Эту линию проводит «Грузинская мечта», чтобы путем компромиссов они достигли парламентского сотрудничества (с оппозицией), в котором сейчас нуждается грузинская политика».

Оснований для компромиссов не видит в этом деле представитель фракции «Лело» Саломе Самадашвили:

«По моему мнению, при существующей в парламенте системе нет никакой разницы, как зовут председателя. Парламентом неформально управляет, например, господин Кобахидзе, поэтому не важно, какие имя и фамилия будут у спикера. Скажу непосредственно о господине Папуашвили: никакой лично моей поддержки у него нет. Этот человек запомнился нам в первую очередь тем, что он полностью поддерживал позицию властей по документу Шарля Мишеля, несмотря на то, что он сам был участником процесса переговоров. Все мы также помним, как он поступил со своей коллегой, женщиной-депутатом».

Схожего мнения придерживается и депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«К сожалению, в условиях неформального правления все политические должности – лишь фикция, поэтому никакой существенной разницы не будет в том, кто будет премьер-министром, а кто будет председателем парламента, до тех пор, пока власть не вернется в конституционные рамки».

Манджгаладзе, как и часть критически настроенной оппозиции, выражает негодование в связи уходом с поста спикера Кахи Кучава и назначением на эту должность Шалвы Папуашвили. Слова о его профессионализме и других достоинствах совершенно не объясняют перестановки, считает и аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили:

«В Японии, например, сменился премьер-министр. Он сам написал заявление об уходе, поскольку его рейтинг упал ниже 30%, решил, что народ больше ему не доверяет и нужно самому уйти. А у нас это происходит, как-то дистанцируясь от населения. Не принимают во внимание настроение людей. Это не результат какого-то демократического процесса или мониторинга, проводимого обществом над правительством».

Каха Кучава заявил об уходе с должности по собственному желанию 23 декабря. Свое решение экс-спикер парламента объяснил тем, что планирует возглавить новый проект, о котором станет известно в будущем году.