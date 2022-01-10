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В Грузии выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 218.
За сутки в стране выявили 2953 новых случая коронавируса. Накануне провели 25 745 тестов: PCR-тестов – 10 505, экспресс–тестов на антиген – 15 240.
Выздоровели еще 1805 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 962 827, выздоровевших – 913 528.
По информации Национального центра по контролю заболеваний, число выявленных случаев омикрон-штамма коронавируса достигло 816.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,47%, за последние 14 дней составляет 7,76%, за неделю – 9,57%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 1899 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 553 749.
Другие новости дня
Лидера оппозиции в Мьянме, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы
Суд в Мьянме приговорил еще к четырем годам тюрьмы Аун Сан Су Чжи, бывшую госсоветника страны и нобелевского лауреата, признав ее виновной в хранении раций и нарушении коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Sky News.
В начале декабря суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы по обвинениям в подстрекательстве к инакомыслию и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса. Однако через несколько часов после того, как о приговоре стало известно, особенно за пределами Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами и фактический правитель страны Мин Аунг Хлайн смягчил приговор вдвое: с четырех до двух лет лишения свободы. Аун Сан Су Чжи уже 11 месяцев как находится в заключении.
Как пишет Настоящее время, экс-советнику в общей сложности предъявлено 11 обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет. Она не признает вину.
Ее сторонники считают процесс политически мотивированным. Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для журналистов.
Аун Сан Су Чжи 76 лет. Она провела больше 15 лет под домашним арестом за свою продемократическую деятельность и в апреле 2016 года после выборов заняла пост государственного советника Мьянмы. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее – премия "За свободу мысли" имени Сахарова.
В 2015 году на парламентских выборах партия "Национальная лига за демократию" завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента, получив право назначить правительство и президента.
В 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.
Первого февраля 2021 года военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре 2020 года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены.
Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.
В 2018 году ООН обвинила гражданское правительство Мьянмы Аун Сан Су Чжи в том, что они не предотвратили преследование рохинджа. Расследовательская группа экспертов ООН заявила, что у военного командования Мьянмы были намерения устроить "геноцид" мусульман-рохинджа. Эксперты ООН рекомендовали преследовать военных Мьянмы в Международном уголовном суде или отдать их под трибунал.
Теннисист Джокович выиграл дело о депортации в суде Австралии
Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, которому грозила депортация из Австралии в связи с отсутствием вакцинации от коронавирусной инфекции, выиграл дело в суде Мельбурна.
Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции.
При этом у министра Австралии по делам иммиграции остаётся право лично принять решение об аннулировании визы Джоковича. Пока неясно, воспользуется ли он им.
Джокович в минувшую среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian Оpen. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. В конце концов власти аннулировали его визу, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне.
Задержание теннисиста вызвало большой резонанс в мире - во многом в связи со спорами об обязательной вакцинации, которые идут в ряде стран.
Президент Сербии Александр Вучич ранее написал в инстаграме, что власти страны "принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил.
- Разрешение Джоковичу на въезд вызвало шквал критики в австралийских социальных сетях, – передавала Би-би-си. Спортсмен отказывается объяснять, почему он не прививается, заявив, что это его личное дело. На суде выяснилось, что в декабре он перенёс COVID-19. Организаторы Australian Оpen говорили, что разрешение на игру без вакцинации рассматривали две независимые друг от друга и от турнира комиссии.
- В Австралии проживает значительная сербская диаспора, среди которой Джокович особенно популярен. Рядом с гостиницей, где он размещён, проходили акции в его поддержку – в них участвовали австралийские сербы, противники вакцинации и поклонники спортсмена. Акции в поддержку спортсмена прошли также в разных городах Сербии и Черногории.
Власти Казахстана опровергли информацию о 164 погибших, заявив о «технической ошибке»
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время беспорядков.
Ранее в воскресенье сведения о 164 погибших были опубликованы в Telegram-канале министерства информации и общественного развития. Позже министерство назвало публикацию «технической ошибкой». Телеканал «Хабар 24» опубликовал опровержение в бегущей строке. Сообщения о «164 погибших» разместили многие международные информагентства.
Таким образом, официальное число жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным. Власти Казахстана не приводят данные о количестве жертв январских событий.
Ранее сообщалось о гибели 18 сотрудников силовых органов и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алматы двух детей.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
СМИ: Задержанного в Алматы джазового музыканта из Кыргызстана освободили
Задержанного в Казахстане кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова освободили, сообщил кыргызский новостной сайт Kaktus.media со ссылкой на источники. Сообщается, что кыргызстанца уже везут в Бишкек, но родственники не подтвердили это, пишет издание.
Новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщило, что «Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину».
Как пишет Радио Азаттык, получить комментарий в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана не представилось возможным: по номеру пресс-секретаря никто не ответил на звонки. Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров также не был доступен для комментариев. Азаттык направил Смадиярову запрос и ожидает ответа.
Казахстанский государственный телеканал Qazaqstan 9 января опубликовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в причастности к прошедшим недавно беспорядкам в стране, признается, что прилетел в Казахстан из Кыргызстана «для участия в митинге».
Мужчина, на лице которого видны следы гематом и кровоподтеков, сообщает, неизвестные люди предложили ему деньги и купили билет в Алматы, где поселили на квартире, в которой, как утверждается, также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова. Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту. После этого органы безопасности Казахстана заявили, что мужчина на видео не Викрам Рузахунов, а некий Закир Убуров, 1990 года рождения, родом из Кыргызстана, отмечает Kaktus.media. Кыргызстанские активисты призвали власти Казахстана не распространять неподтвержденную информацию.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
Аслан Бжания отбыл в Россию на плановое медобследование
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. Об этом накануне сообщила пресс-служба абхазского лидера.
«Президент отбыл сегодня в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования», – говорится в сообщении. О других подробностях не сообщается.
Около года назад Бжания переболел коронавирусом. Последний раз на плановом медицинском обследовании в России он был в марте 2021 года, напоминает ТАСС.
В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».
В Женеве прошли первые встречи марафона делегаций США и России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман провели в Женеве двухчасовую беседу в ходе рабочего ужина в резиденции представителя США на Конференции по разоружению. (КР — единственный постоянно действующий многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению.)
Как сообщает агентство Associated Press (AP), встреча стали прелюдией к переговорам 10 января делегаций США и России. Кульминацией серии переговоров между делегациями США и России станут несколько очных и виртуальных встреч между официальными представителями США и их западными союзниками - с одной стороны и официальными представителями России - с другой.
Интенсификация дипломатических контактов в последние дни и недели связана с продолжающимся и растущим давлением России на Украину.
"Мы обсудили существо вопросов, которые стоят перед нами, но переговоры будут трудными", сказал журналистам Сергей Рябков после завершения первой встречи. Он добавил, что переговоры будут деловыми, и заверил репортёров, что участники переговоров в понедельник, по его мнению, не станут попусту терять время".
Переговоры расцениваются как первый шаг к оживлению диалога после периода серьёзного ухудшения отношений между США и Россией - в связи с положением вокруг Украины. Россия разместила примерно 100 тысяч военнослужащих вдоль своих границ с Украиной. Это привело к росту подозрений относительно намерений Москвы осуществить массированное вторжение в соседнюю страну.
В публикации AP отмечается, что правительство президента России Владимира Путина выдвинуло к предстоящим переговорам список своих требований. Среди них требование о предоставлении российской стороне от НАТО гарантий от дальнейшего расширении на восток и отказа НАТО от включения в свой союз Украины и Грузии.
Российская сторона прибыла в Женеву с ясной позицией, подчеркнул Рябков. По его словам, эта позиция ясна и сформулирована так, что поддаётся пониманию на самом высоком уровне. Поэтому отклонение от сформулированных Россией требований просто невозможно, заявил замглавы российского МИД.
