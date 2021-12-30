Высокогорных майнеров припугнули распятием

В высокогорной Сванетии уже месяц электроэнергия подается по жесткому графику. Перегруженность сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для производства криптовалют фактически сорвала туристический сезон. Местные власти не в силах справиться с майнинговыми фермами, ситуацию осложняют пробелы в законодательстве.

Для круглосуточного обеспечения населения Сванетии требуется 7 мегаватт электроэнергии. Однако в реальности муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что превышает суммарное потребление трех соседних муниципалитетов.

Появление большого количества криптовалютных ферм именно в Местии связано с тем, что благодаря льготам электроэнергию население получает бесплатно, юридические лица платят за свет, но тоже по льготному тарифу.

Оператор энергетического рынка «Энерго-Про» объясняет пассивность в борьбе с майнерами проблемой физической безопасности сотрудников, которым выявить криптовалютные очаги мешают местные жители. Правоохранительные органы не привлекли за последние годы к ответственности ни одного из обвиняемых в растрате большого количества энергии, несмотря на то, что по грузинскому законодательству потребление одним абонентом не должно превышать 10 кВт. В Местии, как и в деревнях, свет отключают несколько раз в день и иногда несколько дней подряд. Впрочем, население против уплаты налога на электроэнергию. Поскольку в Сванетии не платят за электроэнергию, ее не жалеют, и в дневное время в домах или на предприятиях круглосуточно горит свет.

Анна Чартолани, гражданский активист, считает, что производителей криптовалют покрывают высокопоставленные чиновники:

«Даже когда подают свет, напряжение настолько низкое, что невозможно разогреть еду. Мы мерзнем, туристы обходят нас стороной. Майнеров покрывают в правительстве, и никто не может пресечь произвол. Местные власти признали, что не контролируют ситуацию».

По словам мэра Местии Капитона Жоржолиани, решение проблемы находится в столице:

«Перегружены сети майнерами. Электроэнергия не подается, линии сгорели, «Энерго-Про» их оперативно восстановила, но предупредила, что снимает с себя ответственность, и они меняют ЛЭП в последний раз. Ничего не изменится, пока не отключат добытчиков криптовалют».

В энергораспределяющей компании отмечают, что за несколько лет в регионе использовали электроэнергии на 45 миллионов лари.

«Повторные аварии неизбежны, поэтому «Энерго-Про» полностью снимает с себя ответственность за ситуацию в Местии. Организованные вредители наносят значительный ущерб инфраструктуре. Теперь можно сказать, что на ее восстановление уйдет 4-5 лет. Во-вторых, мы приближаемся к принятию решения о том, что все потребители Местии начнут оплачивать счета за электроэнергию», – заявил Михаил Боцвадзе, председатель совета директоров холдинга «Энерго-Про».

В свою очередь, Давид Нармания, председатель Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, предложил свой рецепт решения проблемы энергоснабжения Сванетии:

«Тут туристический регион – масса гостиниц, канатные дороги для горнолыжников, необходимо бесперебойное снабжение, и на фоне такого потребления количество аварий будет расти. Жители должны платить за электроэнергию, в противном случае мы не можем предъявить претензии «Энерго-Про», так как она не может покрыть инвестиции».

Местные жители ответили, что сами разберутся с майнерами. После двух митингов в центре Местии местные жители решили принести клятву на распятии, что не будут включать фермы.

Впрочем, возможно, народных сходов может оказаться недостаточно, так как в Грузии до сих пор нет законодательных норм, регулирующих добычу криптовалют.