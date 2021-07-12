Смерть Лексо Лашкарава. Власть нашла свой выход

Грузинские правоохранительные органы расследуют смерть 37-летнего оператора Лексо Лашкарава. Он скончался через неделю после избиения ультраправыми в центре Тбилиси 5 июля. В МВД, как заявляют, «воздерживаются от выдвижения предварительных версий», однако, несмотря на отсутствие результатов экспертизы, уже подчеркнули, что за несколько часов до кончины оператор вернулся домой, «предположительно, в нетрезвом состоянии».

Правоохранительные органы провели два брифинг в связи со смертью оператора Лексо Лашкарава. На обоих заявили, что о предварительных версиях пока объявлять не считают целесообразным, но абсолютно четко дали понять, что рассматривают версию о передозировке наркотиками. Даже показали «кино»: кадры, демонстрирующие передвижение Лексо по городу в день кончины, и как он, с трудом передвигаясь, вернулся домой.

«Из Поничала он (Лексо Лашкарава) едет в Ортачала и позже, в 19:41, возвращается в Поничала, откуда движется по направлению к саду Дэда Эна. Там он остается определенное время, а в 00:10 возвращается в район Сабуртало, к себе домой, предположительно, в нетрезвом состоянии», – сказал глава криминального департамента МВД Мамука Челидзе.

Район Поничала, на котором МВД несколько раз заострило внимание, – это место, где наиболее часто проводятся спецоперации по задержанию распространителей наркотиков.

«Что касается вопроса о нетрезвом состоянии, лучше вам самим оценить кадры… Мы этим, как было сказано на первом брифинге, воздержимся от выдвижения конкретной версии. Мы разрабатываем все версии», – сказал Челидзе.

Ника Симонишвили – глава Ассоциации молодых юристов убежден, что действия МВД с одной стороны – это попытка дискредитировать скончавшегося оператора, а с другой – снять ответственность с себя.

Эта неправительственная организация взялась защищать Лексо Лашкарава, пострадавшего от рук ультраправых, когда он был еще жив. Ника Симонишвили говорит, что правоохранители для проведения экспертизы фактически выкрали тело Лексо из дома после того, как стало известно, что к семье направляется юрист. В течение нескольких часов адвокатам было ничего неизвестно о нахождении тела Лексо Лашкарава и проводимых мероприятиях, хотя они имели на это право, говорит Ника Симонишвили:

«Конечно, это вызывает подозрения. А потом МВД выступает с заявлением, что он (Лексо Лашкарава) был, предположительно, в нетрезвом состоянии. Когда нет результатов экспертизы, говорить такое неправильно. Кроме того, вчера (в социальных сетях) были распространены (персональные) данные особой категории Лексо. Такие данные, по идее, могли быть только у МВД, и, скорее всего, они оттуда и просочились. Это рождает очень много вопросов. Когда нет результатов экспертизы, когда – а это открытая информация – известно, что после тяжелой операции в больнице Лексо давали морфин, МВД делает заявления, которыми в определенном смысле создают такие настроения, что якобы смерть Лексо Лашкарава не имеет никакого отношения к событиям 5 июля. Таким образом власть хочет снять с себя ответственность».

В том, что власти есть за что отвечать, нет сомнений у бывшего омбудсмена, главы НПО «Институт исследования демократии» (DRI) Учи Нануашвили. 5 июля МВД не защитило представителей СМИ от насилия, и это насилие принесло самые тяжелые результаты, говорит он. В течение всего дня государство практически не сделало ничего, чтобы остановить его. И даже напротив, своими заявлениями премьер-министр Гарибашвили только еще больше развязал нападавшим руки. И то, как власти повели себя в последующие дни – проведя всего несколько задержаний, – назвать адекватной реакцией сложно, говорит Нануашвили:

«Вместо того чтобы задержать участников насилия, его организаторов и подстрекателей, мы видим, что они ограничились задержанием всего нескольких лиц. И на этом фоне распространяются материалы (касающиеся Лексо Лашкарава), которые указывают на то, что государство следит за гражданами. Они не заинтересованы в расследовании, но чисто технически у них есть возможность собрать информацию о каждом нападавшем (5 июля). Более того, мы все увидели, что представителям правоохранительных органов прекрасно известно, где продаются наркотики. И вместо того чтобы задержать наркоторговцев, у их дома располагаются камеры слежения. Можно сказать, что государство покровительствует им. Кроме того, в течение всего дня распространялись персональные данные скончавшегося. Государство фактически прибегло ко всем методам, чтобы дискредитировать его».

Вместо того чтобы бороться с криминалом, говорит Уча Нануашвили, власть фактически перешла на его сторону.

Всего, по данным МВД, было задержано 20 человек по фактам нападения на журналистов 5 июля. Из них пятеро – по обвинению в нападении на съемочную группу TV Pirveli, в составе которой был Лексо Лашкарава. О задержании пятого органы объявили сегодня. В общей сложности 5 июля пострадали 53 представителя СМИ.

Похороны Лексо Лашкарава состоятся завтра, 13 июля.