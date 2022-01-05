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США ввели санкции в отношении лидера боснийских сербов
США ввели санкции в отношении члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства финансов. Вашингтон обвинил Додика в подрыве Дейтонских мирных соглашений о прекращении огня между Боснией и Герцеговиной после войны 1992–1995 годов.
Минфин США обвинил Додика в коррупции и заявил, что действия политика угрожают территориальной целостности Боснии и Герцеговины.
Кроме того, ограничения введены и в отношении связанного с Додиком телеканала Alternativna Televizija. В документе американского ведомства говорится, что политик лично контролирует канал и требует согласования с ним материалов на острые политические темы.
Додик решение Минфина США назвал бессмысленным.
Вашингтон уже вводил санкции в отношении Додика в 2017 году. Тогда он занимал пост президента Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Таким образом, ограничения в отношении политика не изменятся. Если его исключат из одного списка, то санкции продолжат действовать согласно другому.
Другие новости дня
Глава Казахстана обратился за силовой помощью к странам ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в среду вечером, что обратился к главам государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, за помощью «в преодолении террористической угрозы».
Он назвал свое обращение к партнерам по ОДКБ «уместным и своевременным», а протесты в Казахстане - «актом внешней агрессии» и «прямой угрозой целостности государства».
Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на соотечественников и в том, что участники уличных акций прошли «специальную подготовку за рубежом». Не приведя этому никаких доказательств, президент Казахстана сказал, что «граждане страны просят его, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь».
Ранее Токаев провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и действующим главой Беларуси Александром Лукашенко. Кроме вышеупомянутых стран в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Таджикистан и Киргизия.
- В Казахстане четвертый день подряд продолжаются массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями между протестующими – с одной стороны, и полицией, спецназом и военными – с другой.
- Акции, которые начинались как протест против повышения цены на сжиженный газ, за несколько дней стали политическими, новые требования их участников - уход из политики председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева, отставка президента страны Касыма-Жомарта Токаева и политические реформы, включающие в себя проведение новых демократических выборов. В нескольких городах протестующие захватили административные здания. Власти ввели на территории страны режим чрезвычайного положения, заявив, что во время беспорядков погибли восемь полицейских и солдат Нацгвардии, и еще 317 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. О количестве погибших и пострадавших гражданских лиц точной информации нет.
Во всем Казахстане введен режим чрезвычайного положения. ВИДЕО
На всей территории Казахстана на фоне массовых протестов введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее режим ЧП был введен в ряде регионов, где происходили наиболее ожесточенные столкновения.
В Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. Авиакомпании отменяют туда рейсы. Кроме того в городе участники протестов пытаются захватить департамент внутренних дел и подожгли здание государственного телеканала «Казахстан». Захвачено здание управления Комитета госбезопасности.
Митингующие в Алма-Ате также дошли до здания акимата и подожгли его. Там произошли столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. Есть пострадавшие.
В столице страны Нур-Султане не работает интернет. Жители не могут снять наличные деньги в банкоматах. Платежи по интернету, в том числе в транспорте, не принимаются. Кондукторам разрешили не высаживать людей, у которых нет возможности оплатить проезд.
Власти Павлодара на севере Казахстана сообщили, что полиция рассеяла собравшихся в центре города протестующих. К вечеру, по данным властей, обстановка в городе «нормализовалась».
В Тадлыкоргане протестующие под гимн Казахстана снесли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. В 2019 году он ушел в отставку с поста и возглавил Совет безопасности страны. Преемник Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, сменив на посту первого главу государства Нурсултана Назарбаева и заверил, что будет действовать максимально жестко по отношению к участникам беспорядков.
Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.
Токаев объявил, что сменит Назарбаева на посту главы Совбеза Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавит действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в обращении к нации.
По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят "финансово мотивированные заговорщики", у которых есть "тщательно продуманный план".
"Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", — цитирует Токаева РБК.
