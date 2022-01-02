Югоосетинская неделя: карта раздора или парламент – место для дискуссии

30 декабря, за день до окончания года, состоялась последняя в 2021 году сессия югоосетинского парламента с участием президента. Она едва не закончилась дракой.

Анатолий Бибилов полемизировал с депутатами по выводам госкомиссии по демаркации и делимитации границы, но, по мере того, как спор становился все жарче, он вдруг начал нервничать и перешел на личности. Затем в спор между президентом и депутатами вмешались охранники президента и принялись угрожать парламентариям. Так, они пригрозили Алану Гаглоеву «оторвать голову». Единственный, кто не заметил происходящего, – спикер Алан Тадтаев. По его словам, заседание прошло «нормально».

В чем суть разногласий. Президент в 2019 году предложил парламенту принять новый закон о государственной границе и новую карту республики, которая на поверку оказалась на 200 квадратных километров меньше первоначальной территории, утвержденной Декретом о создании югоосетинской автономии от 1922 года. Анатолий Ильич на эти упреки ответил, что депутаты просто неучи, не умеющие читать карты, на самом деле все ровно наоборот – территория по Декрету меньше той, которую он предлагает в новом законопроекте.

Кроме того, считает президент, Декрет не имеет юридической силы, потому что был прият до создания СССР, в то время как в законе «О государственной границе Республики Южная Осетия» четко указано: «Государственной границей Республики Южная Осетия является административная граница бывшей Югоосетинской автономной области, закрепленная международными договорами и законодательными актами бывшего СССР».

Депутаты привели на это свои аргументы, говорит Давид Санакоев:

«Президент утверждал, что по Декрету 1922 года несколько населенных пунктов на западе республики остаются в Грузии. Это неправда. У нас не только карта, у нас есть список населенных пунктов, гор, рек и озер, которые входят в автономию. Этот список был утвержден Центральным исполнительным комитетом Югоосетинской области в 1936 году и затем утвержден в Тбилиси. На его основании была составлена карта Югоосетинской автономной области, причем в легенде этой карты указывалось, что она составлена по Декрету №2. Эта карта была включена и в атлас СССР 1937 года. У президента не было на это аргументов, и тогда в спор включились сотрудники Госохраны, когда они поняли, что президент начинает выглядеть в невыгодном свете. Они попытались изменить тему обсуждений, начали выговаривать нам, что так с президентом говорить нельзя. А как можно? Я, например, об этом не знаю, этого нигде не прописано. Я считаю, что перед ним надо ставить прямые вопросы, чтобы он на них отвечал конкретно. Но здесь мы видим, что он не отвечает прямо. Ему просто нечего сказать. Вот он и пытается что-то выдумывать. Поэтому и вмешалась Госохрана. Хотя это могло плохо закончиться – они спровоцировали серьезное противостояние».

В самом деле, дискуссия выдалось сверхэмоциональной. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев:

«Анатолий Бибилов: Пока комиссия не закончит работу, неясно, что правильно, а что нет. Второе – когда вы говорите о декрете, то, простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет, куда его дели?

Давид Санакоев: А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был?!

Бибилов: Закрой рот! Еще раз скажу: ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо! Садись на свое место! Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади, садись, давай. И об этом тоже думайте!

Санакоев: Не надо трогать то, что не стоит трогать…

Бибилов: Что хочу, то и буду затрагивать, а ты свою работу делай, а президент будет делать свою работу! Если у тебя нет уважения к президенту, то это твое лицо, а не лицо президента, понял?!»

Анатолий Бибилов продолжил: «если я интересую комиссию и как проходит граница, я вам сказал, как она проходит»:

«Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию (президент), и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то вот я вас учу… А до тех пор, чтобы вы не говорили о 1922 годе и что в этом виноват Толик. Это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, – Цнелис. Там пост с военными поставил Бибилов Анатолий, а вы их (грузинских полицейских) профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу… На этом отвечать на ваш вопрос я закончил, будьте здоровы».

После угроз, которые прозвучали в его адрес со стороны охранников президента, Алан Гаглоев подошел за разъяснениями, продолжая снимать видео, к спикеру Алану Тадтаеву:

«Алан Гаглоев: Алан Сергеевич, нормальная была сессия? Я не депутат?

Алан Тадтаев: Да.

Алан Гаглоев: Ну, вот мне только что сказали, что оторвут голову, вот охрана. Не знаю, почему. Спросите у них, как во время сессии они собираются оторвать мне голову? Давайте их сейчас спросим.

Алан Тадтаев: Спросим.

Алан Гаглоев: Вы – глава парламента. Это сессия?! Ответьте мне».

В какой-то момент президент попытался переадресовать упреки депутатов. Анатолий Бибилов обвинил руководителя партии «Ныхас» в том, что в свое время, являясь сотрудником КГБ, Алан Гаглоев не вмешался в проведение государственной границы, хотя Гаглоев по службе не имел никакого отношения к ее демаркации. Обрушился он с упреками и на Давида Санакоева.

«Он сказал, ты был министром иностранных дел, ты был советником президента, Уполномоченным по правам человека, и при тебе эту карту сделали. Я ответил, что комиссия планировала закончить работу над картой еще в 2015 году, но это не произошло именно из-за возникших тогда противоречий», – говорит Давид Санакоев.

Это не первый случай, когда заседание с участием президента или его встречи с депутатами закачиваются скандалом и переходом на личности. Открытая дискуссия, разбирательство по закону, по процедуре – это явно не конек действующей власти. Она на этом поле проигрывает и сама знают об этой слабости. Поэтому ей ничего не остается, кроме как форсировать затруднительные ситуации. Метод преодоления примерно таков.

Информационная атака, цель которой просто, без изысков одновременно девальвировать и саму дискуссию, и оппонентов. Они агенты Грузии или сомнительные личности, спевшиеся с криминалом, как это было заявлено и президентом, и министром внутренних дел в 2019 году, когда конституционное большинство депутатов выступило против истязаний заключенных в цхинвальской тюрьме. Или как прозвучало недавно в споре о границе: они люди глупые, необразованные, даже карты читать не умеют или, хуже того, – тявкающие, сами догадайтесь кто. И, конечно, за ними нет никаких политических активов, одно лишь желание быть в центре общественного внимания.

Идеальный формат для подобного преодоления – односторонний. Пресс-конференция среди своих, публикации в официальной прессе.

Но их ни в коем случае нельзя проводить на дискуссионных площадках, где стороны ловят друг друга на слове и требуют внятных аргументов, доказательств. Поэтому всякий раз они заканчиваются одним и тем же: угрозой насилия и оскорблениями в адрес депутатов.

Такая политическая субкультура.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия