Пятизвездочный отель в Пицунде за 20 миллиардов рублей: «за» и «против»

Вчера в конференц-зале кабинета министров Абхазии прошла презентация проекта пятизвездочного отеля «Москва резорт». На строительство отеля, начало которого запланировано на конец 2022 года, собираются отвести три года, а располагаться он будет на территории в 45 гектаров у берега моря и западной части сосновой рощи в Пицунде.

Отель-резорт – относительно новое понятие, но англицизм этот уже взят на вооружение в мире как хозяевами гостиниц, так и туроператорами, отправляющими туда отдыхающих. Главная отличительная черта отеля-резорта – автономная система полноценного отдыха. При гостинице имеется питание по программе «все включено», анимация для детей и взрослых, бассейн, условия для занятия спортом, кафе и бары…

Руководитель проекта, председатель совета директоров «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева», бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев отметил на презентации:

«Мы считаем, что этот проект должен вписаться в туристическую зону. Чтобы не было там видно бетона, а это будет гостиница абсолютно вся зеленая. И, конечно, это будет создавать привлекательность для отдыхающих, туристов. Объем инвестиций порядка 20 миллиардов рублей. Это очень серьезный объем. И у нас уже есть договоренности с банками, которые будут кредитовать этот проект. Одновременно работающих на строительстве в течение трех лет – порядка полутора тысяч человек. В гостинице будет 700 мест, и рядом будут построены апартаменты на тысячу мест. Объем налогов в течение десяти лет будет порядка пяти миллиардов рублей. Туристический оборот – порядка 150 тысяч человек в год».

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сказал:

«Мы сегодня находимся в той стадии, когда надо защищать не сами инвестиции, а приходится защищать, к сожалению, саму идею инвестиций. Вот в чем проблема. Но правительство Абхазии говорило, говорит и будет говорить, что без серьезных инвестиций нам самостоятельно сдвинуть с этой точки абхазскую экономику невозможно. Мягко говоря, это околонаучный разговор, это фантазии, часто пахнущие блефом. А нам не до фантазий и не до блефа, надо улучшать жизнь наших граждан. И поэтому то, что сегодня предлагается, то, о чем вы говорили, уважаемый Александр Николаевич, ваши коллеги, это достойно уважения, прежде всего. Во-вторых, это достойно всяческой поддержки. Я уверен: это наше общее консолидированное мнение. По-другому ничего не получится. Нам надо думать о том, где взять 300 миллионов ежемесячно на выплату пенсий нашим гражданам. Где взять в год миллиард с лишним Пенсионному фонду на выплату абхазских пенсий и пособий. И многое другое. Это взять из безвоздушного пространства невозможно».

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал проект беспрецедентным для Абхазии. И продолжил:

«То, что мы услышали, очень убедительно. Мы пригласили руководителей правоохранительных органов. Я хотел, чтобы коллеги в погонах прониклись всей серьезностью и необходимостью реализации данного проекта. Абсолютно убежден в том, что на всех этапах реализации данного проекта будет обеспечена безопасность всех ее участников».

В чем невозможно было сомневаться, в абхазском сегменте соцсетей тут же разгорелись споры. Приведем несколько типичных комментариев с редакторской правкой:

«А слан Бжания – молодец! Вот это я понимаю: президент. Остальные деньги осваивали и пилили. Сколько миллиардов раздербанили, не создав никаких рабочих мест! Все свободные места нужно отдать инвесторам, чтобы поднять экономику и уровень жизни граждан Абхазии, они это заслужили. Нам бы сюда тоже, в Очамчырский район! Молодец Георгиевич, трудится во благо народа!»;

«Ребята молодые легли под землю, чтобы сегодня Ткачев и те, кто в блокаде нас 16 лет держали, наши заповедные зоны покупали и застраивали своими отелями, а чуть позже поступят, как в Сочи во время Олимпиады – выгонят всех жителей в горы и застроят береговую линию, будут деньги зарабатывать... Все во благо народа, спасибо за очередной «выгодный» проект…»;

«Дай Бог... Я за нашего президента Бжания, но видите, что творят, ему не дают дышать... Не дай Господь, будет смена власти – мы вообще пойдем на дно...»;

«А мы, кто сдает частные дома, останемся без денег? 45 га – это какая площадь золотая земли... Это кто купил и в какой карман осели эти деньги? А мы без света и воды, как после войны»;

«Некоторые, знаю, возмущаются этим проектом не потому, что он плох, а потому, что не их власть его заключила. Кто-то переживает за свой частный турбизнес, но не подумал, что привыкшим жить в частном секторе пятизвездочный отель не по карману будет. А те, кому так жаль гектаров, – ну, упадите ничком на поле, поросшее золотарником, раскиньте руки и лежите так до скончания века…»

Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением о презентованном проекте у двух собеседников. Блогер и психолог Олеся Маланка сразу сказала, что она не экономист и не юрист и будет говорить просто как гражданин Абхазии:

«Мне, например, как гражданину, очень нравится этот проект. В выступлении Ткачева прозвучала ключевая фраза: мы (в Абхазии) потеряли богатого туриста, и мы должны привлекать богатого туриста. Из того, что у нас есть… ну, богатый турист на это не поедет, будем откровенны. То есть гостиниц такого уровня у нас нет. Сегодня нам, кроме своей природы, нечего предложить богатому туристу. И еще. Если работать будут местные граждане, это очень здорово. Конечно, какие-то специалисты должны обучить местное население, как работать в качестве персонала в таком отеле. Это сколько рабочих мест! Вообще, это, я считаю, очень крутой проект».

А вот мнение сотрудника Института экономики и права АНА Ахры Аристава:

«У нас большой договор с Россией о стратегическом партнерстве. И, конечно же, инвестиции нужны. Второй момент важный – это качество инвестиций. То есть когда в страну приходят технологии, которых в стране нет. Ну, озвучено было, что отель будет категории «пять звезд»; думаю, такой отель нашей стране нужен. Но, конечно же, речь должна идти, чтобы были равные условия у российского бизнеса и у абхазского. А то так получается, что российский бизнес имеет доступ к длинным и по более низким ставкам банковским кредитам, а наш бизнес не имеет. Получается, что неравные условия. Мы до сих пор не решили кардинально проблему доступа к рублевой денежной массе. У нас есть договор об использовании рубля, но в продолжение этого договора надо вести переговоры и этот вопрос снимать. Если мы в рублевой зоне, то наши банки должны иметь право получать необходимую денежную массу для того, чтобы национальный бизнес мог кредитоваться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия