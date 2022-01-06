Казахстан: стрельба на поражение

Волнения в Казахстане не прекращаются, счет погибшим идет на десятки, в страну прибывают военные подразделения ОДКБ. По всей стране введено чрезвычайное положение, гражданам рекомендовано не покидать свои дома. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении антитеррористической операции. Введенные в города военные через громкоговорители предупреждают о готовности стрелять на поражение. В Тбилиси ситуацию в Казахстане не комментируют, ограничившись лишь консульским реагированием на проблемы, с которыми столкнулись грузинские граждане, находящиеся в этой центральноазиатской стране.

Происходящее в эти дни в Казахстане больше напоминает боевые действия. Военные стреляют на поражение, им отвечают. Счет погибшим идет на десятки. Обезглавленные сотрудники правоохранительных органов – наглядное подтверждение жестокости происходящего. Ни смещение Нурсултана Назарбаева с поста руководителя Совета национальной безопасности, ни отставка правительства не заставили протестующих прекратить штурмы административных зданий, аэропортов и других стратегически важных объектов.

Начавшиеся в небольшом городке Жанаозен волнения за пару дней охватили всю страну. Причем в Нур-Султане явно не надеются взять ситуацию под контроль собственными силами. То, что президент Касым-Жомарт Токаев назвал участников протестов финансируемыми из-за рубежа заговорщиками, дало возможность позвать на помощь:

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит».

Народ, судя по всему, не поддержал. Но поддержала Москва. Интересна скорость, с которой ОДКБ отреагировала на просьбу о помощи со стороны президента Токаева, направив в страну миротворческий контингент. Причем до конца не ясно, как долго он там будет находиться. Формулировка «ограниченное время» может трактоваться довольно свободно. Примечательно также и то, что причиной решения послужило не только обращение президента Казахстана, но и угроза национальной безопасности и суверенитету, «вызванная вмешательством извне». Российский МИД довольно недвусмысленно обозначил позицию Москвы:

«В случае необходимости будут выработаны дальнейшие эффективные шаги, прежде всего, по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей».

Намеки Москвы на то, что за происходящим могут стоять западные спецслужбы, в Вашингтоне предпочли поспешно опровергнуть. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки:

«Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы».

К слову, о последних годах. На этом фоне некоторые комментаторы проводят параллели с Крымом, считая, что Москва может попытаться разыграть подобный сценарий. Причем некоторые российские политики прямо призывают к такому развитию событий. В частности, член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о «воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией».

«Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», - написал избранный от Дагестана депутат в «Фейсбуке».

Свою позицию Хамзаев обосновывает, в том числе, тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке. И это, по его мнению, может служить подтверждением «русской земли».

Ситуацию в Казахстане уже прокомментировали практически все ключевые игроки на международной арене и соседи центральноазиатской республики. За исключением разве что Тбилиси. Власти страны упорно обходят молчанием политический кризис в государстве, с которым у Грузии дружественные и торговые отношения. Единственной реакцией на столкновения с человеческими жертвами стало заявление посольства Грузии в Казахстане о том, что все обратившиеся в диппредставительство грузинские граждане получили необходимую помощь и находятся в безопасности. Отмечается, что посольство продолжает работать в обычном режиме, работает горячая линия: +7 (717) 224-32-58.

«Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане граждане не могут связаться по горячей линии, они могут отправлять сообщения на следующий адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge. К этому времени консульство поддерживает связь со всеми гражданами Грузии в Казахстане», – отмечается в сообщении грузинского диппредставительства.

Среди застрявших в Казахстане – участники грузинского ансамбля «Илори». Все они были доставлены в безопасное место в окрестностях Алматы, и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации консульства, остальных граждан также разместили в гостиницах, ведутся переговоры с авиакомпаниями об их скорейшем возвращении на родину. Грузинский МИД ограничился краткой заметкой о проведении на территории Казахстана спецоперации по восстановлению порядка. Оценок происходящего в грузинском внешнеполитическом ведомстве делать не стали.

Зато этим активно занимается бывший президент Грузии. Находящийся в руставской тюрьме Михаил Саакашвили считает, что только такими действиями народ может отобрать бразды у засидевшихся у власти неформальных правителей:

«Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением», – говорится в сообщении от имени Саакашвили на его страничке в социальной сети «Фейсбук».

По словам экс-президента, о готовности казахстанского общества к большим переменам он знал еще в прошлом году, когда встречался в Киеве с некой «группой казахстанских оппозиционеров». При этом Саакашвили экстраполировал происходящее в Казахстане на Грузию:

«После беседы с ними я убедился, что казахстанское общество готово к большим переменам, свидетелями которых мы сейчас являемся. Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили для Грузии, но это не дает ему права считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе».

Впрочем, ситуация в Казахстане пока остается неопределенной. Сегодня столкновения вспыхнули с новой силой. В Алматы слышна стрельба. По поступающим данным, военные ведут уличные бои с вооруженными противниками власти. Эпицентром столкновений стала алматинская площадь Республики. Оттесненные военными граждане вновь собираются в большие группы. Призывы разойтись, как и сообщения о прибывающих в страну российских десантниках, большинство недовольных попросту игнорируют.