В Конгрессе США зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19

В среднем у тринадцати процентов сотрудников, прошедших тестирование в медицинском центре Конгресса США в последнюю неделю, был обнаружен COVID-19. Неделей раньше средний уровень заражений составлял один процент. Об этом говорится в письме врача Конгресса, направленном законодателям.

По оценке доктора Брайана Мойнихена, несколько сотен сотрудников Конгресса инфицированы. Он призывает руководство американского парламента по возможности организовать работу в виртуальном формате, называя "беспрецедентным" уровень заражений. Почти две трети новых случаев заражений приходится на штамм "омикрон". В медицинском центре Конгресса тестируют законодателей, сотрудников их аппарата и журналистов, аккредитованных на Капитолии.

В последние дни несколько видных законодателей, в том числе, сенатор-демократ Элизабет Уоррен объявили о том, что у них выявлен COVID-19. В письме доктора Мойнихена говорится, что среди зараженных, прошедших вакцинацию, болезнь протекает в легкой форме. Не было ни одного случая госпитализации или смертельного исхода.

В помещении Конгресса нет единых правил ношения масок. В Палате представителей они обязательны. За появление без маски в зале заседаний законодатели могут быть оштрафованы на 2500 долларов. В помещении Сената маски необязательны. Пока среди оштрафованных за отказ носить маски только законодатели-республиканцы.