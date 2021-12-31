Новый год Михаила Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поздравляет жителей страны с наступающим Новым годом из руставской тюрьмы. В своем посте, опубликованном в Facebook, он призывает общество оставить в прошлом вражду, соперничество и разногласия.

Сегодня Михаил Саакашвили весит даже меньше, чем в дни голодовки, утверждает адвокат третьего президента Грузии Шота Тутберидзе. После встречи со своим подзащитным он рассказал журналистам: Саакашвили чувствует себя очень слабо, а на протяжении дня его лечащему врачу Николозу Кипшидзе не позволяли встретиться со своим пациентом. В руставской тюрьме, куда вчера был переведен экс-президент, созданы все условия для того, чтобы максимально ограничить коммуникацию врачей и правозащитников с Саакашвили, утверждает Тутберидзе. Его подзащитный планировал передать письмо с обращением к его сторонникам, говорит адвокат, однако представители пенитенциарного учреждения не позволили ему сделать это:

«Вы помните, как несколько месяцев назад пенитенциарная служба попыталась ограничить коммуникацию между адвокатами и Михаилом Саакашвили. Но он все же писал письма. Право письменной корреспонденции есть у любого заключенного человека, и ограничивать его в этом нельзя. Но нас в этом ограничивают, мы не можем передавать ему (Михаилу Саакавшили) письма и не можем получить от него письменный ответ. Цель у этого лишь одна – власти боятся, что мы наладим коммуникацию с Саакашвили, а он – с грузинским обществом».

Между тем несколько часов назад экс-президенту все же удалось обратиться к своим сторонникам посредством соцсети Facebook. «Привет из руставской тюрьмы, от физически слабого, но морально сильного», – написал в публикации Саакашвили. В своем обращении он поздравляет «абсолютно всех» с наступающим Новым годом. Это момент, когда у людей «появляется новый шанс что-то изменить, улучшить, облагородить. Оставить в прошлом вражду, соперничество и разногласия», – пишет Саакашвили.

Но, наверное, самой неожиданной частью его публикации стало признание экс-президента в том, что у него есть внебрачный ребенок от известной грузинской певицы Софо Нижарадзе:

«Это первый год, когда с экрана телевизора нас вместе с мамой поприветствует самая молодая участница новогоднего концерта телеканала «Мтавари архи» Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка и самый младший ребенок. Я счастлив, что у меня есть возможность не отличиться от всех, встречая Новый год в тюремных стенах, но наблюдать по телевизору за дебютом моей любимой девочки».

Впрочем, встречать новый год Саакашвили будет не совсем один. Часть участников акции-голодовки, проходящей у центрального офиса «Национального движения», планирует встретить 2022 год у руставской тюрьмы и таким образом поддержать экс-президента. Кроме того, у оппозиции большие планы по вызволению Саакашвили из тюрьмы, сказал сегодня член «Национального движения» Заал Удумашвили:

«Будут не только акции-голодовки, будет уличный протест, и во многих других формах мы выразим протест. Все это начнется уже очень скоро. Общими усилиями мы должны добиться консолидации оппозиционных сил, чтобы дойти до конца».

В акции-голодовке в поддержку экс-президента участвует около 160 человек, сообщают в оппозиции, поддержать их сегодня пришла и представитель партии «Лело» Саломе Самадашвили:

«Несмотря на то, кто и что думает об эффективности тех или иных методов политической борьбы, видно, что люди голодают, тем самым подвергая свое здоровье и жизни опасности ради защиты своих политических взглядов. Думаю, этим людям нужна моральная поддержка от всех, в том числе и от меня. Я пришла, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Надеюсь, что 2022-й будет лучшим для них, нас и для страны».

Акция-голодовка проходит вот уже 11 дней, сегодня, как сообщают представители «Национального движения», несколько ее участников были переведены в медучреждения с сердечным приступом.