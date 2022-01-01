Сторонники Саакашвили прекратили массовую голодовку

С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров. Повышение было предусмотрено государственным бюджетом на 2022 год.

Для пенсионеров до 70 лет пенсии подняли на 20 лари, до 260 лари, а для пенсионеров из высокогорных регионов – до 312 лари. Прибавка для граждан старше 70 лет составила 25 лари. Теперь их пенсия увеличилась до 300 лари, а для пенсионеров из высокогорных сел – до 360 лари.

Всего в 2022 году государство выделило на пенсии 2,9 миллиарда лари, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Рост обоснован существующим в Грузии законодательством, предполагающим индексацию пенсий. Соответствующие положения вступили в силу с 1 января 2021 года, и теперь пенсии будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.

Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.