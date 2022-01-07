Глава югоосетинского МИДа о событиях в Казахстане: «Никто не застрахован»

«Первое что приходит на ум, это твердое ощущение того, что никто не застрахован от внезапной атаки сил международных террористов», – заявил глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев агентству «Рес», комментируя события в Казахстане.

«Мы внимательно следим за развитием последних событий в Казахстане. Если какую-либо страну выбрали в качестве жертвы, это случится непременно. Думаю, впредь надо думать о тесной военно-политической интеграции стран постсоветского пространства с участием новых государств этого пространства, здесь я имею в виду Южную Осетию тоже», – сказал Медоев.

Он считает, что для Южной Осетии угроза внешней агрессии все еще остается реальной.

«К сожалению, в результате столкновений есть погибшие и раненные. Президент и правительство проявили решительность и твердость в отстаивании принципов основного закона страны, в защите конституционных прав граждан Казахстана», – отметил политик.

Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления мирной жизни. «Будем бдительны, такое не должно повториться», – подчеркнул Медоев.