Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Армении

Глава российской делегации на предстоящих переговорах с США в Женеве по вопросу о так называемых гарантиях безопасности, которых добивается Москва, заявил, что у него нет оптимизма относительно этих переговоров.

В интервью «Интерфаксу», отвечая на ремарку о том, что у Москвы, как и у Вашингтона, нет оптимизма относительно предстоящих контактов, заместитель главы МИД России Сергей Рябков ответил: «Нет, нет, совершенно нет».

По словам российского представителя, ожидания у него «реалистичные». Рябков назвал «тревожным моментом» «последние сигналы» из Вашингтона и Брюсселя. Он подчеркнул, что перед российской делегацией поставлена задача вести переговоры динамично, «не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить».

Под «сигналами» Рябков, по всей видимости, имеет в виду недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые фактически назвали многие требования, высказанные Россией в декабре прошлого года, неприемлемыми, а также назвали главной темой предстоящих переговоров угрозу широкомасштабного российского вторжения на Украину.

При этом Соединенные Штаты ранее заявили, что надеются на ряд конкретных результатов по итогам переговоров. В частности, США выразили готовность обсудить с Россией имеющиеся у обеих сторон ракетные системы и проведение военных учений и выразили надежду на возможность неких договоренностей – если стороны возьмут на себя взаимные обязательства. Речь может идти, например, об отказе Вашингтона размещать ракетные системы на Украине - об этом заявил агентству AFP источник в администрации США. При этом он подчеркнул, что у США и так нет подобных намерений, и отметил, что Россия также должна взять на себя «симметричные» обязательства.

Двусторонние переговоры России и США пройдут в Женеве 9 и 10 января. Американскую делегацию возглавляет замгоссекретаря Венди Шерман. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

В декабре МИД России опубликовал проекты двух договоров России с США, которые он назвал «гарантиями безопасности» для России. В них, в частности, содержатся обязательства США не допускать дальнейшего расширения НАТО, отказ от военного сотрудничества НАТО со странами бывшего СССР и ряд других, при этом о российских обязательствах почти ничего не сказано. Президент России Владимир Путин заявил, что это не ультиматум, однако отметил, что переговоры об этих требованиях должны пройти в сжатые сроки и что Россия будет настаивать на удовлетворении их всех, иначе даст «военно-технический ответ». Требования были выдвинуты на фоне усиления российской группировки у границ с Украиной, которое на Западе интерпретируют как возможную подготовку к широкомасштабному вторжению в страну.