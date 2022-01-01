В Грузии повысили зарплаты госслужащим, медикам и воспитателям детских садов

С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым учителям, пишет агентство «Новости-Грузия».

Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.

Согласно государственному бюджету на 2022 год, зарплата работников детских садов увеличится на 100 лари.

Прибавки также получат работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.

Зарплата учителей с определенным статусом с января 2022 года повысится на 100 лари. До сих пор, в зависимости от статуса, зарплата учителей колебалась от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).