Он опроверг данные о своем бегстве и заверил, что вскоре выступит "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".
Назарбаев возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента.
Ранее с поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики был уволен племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы. Его место займет заместитель руководителя администрации президента Мурат Нуртлеу. Особый указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщается в твиттере пресс-службы президента.
Также сегодня президент Казахстана принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.
Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. О происходящем в Казахстане можно следить в прямом эфире Настоящего Времени:
Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Через три дня митинги прошли в десятках городов и сел, протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.
Участники протестов вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны введен режим чрезвычайного положения.
В охваченном протестами Казахстане полностью отключили интернет
Оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck. По информации сервиса, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов. Полную блокировку интернета в Казахстане подтверждает британская компания NetBlocks, следящая за состоянием интернета по всему миру.
Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают "Интерфаксу", что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и через популярные мессенджеры. Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны.
О блокировках в отдельных городах начали сообщать еще во вторник. Представители операторов Beeline и Kcell тогда сказали, что не виноваты в перебоях со связью.
"Cейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности", - прокомментировал в понедельник отключение представитель Kcell.
Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.
В Сухуми вновь ввели график веерных отключений электроэнергии
В связи с высокими нагрузками на подстанцию «Сухум-1» в столице самопровозглашенной республики Абхазия вновь ввели ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Свет абонентам будут отключать вечером, на один час, по опубликованному компанией графику.
Об отмене веерных отключений в Абхазии сообщили 21 декабря – после начала второго этапа перетока электроэнергии из Российской Федерации.
Информация об отмене веерных отключений совпала с митингом, на котором оппозиция обвинила власти в остром кризисе энергосистемы.
Близ Цхинвали задержан гражданин Грузии Лаша Хетерели
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщили о задержании гражданина Грузии близ столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия – Цхинвали.
«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии недалеко от оккупированного Цхинвали», – сказано в заявлении СГБ.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержанный – Лаша Хетерели. Югоосетинские власти задерживают его уже в шестой раз. Летом 2020-го Цхинвальский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил к одному году лишения свободы. Хетерели освободили в июне 2021-го.
Хетерели – вынужденный переселенец из ущелья Лиахви. Он периодически навещает родственников, живущих на югоосетинской территории.
По сообщению СГБ, после задержания гражданина Грузии ведомство активировало «горячую линию», информация об инциденте была немедленно предоставлена сопредседателям Женевских дискуссий.
«Центральная власть Грузии использует все имеющиеся в её распоряжении механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан. Ответственность за деструктивные действия, осуществляемые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, полностью возлагается на оккупационные силы Российской Федерации. Вредоносная практика незаконных задержаний значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», – заявляют в СГБ.
Ранее в Тбилиси сообщали, что в Южной Осетии в незаконном заключении находятся пять граждан Грузии.
В Тбилисской клинике от коронавируса умер еще один младенец
Инфицированный коронавирусом четырехмесячный младенец умер в Тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телекомпания «Пирвели».
По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи. Его доставили в клинику в канун Нового Года – 31 декабря, однако врачам не удалось спасти малыша, передает агентство «Новости-Грузия».
Врачи отмечают, что состояние инфицированного младенца усугубило сопутствующее заболевание – порок сердца.
«У него был комбинированный врожденный порок. Родился недоношенным, с очень низким весом, был помещен в реанимацию. Поступил в тяжелом состоянии. Спасти не удалось из-за этой комбинации – ковид-инфекции и врожденного порока сердца», — сказал журналистам врач.
В настоящее время в реанимационном отделение клиники Цицишвили лечатся около десяти детей. Состояние одного из них критическое.
Накануне в Тбилисской клинике имени Иашвили умер инфицированный коронавирусом младенец, которого доставили из Зугдиди (Западная Грузия).
В столице Казахстана Нур-Султане введено чрезвычайное положение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП в Нур-Султане. Он начинается с 16 часов 5 января до 19 января 2022 года. Такие же сроки ранее были определены для режима ЧП в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.
На период режима ЧП в столице вводится комендатура. Комендантом города Нур-Султана назначен начальник департамента полиции столицы Ержан Саденов.
Режим ЧП ограничивает в правах граждан и дает широкие полномочия коменданту. Он может устанавливать ограничение на свободу передвижения, устраивать проверки документов и личный досмотр, ограничить въезд в город и выезд из него.
Также режим ЧП предполагает запрет на мирные собрания, забастовки и прочее.
Нур-Султану на «обеспечение режима ЧП» также выделяются деньги из резерва правительства Казахстана.
Таким образом, на сегодня режим ЧП действует в четырех регионах республики: в Мангистауской и Алматинской областях и городах республиканского значения Алматы и Нур-Султане.
Сегодня, 5 января, в отдельных регионах Казахстана продолжаются антиправительственные демонстрации. Серьезная ситуация в Алматы, где тысячи протестующих заняли акимат. Здание горит, в нем выбиты окна и двери. В городе также горят здания алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры и офис партии «Нур Отан».
В Казахстане протестующие ворвались в здания администрации в Алматы и в Актобе
В Казахстане тысячи протестующих днем 5 января пошли на штурм здания городской администрации Алматы. Полицейские пытались остановить их светошумовыми гранатами, однако этого сделать не удалось. В итоге демонстранты захватили здание. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода.
Издание передает, что здание горит, в нем выбиты стекла и двери. Клубы черного дыма поднимаются в воздух. В городе горит также здание алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры.
Колонна бегущих со стороны здания администрации Алматы силовиков замечена по улице Козыбаева. Слышны хлопки и звуки сирены.
Казахская служба Радио Свобода также пишет, что часть протестующих попыталась прорваться в расположенное рядом здание, где до переноса столицы из Алматы была резиденция президента. По сообщению корреспондента, из него валят клубы дыма.
Кроме того, в Актобе полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые также прорвались в здание администрации. Люди днем 5 января разбили окна здания и попытались пройти внутрь, в этот момент силовики использовали спецсредства для разгона, передает казахская служба Радио Свобода.
Журналистка с места событий сообщает, что к зданию администрации подъехали машины скорой помощи. Она видела несколько человек с травмами ног. Возможно, полиция применила и резиновые пули.
Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Протестующие рассказали, что в новом году цены на газ выросли до 120 тенге ($0,27) за литр. Они утверждают, что в середине прошлого года покупали топливо по 55-60 тенге ($0,13). Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержали трех человек. Акции протеста прошли в Актобе, Уральске и ряде других городов. Позже 4 января к акциям присоединились жители Тараза, Шымкента и Кокшетау.
Члены правительственной комиссии Казахстана 4 января вышли к митингующим в Актау и пообещали снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области. Власти Казахстана ранее пообещали протестующим снизить стоимость газа до 85-90 тенге ($0,20), но после этих обещаний люди отказались расходиться. Они продолжали настаивать на установлении цены в районе 50 тенге ($0,11) за литр.
Снижение цен на газ не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально. К вечеру 4 января протесты, на которые люди в основном выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны.
По всему Казахстану во время протестов были задержаны более 200 человек. Такую цифру приводит пресс-служба МВД. По информации ведомства, пострадали 95 сотрудников полиции, повреждены 37 служебных машин.
В полночь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алмате и Мангистауской области. Позже президент Казахстана расширил режим ЧП на Алматинскую область.
Кроме того, глава государства принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым на фоне массовых протестов.
В Грузии выявили 3436 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 041.
За сутки в стране выявили 3436 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 377 тестов: PCR-тестов – 16 681, экспресс–тестов на антиген – 23 696.
Выздоровели еще 1805 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 945 609, выздоровевших – 906 708.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,51%, за последние 14 дней составляет 5,87%, за неделю – 6,84%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 7191 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 528 030.
Стрельба в «Гаруде»: Беслан Бигвава дал показания следствию
МВД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало дополнительную информацию о стрельбе на территории сухумского отеля «Гаруда».
В пресс-релизе указано, что глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава 2 января дал показания следствию (4 января его временно отстранили от должности).
При этом в МВД не указывают, является ли Бигвава подозреваемым. Ранее уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В МВД лишь указывают, что показания Бигвава «проверяются на данном этапе предварительного расследования».
В МВД подтвердили и личность пострадавшего. В пресс-релизе указано, что певец Тамаз Цулукия получил ранение «в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку».
«В настоящее время в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела», – сказано в заявлении.
Подробнее об инциденте, произошедшем в Абхазии в новогоднюю ночь, –в материале Елены Заводской.
Правительство Казахстана ушло в отставку. Протесты продолжаются
Правительство Казахстана отправлено в отставку на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо. Соответствующий указ президента страны Касыма-Жомарта Токаева опубликован на сайте главы государства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.
Также Токаев назначил на должность госсекретаря страны своего помощника Ерлана Карина. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу стал первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности.
Отставка правительства произошла на фоне протестов из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ, которые начались сразу после Нового года в Жанаозене. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.
К вечеру 4 января протесты, на которые люди в большинстве своем выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны.
Так в Нур-Султане многотысячная толпа прошла колонной по городу, скандируя "Старик, уходи!". В ответ власти ввели в город армейские части и подразделения спецназа, которые применили против демонстрантов газ и светошумовые гранаты. О количестве пострадавших и задержанных точной информации нет.
В Алма-Ате, где, по предварительным данным, накануне были задержаны более 200 человек, вновь вспыхнули беспоряди. Центральная площадь перекрыта БТРами. В разных концах города слышны взрывы светошумовых гранат, сообщают агентству "Интерфакс-Казахстан" очевидцы. Ряд СМИ называют происходящее "уличными боями". Участники протестов поджигают полицейские автомобили.
В городе не работает общественный транспорт, остановки переполнены людьми, которые пытаются уехать на работу.
Президент Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что "власть в стране не падёт". Он призвал граждан, особенно молодёжь, "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности". Токаев также заявил о призывах атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств, которые звучат на площадях. "Это преступление, за которым может последовать наказание", - отметил он.
После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести государственное регулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.
В полночь Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Согласно указу президента, он будет действовать до 19 января.
По всей стране отмечаются сбои в работе интернета. В Алма-Ате не работают мобильный интернет и мессенджеры. Власти Казахстана также заблокировали сайты СМИ, освещавших протесты.
Сеул и Токио заявили о запуске баллистической ракеты КНДР
Северная Корея запустила в сторону Японского моря, по крайней мере, один неизвестный снаряд, который может быть баллистической ракетой. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным береговой охраны Японии, обломки ракеты упали в море. По сообщению японского министерства обороны, ракета пролетела около 500 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров. При правительстве Японии был созван специальный кризисный штаб.
В Северной Корее пока не подтвердили информацию о запуске ракеты. Предположительно, это первый ракетный запуск КНДР в 2022 году. За 2021 год страна провела как минимум девять ракетных испытаний.
В середине октября прошлого года Пхеньян протестировал баллистическую ракету морского базирования. До этого КНДР провела ещё четыре запуска различных типов ракет, в том числе новой зенитной ракеты, а также гиперзвуковой ракеты.
Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы. На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Мангистауской области и городе Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба администрации казахстанского лидера.
«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», – говорится в сообщении.
- В Казахстане уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) - до 120 тенге за литр ($0,27). Правительство уже пообещало снизить цену и не преследовать протестующих в случае прекращения акций, однако люди не уходят с площадей городов, не веря властям.
- Во вторник почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими против повышения цен на автомобильное топливо - с одной стороны, и полицией, спецназом и военными - с другой.
Протесты охватили почти весь Казахстан. Полиция применяет газ и гранаты
Во вторник почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими против повышения цен на автомобильное топливо - с одной стороны, и полицией, спецназом и военными - с другой.
Отмечается, что участники протестов, которые продолжаются в Казахстане уже третий день, расширили свои требования - вплоть до ухода из политики председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают митингующие, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально.
Так в Нур-Султане многотысячная толпа прошла колонной по городу, скандируя "Старик, уходи!". В ответ власти ввели в город армейские части и подразделения спецназа, которые применили против протестующих газ и светошумовые гранаты. Несмотря на это протестующие не расходятся, пытаясь занять центральную площадь города. О количестве пострадавших и задержанных точной информации нет.
В Алма-Ате, по предварительным данным, задержаны более 200 человек. В городе перекрыта центральная площадь и прилегающие к ней улицы – туда не пускают пешеходов и автотранспорт. Сообщается о многочисленных стычках участников протестов с полицией, которая применяет спецсредства. Ряд СМИ называют происходящее "уличными боями".
Днём в Актобе, на северо-западе Казахстана, водители автомобилей прорвали полицейское оцепление и прошли к зданию городского акимата.
В Актау протестующие, заняв одну из площадей, потребовали встречи с президентом Токаевым.
В Караганде собравшиеся потребовали отставки правительства.
В Атырау, по сведениям агентства КазТАГ, силовики пытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, но люди прорвали оцепление и начали собираться на центральной площади Исатая и Махамбета. Рядом с местом митинга были замечены десятки грузовиков Нацгвардии, полицейские автомобили, автобусы и спецтехника.
Вечером власти Казахстана стали блокировать на территории страны интернет и мобильную связь. Пользователи сообщают о проблемах в работе почти всех социальных сетей, включая Telegram и Facebook.
Вместе с тем глава страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что "власть в стране не падёт". Он призвал граждан, особенно молодёжь, "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности". Токаев также заявил о призывах атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств, которые звучат на площадях. "Это преступление, за которым может последовать наказание", - отметил он.
- В Казахстане уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около 10 рублей) - до 120 тенге за литр (около 21 рубля). Правительство уже пообещало снизить цену и не преследовать протестующих в случае прекращения акций, однако люди не уходят с площадей городов, не веря властям.
В Абхазии выявлено 59 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 359 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 пациента. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 49 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, состояние 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 066 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30 487 человек.
В тбилисской клинике Иашвили младенец умер от коронавируса
В Тбилисской клинике имени Иашвили умер инфицированный коронавирусом младенец, которого доставили из Зугдиди (Западная Грузия).
Младенца лечили в реанимации в течение двух недель. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, однако спасти его не удалось.
По данным телекомпании «Рустави-2», ребенок, вероятно, заразился коронавирусом от членов семьи, которые также были инфицированы, переболели и выздоровели.
В ЮАР несколько дней тушат пожар в парламентском комплексе
В Кейптауне сотрудники экстренных служб третьи сутки тушат пожар в зданиях парламента ЮАР.
Во вторник власти сообщили, что к полуночи 4-го января удалось лишь локализовать пламя. Снизу правой стороны и до крыши "полностью уничтожено" новое крыло парламентского комплекса, в котором расположена Национальная Ассамблея. Глава пожарной службы Кейптауна заявил журналистам, что восстановительные работы потребуют немало времени и усилий.
Всего парламентский комплекс состоит из трёх частей, самая старая из которых была построена в 1884 году. В этом крыле расположена верхняя палата парламента – Национальный совет провинций. Там частично обвалилась крыша.
Следствие полагает, что речь идёт о поджоге. Арестован 49-летний подозреваемый. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая умышленный поджог и владение взрывным устройством. Вину он отрицает.
Пожар начался в воскресенье. На следующий день власти отозвали часть техники, отметив, что осталось потушить только тлеющие угли. Но пламя вспыхнуло с новой, ещё большей силой. Сейчас пожарные бригады обходят помещение за помещением, пытаясь обнаружить и погасить опасные очаги. Процесс затрудняет деревянная обивка многих комнат.
Католикос-Патриарху всея Грузии исполнилось 89 лет
Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия Второй отмечает свой 89-й день рождения.
«Его Святейшество на протяжении многих лет неустанно учил нас верности Христовой вере, любви, благодарности, терпению, доброте, прощению и заботе о людях», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви.
Как пишет СОВА, Илия Второй (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе (Северная Осетия). В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.
16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего Католикос-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.
26 августа 1963 года Католикос-Патриархом Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием. В 1967 году епископ Илия II был переведен в Абхазскую епархию. А в 1969 году – возведен в митрополиты.
9 ноября 1977 года, после кончины Католикос-Патриарха Давида V, по распоряжению Священного Синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года избран Католикос-Патриархом всея Грузии. Интронизация Илии Второго состоялась 23 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели (Мцхета).
Полиция в Казахстане задержала журналиста Радио Свобода
Полиция в Алма-Ате задержала исполняющего обязанности руководителя городского бюро Казахской службы Радио Свобода Касыма Аманжола. Он вёл съёмку протестов в районе рынка "Жетысу" ("Семиречье") на северо-востоке города.
Аманжола посадили в машину и увезли в Медеуский районный отдел полиции несмотря на предъявленное журналистское удостоверение. Он был освобождён примерно через два часа, — передаёт Казахская служба РС.
В Казахстане со 2 января продолжаются акции протестов против повышения цен на газ. Протесты начались в городе нефтяников Жанаозене рядом с Каспийским морем. На улицу вышли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек.
Участников протестов поддержали в нескольких городах страны, задержаны около 100 человек. В Алма-Ате сообщалось о задержании около 20 человек. В городе была перекрыта центральная площадь — туда не пускают пешеходов и автотранспорт, выставлено полицейское оцепление, сообщалось о перебоях в работе интернета.
В отделении полиции, куда был доставлен Аманжол, он видел около 30 человек, задержанных за выступление в поддержку жителей Жанаозена. Полиция допрашивает их, рассказал он.
Заседание совета Россия-НАТО пройдёт в Брюсселе 12 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что заседание Совета Россия-НАТО, на котором будут обсуждаться недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности", пройдёт в Брюсселе 12 января.
Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская делегация примет участие в переговорах. Ожидается, что её возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он же будет возглавлять российскую делегацию на переговорах с США, которвые должны пройти в Женеве 12 января.
По словам представителя НАТО, которого цитирует Reuters, диалог с Россией должен быть двусторонним - Москва должна принимать во внимание обеспокоенность членов Североатлатнического союза её действиями. Также представитель НАТО заявил, что в диалоге должны на равных участвовать европейские члены союза. Москва ранее настаивала только на двустороннем диалоге США.
13 января переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ, которая включает в себя, помимо России и стран-членов НАТО, также нейтральные европейские государства и страны бывшего СССР, включая Украину.
7 января - ещё до переговоров - в Брюсселе пройдёт внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. В онлайн-формате министры обсудят, как говорится в сообщении, наращивание военной мощи России у границ с Украиной, а также более широкие вопросы европейской безопасности.
Во вторник начинается визит главы внешнеполитического ведомства ЕС на Украину. Жозеп Боррель должен посетить Донбасс, включая линию разграничения, а затем встретиться с украинским руководством в Киеве. как заявил перед визитом Боррель, "ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру безопасности в Европе".
На фоне наращивания военной группировки у границ с Украиной - что на Западе восприняли как возможную подготовку к вторжению - президент России Владимир Путин и российский МИД выдвинули США и их союзникам требования гарантий безопасности. Они включают в себя отказ от приёма Украины и каких-либо иных стран бывшего СССР в НАТО, отказ от военного сотрудничества с этими странами, отказ от размещения вооружения в восточной Европе и так далее. США и их союзники, подчеркнув, что не будут поступаться основополагающими принципами деятельности НАТО, согласились на переговоры с Москвой.
Сын партнёра Путина по хоккею возглавил хоккейный СКА
Сын партнёра президента Владимира Путина по хоккею Бориса Ротенберга Роман назначен главным тренером СКА — одного из самых богатых клубов Континентальной хоккейной лиги. Это его первая работа главным тренером, он никогда не играл на профессиональном уровне.
Президент СКА — друг и другой партнёр Путина по игре Геннадий Тимченко, командой владеет одна из структур "Газпрома". О назначении нового тренера 4 января объявила сама команда. Утверждается, что это сделано для "улучшения управления штабом". Бывший главный тренер Валерий Брагин, тренирующий также российскую сборную, останется в СКА старшим тренером.
40-летний Ротенберг в сентябре говорил в интервью "Матч ТВ", что посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России и считает это серьёзным опытом. В 2019 году он окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и имеет право тренировать. СКА идёт на втором месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, после этого команду ждут матчи плей-офф.
Роман Ротенберг — вице-президент Федерации хоккея России. Его дядя и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг в 2015 году возглавил правление Федерации хоккея России, после этого взрослая сборная не смогла выиграть ни одного чемпионата мира, ни одного молодёжного и юниорского чемпионата мира и ни одного Кубка мира, победив на одной зимней Олимпиаде, куда традиционно не приезжают многие игроки из сильнейшей в мире лиги НХЛ.
Борис Ротенберг играет в Ночной хоккейной лиги с президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году в сети стало популярно видео, как Ротенберг, играя защитника, попытался остановить Путина-нападающего. Для этого он развернулся и поехал в другую от президента сторону. Путин забил гол.
В США за сутки выявили более одного миллиона заражений COVID-19
В США число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки превысило один миллион. Об этом сообщает Bloomberg.
Это максимальный прирост заболевших за сутки, зарегистрированный в какой-либо другой стране мира с начала пандемии, и почти вдвое превышает предыдущий суточный максимум, установленный в США четыре дня назад – 590 тысяч заражений.
При этом, как пишет Bloomberg, цифра в один миллион может быть заниженной, поскольку многие делают тесты дома и не передают результаты официальным властям.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма "омикрон", который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжёлому течению болезни и росту количества смертей.
В то же время рост заболеваемости привел к лавинообразному увеличению числа работников, отсутствующих на рабочих местах, в том числе в школах, медицинских учреждениях, авиакомпаниях, полицейских и пожарных департаментах. Результатом этого становятся отмена рейсов, закрытие школ и приостановка возвращения сотрудников в офисы.
Число больничных коек в США, занятых пациентами с COVID-19, впервые за четыре месяца превысило 100 тысяч, сообщило сегодня министерство здравоохранения и социальных служб. В отделениях интенсивной терапии находятся 18 557 пациентов.
В России (включая аннексированный Крым) за прошедшие сутки зарегистрировали 15 903 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное значение с середины июня 2021 года.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ожидают после Нового года ухудшения ситуации с COVID-19 в связи с распространением штамма "омикрон". В то же время глава ведомства Анна Попова отметила, что в России все ещё доминирует вариант "дельта".
Главу администрации Очамчирского района отстранили от должности
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указа о временном отстранении главы администрации Очамчирского района Беслана Бигвава от исполнения обязанностей «на время производства предварительного расследования». Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
Исполнение обязанностей главы администрации возложено на первого заместителя – Артимона Габелая.
Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в расположенном в сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина.
В абхазском МВД заявили, что он, по предварительным данным, получил «слепое огнестрельное ранение левого бедра».
В Telegram-каналах сообщили, что стрельбу открыл глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, а пострадавший – певец Тамаз Цулукия.
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