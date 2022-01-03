Инфляция в Грузии в 2021 году составила 13,9%

В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии вырос на 0,3%, а годовой показатель достиг 13,9%. Такие данные публикует Национальная служба статистики, передает агентство «Новости-Грузия».

По данным ведомства, цены в группе "продукты питания и безалкогольные напитки" выросли на 0,8%, что отразилось на инфляции месяца в размере 0,27%.

Цены выросли на следующие подгруппы товаров:

рыба — 2,3%,

сахар, джемы и другие сладости — 2,0%,

молоко, сыр и яйца — 1,9%,

овощи и садоводство — 1,8%,

масло и жир — 0,9%.

В то же время снизились цены на фрукты и виноград (-0,7%);

В группе "гостиницы, кафе и рестораны" — цены выросли на 0,9%, отражая рост ежемесячной инфляции на 0,06 %.

Увеличились цены в подгруппе общественного питания (1,2 %);

В группе "одежда и обувь" отмечено падение цен на 1,4%, что отразилось в ежемесячной инфляции как -0,05 процентных пункта.

Снизились цены как на обувь (-2,4%), так и на одежду (-0,7%), — отмечается в информации статистиков.