Литва выплатила компенсацию бывшему заключенному по делу о терактах «9/11»

Литва в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выплатила компенсацию одному из возможных организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Это выходец из Палестинской национальной автономии (ПНА) Абу Зубайда. Об этом сообщила в пятницу, 7 января, информационная служба Литовского национального радио и телевидения со ссылкой на данные министерства юстиции Литвы.

Правительство Литвы перевело Абу Зубайде присужденную Европейским судом компенсацию за незаконное содержание в секретной тюрьме ЦРУ в окрестностях Вильнюса.

На указанный в ходатайстве счет было переведено 100 тыс. евро, еще 30 тыс. евро переведено его адвокату. Перевод был сделан 21 декабря минувшего года.

Министерство юстиции Литвы сообщило, что 4 января получило подтверждение о сделанном денежном переводе. В тот же день Литва информировала комитет Европейского совета, который осуществляет надзор за выполнением судебных решений, о выплате компенсации.

Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе.

Палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, выиграл дело против Литвы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) более трех лет назад. Суд постановил, что он незаконно содержался в секретной тюрьме в Литве, и обязал Литву выплатить 130 тыс. евро компенсации.

Литва официально отрицает, что в стране действовала секретная тюрьма ЦРУ.