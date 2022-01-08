Адвокат семьи Лашкарава: Мы узнали о существовании экспертизы из СМИ

Форма публикации судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти грузинского телеоператора Лексо Лашкарава является непонятной и неприемлемой. Об этом заявил председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ), адвокат семьи Лашкарава Ника Симонишвили.

Согласно заключению грузинских судмедэкспертов, смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. МВД обнародовало документ, подготовленный еще 30 декабря, только в эту пятницу, после того, как ЮНЕСКО включил Лашкарава в свою базу журналистов и сотрудников СМИ, убитых в 2021 году, пишет агентство «Новости-Грузия».

По словам Симонишвили, ни члены семьи Лашкарава, ни адвокаты не были ознакомлены с выводами экспертизы. «Мы узнали по поводу экспертизы из СМИ в то время, когда уже более недели были готовы результаты расследования. Ничего не говорилось до тех пор, пока не стало известно о решении ЮНЕСКО», - пишет Симонишвили в своем Facebook.

Председатель АМЮГ подчеркнул, что комментировать содержание документа они смогут только после ознакомления с ним. Одновременно он обратил внимание на ряд обстоятельств, которые могли повлиять на результаты расследования. В частности, Симонишвили напомнил, что тело Лашкарава было буквально «похищено» - на экспертизу его увезли без согласия родственников, когда адвокаты только направлялись к дому семьи. «Мы не знаем, производились ли какие-либо манипуляции с телом в течение примерно четырех часов», - указал адвокат.

Симонишвили также указал, что МВД предложило привлечь к экспертизе международных экспертов. Несмотря на встречное желание семьи, процесс вели только специалисты Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули.