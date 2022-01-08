Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила насилие в Казахстане

Число преступлений, зарегистрированных в Грузии в январе-ноябре 2021 года, на 0,88% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, за одиннадцать месяцев 2021 года в Грузии было зафиксировано около 52,1 тысячи преступлений, из которых 48,3% раскрыли. Только в ноябре было совершено 4,6 тысячи преступлений, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года. Согласно статистике, ежемесячно в Грузии в среднем фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по октябрь включительно было зарегистрировано около 15,3 тысячи таких фактов, из которых раскрыто 33,7%.

На втором месте – семейное насилие. За январь-ноябрь в стране зафиксировали около 4,1 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 72%.

Преступления, связанные с наркотиками, – на третьей строчке. За отчетный период их было совершено 3,6 тысячи, 87,4% из которых раскрыто.

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 ноября в стране было зарегистрировано 70 убийств, из которых 25 – совершены с особой жестокостью, а также 323 случая причинения вреда здоровью, 154 факта изнасилования, три – взятия в заложники, 11 – торговли людьми, 25 – взяточничества, девять – терроризма.

В период с 1 января по 30 ноября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли более 17,5 тысячи человек, из которых 1 176 отбывали условный срок.