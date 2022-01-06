Обзор абхазской прессы

Телеграмм-канал «Respublica» публикует интервью с пострадавшим при стрельбе в сухумском ресторане «Гаруда» Тамазом Цулукия. Он рассказал о произошедшем в новогоднюю ночь: «Было все похоже на то, что какая-то мелкая ссора. Может, было там что-то еще грубее – обращение друг к другу, может, силу применил. Может, это было до того, как я вышел. Я просто занимался музыкой, играл. Когда это все произошло, все вышли. Там и знакомые были мои. Я вышел, чтобы как-то остановить, но кто знал, что будут стрелять».

Напомним, что в ночь на 1 января в ресторане «Гаруда» произошел инцидент, в результате которого было ранено два человека. По информации, которая появилась в социальных сетях, выстрелы из огнестрельного оружия произвел глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.

Как сообщает «Апсныпресс», указом президента Аслана Бжания Беслан Бигвава отстранен от исполнения обязанностей главы администрации Очамчырского района на время предварительного расследования.

Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа» также пишет об инциденте в ресторане «Гаруда». 31 декабря ее гости из Краснодарского края пошли в ресторан «Гаруда», где заранее по ее рекомендации заказали столик с новогодней программой.

«То, что их посадили не в зале, где шла эта самая программа, а на веранде, еще полдела. Самое интересное началось, когда вокруг стали свистеть настоящие пули! Ребенок от страха залез под стол, взрослые уткнулись носами в тарелки. Когда мне все это со свежими эмоциями пересказывали по телефону, я еще не знала, что в этой новогодней «красоте-пальбе» принимали участие два главы районных администраций. Хотя мода на стрельбу в мирной обстановке так распространилась среди представителей власти, что могла бы догадаться, что стреляли, в том числе, не совсем простые люди. Любопытно, что начали представители законодательной власти, ну, конечно, представители исполнительной ветви не могли уступить!» – пишет Надежда Венедиктова.

Журналист интересуется, кто следующий? Она просит предупредить ее заранее, так как придет полюбоваться на стрельбу «настоящих» мужчин!

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«Апсныпресс» пишет об экспонате Абхазского государственного музея – ритуальной бутылке. Музейный экспонат представляет собой стеклянную бутылку из прозрачного стекла, оплетенную цветными шелковыми и хлопчатобумажными нитями и украшенную подвязками из бисера.

Издание уточняет, что у таких нарядно украшенных бутылок было несколько назначений. Их использовали как часть приданого невесты. Семья невесты традиционно отправляла в новый дом угощения и виноградную водку, которую разливали в такие бутылки – асаркьа иалху. И бутылка из музея когда-то входила в приданое невесты Екатерины Зухба из села Отхара. Эта бутылка пока не представлена в экспозиции музея и хранится в фондах, но она станет частью экспозиции, посвященной абхазской невесте. Это единственная расшитая бутылка, которая сохранилась до наших дней.

Также такие украшенные ручным шитьем бутылки использовали и в обрядах. Один из таких предновогодних обрядов проводила старшая в семье женщина для благополучия своих детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия