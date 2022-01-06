Граждан Грузии в Казахстане перевели в безопасное место

Четверо участников грузинского ансамбля «Илори» и еще один гражданин Грузии переведены в безопасное место, сообщает посольство Грузии в Казахстане.

Отмечается, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, работает горячая линия, и граждане Грузии могут связаться с диппредставительством по номеру +7 (717) 224-32-58, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане, граждане не могут связаться по горячей линии, они могут отправлять сообщения на следующий адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge К этому времени консульство поддерживает связь со всеми гражданами Грузии в Казахстане», –отмечается в сообщении.

Консул Грузии в Казахстане сообщил, что четыре участника грузинского ансамбля «Илори» уже обратились за помощью в консульство. Усилиями консульства они были доставлены в безопасное место в 30 километрах от Алматы, и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам руководителя ансамбля Бачаны Мелашвили, участники ансамбля обеспечены продуктами питания и необходимыми медикаментами.

За консульской помощью обратился еще один гражданин Грузии, проживающий в Казахстане. Он был переведен в город Атырау, и его жизни ничего не угрожает. Трое граждан Грузии, застрявших в аэропорту Актау, также переводятся в гостиницу. Ведутся переговоры с соответствующей авиакомпанией о возвращении граждан Грузии на родину в ближайшее время.

«Как известно, на фоне продолжающихся массовых беспорядков в Казахстане, власти страны объявили чрезвычайное положение на всей территории Казахстана. По данным комендатуры города Алматы, в настоящее время в Казахстане проводится спецоперация», — отметили в МИД Грузии.

К этому времени на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Сообщается также, что Казахстан временно приостановил въезд иностранных граждан в страну.