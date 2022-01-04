В Италии по запросу России задержан украинский режиссёр

В Италии по запросу России об экстрадиции задержан и взят под стражу главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук. Об этом сообщили украинские телеканалы ТСН и "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

По его словам, Лавренчук был задержан в Неаполе 17 декабря. Итальянский суд арестовал украинского режиссёра на период рассмотрения российского запроса об экстрадиции. Генеральное консульство Украины в Неаполе предоставило задержанному адвоката, его также посетил украинский консул.

Представитель МИД Украины не назвал причину российского запроса на задержание Лавренчука.

Как сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы, Лавренчук был заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение было вынесено в июле 2020 года. Подробности дела не раскрываются. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Куратор инициативной группы в поддержку Лавренчука Марианна Гудич-Палий рассказала, что российские власти инкриминируют режиссеру финансовые нарушения, совершенные восемь лет назад, когда он работал в России. Семья и коллеги Лавренчука считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Евгению Лавренчуку 39 лет. Он лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе. Долгое время работал в России. Был основателем и художественным руководителем Польского театра в Москве, Школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве. В 2014 году режиссёр уехал из России в знак несогласия с политикой властей, которую назвал "преступной". С 2018 года занимает должность главного режиссера Одесского национального театра оперы и балета.