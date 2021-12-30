Обзор абхазской прессы

Телеграмм-канал «Respublika» публикует обращение Народно-патриотического Союза Абхазии в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой. НПС отреагировал на высказывания депутата Госдумы Олега Колесникова о событиях 21 декабря в Сухуме. В частности, Колесников назвал их «попыткой государственного переворота».

«Расцениваем данное высказывание как прямую грубую попытку вмешательства во внутриполитические процессы Республики Абхазия со стороны вышеназванного депутата. Возникает закономерный вопрос: кем был уполномочен Колесников Олег Алексеевич, чтобы давать подобного рода оценки политическим лидерам Абхазии? Обращаемся к Вам с просьбой дать соответствующую оценку деструктивным действиям депутата Государственной Думы Российской Федерации Колесникова Олега Алексеевича, так как они не способствуют взаимопониманию и дружбе между нашими народами и наносят вред межгосударственным отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации», – говорится в документе.

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Общественный деятель Астамур Какалия на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу крупного проекта «Москва Резорт» в Пицунде, презентация которого состоялась на днях в Сухуме. Какалия подчеркнул, что это отличный проект, и он выступает за инвестиции и развитие. И за то, чтобы пустыри и свалки стали объектами туризма, сельского хозяйства, цехами и т.д.

«Но меня заинтересовал другой вопрос. Настоящие законники не должны вестись на мишуру и пафосные фразы о «преданности родине» и т.д. Они должны поверить большому другу Абхазии Александру Ткачеву и спросить всех тех, кто принимал участие в судьбе этого объекта с 2006 года. Всех тех, кто одобрял и перераспределял участок в Пицунде с 2006 года. Вопрос должен быть ясным: «Где деньги?» Когда в ответ скажут: «Это мы отдали, а кому отдали, уступили за деньги права аренды». Тогда нужен уточняющий вопрос: «То есть вы хотите сказать, что республика из-за вашей «грамотной» юридической политики лишалась и 45 гектаров, и не получила денег?» Если проект стоит 20 миллиардов, то за землю под ним оплачены один миллиард, два? Сколько оплачено и кому? Страна должна знать своих «профессионалов», тех, кто так «грамотно» все это дело вел, чтобы страна в итоге не получила ни денег, ни земли. А самому проекту «Москва Резорт» успехов!» – написал Астамур Какалия.

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Журналист Изида Чаниа написала пост на своей странице в Facebook: «Итоги года для государственных и российских СМИ. Встреча только со своими депутатами. Кто-то еще верит, что он президент всех граждан?»

Итогам уходящего года была посвящена пресс-конференция президента Аслана Бжания, которая состоялась накануне, сообщает «Апсныпресс». Глава государства ответил на разные вопросы журналистов, касающиеся внутренней и внешней политики страны, диалога с оппозицией, экономики, энергетики, здравоохранения, газификации, развития транспортной инфраструктуры, крупных инвестиционных проектов, развития сельского хозяйства и др. На пресс-конференцию не были приглашены журналисты негосударственных СМИ, в том числе и журналисты радио «Эхо Кавказа».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия