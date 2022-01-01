Гарибашвили обещает Грузии год прогресса, процветания и развития

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Новым годом, выразив надежду на то, что 2022-й год принесет Грузии прогресс, единство, успех, благополучие и развитие.

«Прежде всего, я желаю, чтобы этот Новый год принес общий мир и положил конец пандемии на Земле, чтобы люди во всем мире могли вернуться к нормальной жизни, и все мы могли смотреть вперед», - сказал Гарибашвили.

Премьер указал, что 2021 год был непростым для страны, том числе потому, что несколько тысяч жизней граждан Грузии унесла пандемия коронавируса. Одновременно, как указал Гарибашвили, прошлый год был отмечен разными успехами – «страна не останавливалась ни на минуту», демонстрируя «серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне».

По словам главы правительства, главной целью в 2022 году должна быть экономически сильная и единая Грузия.

«Прошлый год был успешным, экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось… В следующем году мы создадим новые рабочие места, мы должны сократить бедность, у нас будет развитие и прогресс во всех направлениях», - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр отдельно поздравил с Новым годом представителей сферы здравоохранения – врачей, медсестер и всех тех людей, которые «бесстрашно, героически служат нашему народу, защитам их жизней и здоровья».

Гарибашвили также поздравил эмигрантов, которые встречают Новый год вдали от дома, пожелав им поскорее вернуться на родину к своим семьям, пишет агентство «Новости-Грузия».