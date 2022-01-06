Депутат Госдумы от Дагестана призвал присоединить Казахстан к России

Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией". Он сделал такое заявление на фоне массовых протестов в стране и подготовке к вводу туда контингента Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прежде всего, российских и белорусских военных, пишет сайт Кавказ.Реалии.

"Центральная Азия – это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией", – написал избранный от Дагестана депутат в фейсбуке.

Хамзаев добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке, что, по его мнению, может служить подтверждением "русской земли".

Участвовавший в подготовке "Обращения правозащитных организаций по событиям в Казахстане" к президенту Токаеву и международному сообществу руководитель украинской экспертной группы "Сова" профессор Михаил Савва в разговоре с Кавказ.Реалии высказал мнение, что, скорее всего, "крымский сценарий" с псевдо-референдумом в данном случае невозможен.

"Это не произойдет, поскольку режим [президента России Владимира] Путина в этом случае рискует дискредитировать механизм иностранного вмешательства под флагом ОДКБ: вошли войска ОДКБ, а территория перешла к России. Таким образом, станет очевидно, что режим Путина использует международный механизм для решения своих вопросов. Значимость ОДКБ для подавления народных протестов для Путина выше, чем присоединение нескольких областей в Казахстане. ОДКБ играет роль прикрытия России в качестве жандарма на постсоветском пространстве", – считает Савва.