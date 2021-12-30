«Закрой рот! На меня тявкать не надо!»

Последняя в этом году сессия югоосетинского парламента едва не закончилась дракой. Президент вступил в жесткую перепалку c депутатами, переходя на личности. Все закончилось прямыми угрозами в адрес законодателей со стороны охраны Анатолия Бибилова. Так они пригрозили Алану Гаглоеву «оторвать голову». Единственный, кто не заметил происходящего, – спикер Алан Тадтаев. По его словам, заседание прошло «нормально».

Сегодня депутаты вновь собрались, чтобы утвердить госбюджет на 2022 год. На заседание пришел и президент Анатолий Бибилов, который, по его признанию, сделал это по собственной инициативе.

Накануне заседание югоосетинского парламента не состоялось из-за того, что, по словам депутатов, законопроекты, внесенные в парламент, были представлены с нарушением норм действующего законодательства.

В разделе «разное» парламентарии решил обсудить и вопросы прохождения государственной границы, так как, по словам депутата Амирана Дьяконова, «в последнее время югоосетинское общество столкнулось с очередным кризисом, связанным с определением госграницы Южной Осетии с Грузией… Госкомиссией проведена определенная работа, с ее результатами ознакомлены президент и депутаты. Информация комиссии однозначно свидетельствует о том, что граница республики, обозначенная в нынешних условиях, не соответствует границам по Декрету от 1922 года. Исчерпывающий материал комиссии требует от президента и исполнительной власти конкретных мер для защиты государственных интересов и обеспечения безопасности».

Обсуждение вопроса с Анатолием Бибиловым выдалось сверхэмоциональным. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев:

Анатолий Бибилов: Пока комиссия не закончит работу, неясно, что правильно, а что нет. Второе – когда вы говорите о декрете, то простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет, куда его дели?

Давид Санакоев: А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был?!

Бибилов: Закрой рот! Еще раз скажу, ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо! Садись на свое место! Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади, садись, давай. И об этом тоже думайте!

Санакоев: Не надо трогать то, что не стоит трогать…

Бибилов: Что хочу, то и буду затрагивать, а ты свою работу делай, а президент будет делать свою работу! Если у тебя нет уважения к президенту, то это твое лицо, а не лицо президента, понял?!»

Анатолий Бибилов продолжил: «если я интересую комиссию и как проходит граница, я вам сказал, как она проходит»:

«Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию (президент), и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то вот я вас учу… А до тех пор, чтобы вы не говорили о 1922 годе и что в этом виноват Толик. Это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, – Цнелис. Там пост с военными поставил Бибилов Анатолий, а вы их (грузинских полицейских) профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу… На этом отвечать на ваш вопрос я закончил, будьте здоровы».

После угроз, которые прозвучали в его адрес со стороны охранников президента, Алан Гаглоев подошел за разъяснениями, продолжая снимать видео, к спикеру Алану Тадтаеву:

Алан Гаглоев: Алан Сергеевич, нормальная была сессия? Я – не депутат?

Алан Тадтаев: Да.

Алан Гаглоев: Ну вот мне только что сказали, что оторвут голову, вот охрана. Не знаю, почему. Спросите у них, как во время сессии они собираются оторвать мне голову? Давайте их сейчас спросим.

Алан Тадтаев: Спросим.

Алан Гаглоев: Вы – глава парламента. Это сессия?! Ответьте мне».

Судя по сообщениям в социальных сетях, которые распространили присутствовавшие в зале журналисты и депутаты, госохрана начала угрожать парламентариям, когда споры с президентом о линии прохождения границы достигли накала.

После эмоциональной перепалки заседание было продолжено. Депутаты утвердили все шесть пунктов, внесенных в повестку дня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия