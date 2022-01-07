МККК в Абхазии: в условиях пандемии

Миссия в Абхазии Международного комитета Красного Креста подвела итоги работы за прошлый год. В разосланном разным адресатам иллюстрированном бюллетене «Абхазия. Цифры и данные 2021» напоминается: «МККК является нейтральной, беспристрастной и независимой организацией, задача которой – исключительно гуманитарная защита жизни и достоинства жертв вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия и оказание им помощи».

Войну 1992-1993 годов, которой все прошедшие после нее годы миссия уделяет в своей деятельности первостепенное внимание, невозможно назвать завершенной до окончательного грузино-абхазского урегулирования. Но это не отменяет и отношения к ней произнесенных более двухсот лет назад известных слов Александра Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний ее солдат».

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с главой миссии канадцем Натаном Рейесом, который работает в Абхазии с мая прошлого года. Вот что он сказал:

«Здесь в Абхазии первый приоритет, главный приоритет Международного комитета Красного Креста – это поиск пропавших без вести. Это жертвы вооруженного конфликта. Они могут быть и абхазские, и грузинские. Уже десять лет миссия работает над выяснением их судеб. В течение прошлого, 2021 года мы проверили 30 мест захоронений и передали семьям для последующего перезахоронения останки 27 человек, пропавших без вести во время войны. И очень важно сказать об этом – работу мы проводили с местными специалистами. Это молодые люди, с которыми уже более четырех лет работает миссия, чтобы они стали судмедэкспертами. И в конце прошлого года, после участия в двух международных конференциях судмедэкспертов, они объединились в НПО «Бридж», которая в партнерстве с МККК в дальнейшем будет продолжать деятельность по поиску пропавших без вести.

– Много ли осталось пропавших без вести, поиск которых продолжается?

– К сожалению, да, очень много. И это тоже причина, почему мы помогли создать НПО, которое сможет продолжать эту работу. Насколько мы знаем, осталось еще около двух тысяч пропавших без вести и с грузинской, и с абхазской стороны. Чтобы вы знали, в течение десяти лет мы нашли только пятьсот останков. То есть это медленная работа, очень сложная работа».

Была проведена большая совместная работа с Сухумским Домом юношества по сбору материалов для книги памяти, которую планируется издать в 2022 году. Собрано 140 историй о семьях людей, пропавших без вести.

Без привлечения молодых местных специалистов было бы особенно трудно обойтись из-за того, что привлечению зарубежных мешали закрытые границы в связи с пандемией.

Миссия провела два исследования среди 162 людей пенсионного возраста, их целью было лучшее понимание их нужд в период пандемии и эффективное на них реагирование.

С начала пандемии миссия поддерживает более шестисот одиноких пожилых людей, регулярно передает им продукты питания, защитные маски и перчатки, предметы гигиены. Представители организации занимаются также просветительской работой и делятся с подопечными важной информацией о распространении COVID-19, мерах предосторожности и вакцинации.

В 2021 году МККК передал местным организациям: одну холодильную камеру объемом 20 м³, 12 лабораторных холодильников, 10 электогенераторов, один антибактерицидный рециркулятор, три палатки, 6630 защитных масок (FFP2), 96 230 хирургических масок, 57 700 перчаток, 13 200 шапочек, 6 400 халатов, 11 624 литра дезинфектантов для очистки поверхностей, 1 500 литров гель-санитайзера для рук, 305 мешков для безопасной передачи тел умерших.

На средства организации была закуплена мебель для комнат для консультаций в местах содержания под стражей, окна, дверь и линолеум для лаборатории в детской больнице, пять портативных компьютеров и другое IT-оборудование.

МККК продолжал поддерживать восстановление и сохранение семейных связей посредством посланий между гражданами (их было шесть) и запросов по розыску в случае потери связи. 21 документ был передан организациям, к которым у людей не было доступа. МККК встретился с одним лицом, содержащимся под стражей в Абхазии, и передал два послания и две посылки от его семьи.

В Международный день людей с ограниченными физическими возможностями 3 декабря МККК организовал турнир по настольному теннису среди ампутантов.

Был организован двухдневный тренинг с последующим соревнованием по международному гуманитарному праву.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия