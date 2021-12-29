Службу госинспектора разделили на службы без госинспектора

Сегодня «Грузинская мечта» в первом чтении приняла законопроект об упразднении Службы государственной инспекции. Вместо нее будут созданы два новых ведомства. Оппозиция и гражданские активисты надеются только на вето президента, но этот оптимизм весьма сдержан.

По утверждению лидеров правящей команды, разделение функций ведомства происходит согласно рекомендациям неправительственного сектора. Действительно, три года назад профильные НПО рекомендовали властям перераспределить функции ведомства на специальную следственную службу и аппарат по защите персональных данных, однако рекомендации услышаны не были. Теперь, в канун нового года, власти вспомнили тогдашние рекомендации экспертов.

Слияние двух функций под крышей одного ведомства было ошибкой, навязанной тогдашним лидером партии Георгием Гахария, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе:

«Это очень простой законопроект, в котором практически ничего не меняется, этим можно объяснить и сжатые сроки его принятия. Вместо одной службы будут созданы две, и заверяю, мы приложим все усилия для сохранения рабочих мест действующих сотрудников ведомства. В ходе обсуждения старой редакции в самой правящей команде были разные мнения, продиктованные политическими интересами прежних лидеров».

По сути, наделение двух новых ведомств теми же функциями следует рассматривать исключительно сквозь призму кадровых перестановок, считает Михаил Даушвили, представитель партии Георгия Гахария:

«Это не что иное, как попытка введения общественности в заблуждение господином Кобахидзе. Во время обсуждения прежнего закона он был спикером парламента, и инициатива принятия этого закона исходила от Минюста, и голосовали за него те, кто яростно пытается его пересмотреть. Поэтому непонятно, о каких политических интересах он говорит сейчас. Задача властей проста: у нас состоялась независимая служба, в функции которой входит контроль за правонарушениями госчиновников, в том числе, правоохранительной системы, и члены правящей команды решили под новый год придать ей функцию обслуживания партийной вертикали».

Примечательно, что против рассмотрения новой инициативы выступили практически все послы дипмиссий США и Европы, а также Комиссия Совета Европы по правам человека.

Обсуждение законопроекта проходило бурно, рекомендации стратегических партнеров и замечания оппозиции учтены не были. Единственное послабление, которое допустила партия власти, – не лишать работы персонал службы госинспектора. Согласно обещанию Ираклия Кобахидзе, он будет перераспределен по новым ведомствам.

По мнению одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, происходящее продемонстрировало слабость «Грузинская мечты»:

«Вы панически боитесь потерять власть, сильная власть так себя не ведет. Это признак слабости, когда непредвзятая позиция одного агентства приводит к его немедленной ликвидации. Вы бы с удовольствием ликвидировали институт Народного защитника, если бы не было гарантий конституционной защиты. Ираклий Кобахидзе даже говорил об этом в ноябре, что они могут поднять вопрос ответственности омбудсмена – это ваше настоящее лицо, а не то, что вы лицемерно выдаете за европейские ценности и стандарты».

В неправительственном секторе пообещали сделать все, чтобы не допустить расформирования службы. Говорит главы Ассоциации молодых юристов Николоз Симонишвили:

«Процесс направлен против одного человека – действующего государственного инспектора, и, по сути, является элементарным сведением счетов из-за непредвзятой позиции по ряду вопросов. В реальности после реорганизации службы мы получим новых руководителей, которые будут целиком контролироваться партией власти».

Теперь реорганизацию службы может предотвратить только принципиальная позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на днях выступила против принятия поправок в форсированном режиме, заявила руководитель аппарата госинспектора Лонда Толорая:

«Я очень надеюсь, что президент наложит вето на этот закон. Если парламент заявляет, что усиливает два ведомства и это – реформа, у меня возникает вопрос: зачем это нужно делать путем смещения государственного инспектора?»

В партии власти поспешили заявить, что готовы к такому варианту развития событий. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, в случае наложения вето президенту придется дополнить его аргументированными замечаниями, и непонятно, что там можно изменить.