Женщинам-депутатам указали на место

Спикер парламента Каха Кучава сегодня подвергся острой критике со стороны женщин-оппозиционеров и правозащитников, которых распорядился не впускать в здание парламента. Последние требовали жесткого реагирования на манеру насильственного обращения депутатов парламентского большинства «Грузинской мечты» с оппозиционными депутатами женского пола.

Спикер парламента Каха Кучава готов перед зданием парламента собственноручно водружать флаг Евросоюза, дважды сорванный и сожженный ультранационалистическими и гомофобными группами 7 июля. Но он оказался не готов до конца следовать европейским ценностям в защите прав женщин. Сегодня Каха Кучава отказался лично выслушать замечания правозащитников и претензии оппозиционных депутатов-женщин по поводу насильственного, сексистского поведения со стороны его однопартийцев-мужчин из «Грузинской мечты». Он аннулировал пропуски в парламент, допущенные для них фракциями «Лело» и «Нацдвижение».

С 18 июля в грузинских соцсетях и СМИ гуляют видеокадры, на которых видно, как глава комитета по вопросам образования и науки Шалва Папуашвили силой оттаскивает депутата «Нацдвижения» Тину Бокучава от трибуны парламента. Бокучава и еще двое ее однопартийцев-женщин – Нона Мамулашвили и Анна Цитлидзе – старались пикетировать трибуну парламента в знак протеста против выступления министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Оппозиция, СМИ и НПО обвиняют министра Гомелаури, как и остальных представителей власти во главе с Ираклием Гарибашвили, в подстрекательстве и неадекватном реагировании на насилие, погром и преследование журналистов гомофобными группами, которые имели место 5 июля.

Убедившись, что, несмотря на допущенные пропуски, правозащитников не впустят в здание парламента, оппозиционные депутаты вместе с представителями НПО обратились к спикеру парламента Кахе Кучава снаружи. Независимый депутат Тамар Кордзая обратилась к спикеру парламента с требованием осудить произошедшее 18 июля, что ставит под сомнение действенность всех законов, принятых парламентом в защиту прав женщин и против домашнего насилия:

«18 июля мужчины в парламенте нам сказали, что, если им не нравится, что говорит женщина, ее манера выражения, они могут силой остановить ее. Потому, батоно Каха, просим осудить это. Действуйте в рамках своих полномочий, чтобы ответить насильникам, мужчинам – членам парламента».

Между тем у оппонентов власти и правозащитников вызвала возмущение не только реакция депутатов от партии власти, но и части самой оппозиции. И те и другие сошлись во мнении, что женщины не должны себя так вести, что с их стороны некрасиво баррикадировать трибуну, что это им не подобает, что они своим поступком спровоцировали реакцию депутатов «Грузинской мечты», которые лишь старались установить порядок в зале заседания.

Такие аргументы парламентариев поощряют домашнее насилие, заявляли сегодня у входа парламента правозащитники. Они напомнили, что статистика фемицида, убийства мужчинами женщин, других членов семьи, бывших партнеров, и так высока в стране. Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили сравнил аргументы, выдвинутые мужчинами-депутатами для оправдания таких действий, с мышлением человека из каменного века:

«Увиденным нами в парламенте насильственным фактам нет оправдания. Тем не менее мы от правящей силы слышим аргументы времен каменного века, якобы женщина сама виновата в том, что против нее осуществляется насилие. Когда с высокой трибуны парламента слышишь о таком отношении к женщинам, неудивительно, что в стране на бытовом уровне это будет рассмотрено как поощрение к насилию. Вместо того чтобы идти вперед, мы возвращаемся в прошлое время, когда насилие над женщинами было привычным явлением».

Ника Симонишвили, как и другие правозащитники, назвал постыдным тот факт, что сегодня их не впустили в парламент, чтобы обсудить такую важную проблему, как насилие над женщинами и реагирование на это. Но спикер парламента Каха Кучава все же не смог избежать острой критики по этому вопросу. На заседании парламентского бюро оппозиционные депутаты потребовали от него публичного осуждения насилия над женщинами и незамедлительного реагирования со стороны парламентского совета этики. Спикер Кучава не спешил с осуждением, а другие депутаты «Мечты» в это время пытались всех убедить, что это женщины-депутаты от «Нацдвидения» вели себя неэтично. Шалва Папуашвили, силой оттащивший Тину Бокучава в тот день от трибуны, заявил, что никакого насилия не было:

«С моей стороны это было не насилие, а предотвращение прямой агрессии, исходящей от госпожи Тины, которую не могли остановить двое парламентских приставов. И еще: это неправильно – прикрываться гендерной причиной и считать, что таким образом все дозволено».

В полемику ввязался обычно уравновешенный глава комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили:

«Знаете, что меня интересует? То, что ваши мужчины в «Нацдвижении» вас, своих женщин, выставляют перед собой – это не дискриминация?»

Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе упрекнула Шалву Папуашвили: ему, как профессору правоведения, следовало бы знать, что хватать женщину за подмышки, поднимать в воздух и тащить против ее воли – это насилие. Деканоидзе не стала полемизировать с другими депутатами «Мечты» – ее интересовало мнение спикера Кахи Кучава. А он все требовал, чтобы оппозиционеры дали возможность его однопартийцам Папуашвили и Кадагишвили высказаться до конца.

«Вот это тот стандарт, калбатоно Хатия, который вы хотите внедрить? Вот я вас сейчас спрашиваю: вы имеете право прервать другого лишь потому, что вы женщина? Мы ведь все равны, вам дали высказаться, дайте возможность и другим закончить слово», – давал замечания оппозиционеру Деканоидзе спикер парламента.

Но Кучава так и не сказал, что он думает по поводу случившегося 18 июля: считает ли это проявлением насилия против женщин? Зато охотно объяснил, почему он в последнее время, в том числе и сегодня, аннулировал выписанные оппозицией пропуски для представителей СМИ и НПО. «Они часто срывают заседания», – пояснил Кучава, имея в виду шумные акции протеста в здании парламента после гомофобных погромов 5 июля, за которыми последовали протесты представителей СМИ и оппозиции с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Из 150 депутатов женщин в десятом созыве парламента всего 29. Правозащитники отмечают, что и это соотношение указывает на неравенство женщин с мужчинами. Еще более непростительным такое неравенство кажется правозащитникам с учетом того, что при создании первой республики в Грузии в 1919 году, когда на Западе женщины не имели право голоса, из 130 членов Учредительного собрании было пять женщин. Но спустя век им в стране приходится больше бороться не за свои политические права, а за безопасность в собственной семье и окружении.

«Из года в год статистика показывает, что случаи фемицида не уменьшаются, напротив, растут», – говорится в докладе Народного защитника за 2020 год. На почве гендерной нетерпимости за прошлый год были убиты 24 женщины, еще в 20 случаях были попытки покушения.

Поэтому сегодня у здания парламента оппозиционные депутаты, в основном женщины, и правозащитники отмечали, что они правовыми путями будут добиваться осуждения фактов насилия над оппозиционными депутатами-женщинами со стороны их коллег-мужчин из «Грузинской мечты».