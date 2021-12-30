Пенитенциарная служба: Саакашвили переведен в учреждение №12 в полном соответствии с законом

Соединённые Штаты и правительства ряда других стран Запада, наряду с правозащитными структурами, осудили решение Верховного суда России о закрытии международного историко-просветительского общества "Мемориал" - одной из старейших и уважаемых правозащитных организаций (признанной в РФ НКО-иноагентом).

"Мы призываем российские власти остановить нападки на независимые голоса и преследования тех, кто защищает права человека. Мы выражаем солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за реализацию своих законных прав на свободу выражения, объединений и мирных собраний", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. В Вашингтоне указали также на тревожные опасения, связанные с рассмотрением в России схожего иска - о ликвидации центра "Мемориал".

Министерство иностранных дел Германии назвало решение российского суда "более чем непостижимым", добавив, что оно идёт вразрез с международными обязательствами по защите фундаментальных гражданских прав. "К обоснованной критике со стороны таких организацией, как "Мемориал", следует прислушиваться. Решение вызывает у нас большую озабоченность не в последнюю очередь потому, что оно лишает пострадавших от притеснений и репрессий их права быть услышанными", - говорится в заявлении германского ведомства.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал в твиттере, что "Мемориал" играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека. Он отметил, что "способность критически оценивать свое прошлое важна для здорового развития и прогресса любого общества".

"Мемориал – сердце и душа российского правозащитного движения", - подчеркнул исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, также упомянув о тревоге за судьбу связанного с обществом "Мемориал" одноимённого правозащитного центра. "Мы опасаемся, что партнёрская организация "Мемориала", которая помогает пострадавшим от современных репрессией, может стать следующей", - сказал Рот.

В заявлении директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс подчёркивается, что "Международный Мемориал" – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий в годы правления Сталина и других советских лидеров.

28 декабря Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры с требованием ликвидировать общество "Мемориал". Обвинение утверждает, что правозащитная организация нарушает закон об "иноагентах", дискредитирует власть и "создает ложный образ СССР".

В среду в Мосгорсуде состоялись вторые слушания по существу аналогичного иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", также признанного в России НКО-иноагентом. В итоге суд принял решение ликвидировать организацию. Минюст и прокуроры утверждали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно - не маркировал свои публикации. Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма".

Правозащитники все претензии отвергают.