На вопрос, готова ли Россия пойти на компромисс, российский дипломат ответил: "Это американцы должны быть готовы к достижению компромисса".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье телеканалу Эй-би-си, что не ожидает каких-либо прорывов на двусторонних переговорах в Женеве или в ходе заседания совета НАТО-Россия в Брюсселе. Не ожидается особых достижений и на переговорах представителей США и России в Вене в конце этой недели в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Аssociated Press отмечает, что США и их западные союзники уже неоднократно предупреждали Россию, что ей придётся дорого заплатить, если она двинет свои войска против Украины.
"Сейчас вопрос стоит так: пойдёт ли президент Путин дорогой дипломатии и диалога, или путём конфронтации", заявил Блинкен, дав понять, что углубление российского вмешательства в дела Украины может обернуться против долговременных интересов самой же Москвы.
В публикации агентства Associated Press приводятся три требования России: отказ НАТО от дальнейшей экспансии, отказ от размещения каких-либо ракетных систем у границ России и отказ НАТО от проведения военных учений, разведывательных операций или создания инфрастуктурных объектов за пределами границ Североатлантического договора, которые существовали в 1997 году.
Возможно, американская сторона даёт понять России, что некоторые из этих требований могут, хотя бы частично, стать предметом обсуждения на предстоящей неделе.
В США объявлены победители кинопремии «Золотой глобус»
В США объявлены лауреаты 79-й премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Списки победителей публикуются в социальных сетях.
В категории лучший драматический фильм награды удостоилась картина "Власть пса". Её создатель Джейн Кэмпион получила "Золотой глобус" как лучший режиссер.
"Вестсайдская история" Стивена Спилберга стала обладателем премии как лучший фильм-комедия или мюзикл.
Актёр Уилл Смит стал лауреатом "Золотого глобуса" за лучшую драматическую роль в фильме "Король Ричард". Николь Кидман была объявлена лучшей актрисой в драме за игру в фильме "В роли Рикардо".
"Наследники" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал.
Японская драма "Сядь за руль моей машины" получила награду в номинации "Лучший иностранный фильм".
Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду за лучшую оригинальную музыку к фильму.
Композитор Ханс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к фильму "Дюна".
Премия "Золотой глобус" считается второй по престижности наградой в мире кино после "Оскара". Победителей определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы. Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотой глобус", расцениваются как главные претенденты на "Оскары
Формат церемонии был изменен после того, как в прошлом году телеканал NBC отказался от традиционной трансляции премии. Причиной стало расследование "Лос-Анджелес таймс", разоблачающие коррупцию в деятельностикоторое выявило нарушения этических норм в организации, а также тот факт, что среди членов ассоциации не было ни одного темнокожего журналиста.
Традиционно фильмы и сериалы, получившие «Золотой глобус», расцениваются как главные претенденты на "Оскары"
В прошлом году телеканал NBC объявил об отказе от трансляции "Золотого глобуса". Причиной стал шумный скандал. В феврале газета "Лос-Анджелес таймс" поместила две статьи, разоблачающие коррупцию в деятельности Голливудской ассоциации иностранной прессы. Ассоциацию также обвинили в том, что среди её членов нет ни одного темнокожего. Ассоциацию критиковали за грубые нарушения журналистской этики, за получение от киностудий и рекламных агентств различных подарков и денежных выплат.
В Нью-Йорке при пожаре погибли 19 человек, среди них много детей
В Нью-Йорке жертвами пожара в жилом доме в районе Бронкс стали 19 человек, девять из них дети. Начальник городской пожарной службы назвал пожар одним из самых трагических событий, произошедших в городе за последние десятилетия.
Стефан Рингель, главный советник нью-йоркского мэра Эрика Адамса, подтвердил данные о жертвах. Другой представитель городской администрации, не представившийся корреспонденту агентства "Associated Press", подтвердил число детей, погибших в результате пожара.
Более 50 жильцов сгоревших и задымлённых квартир получили ожоги, ещё 13 находятся в критическом состоянии, сообщил Рингель. У большинства пострадавших - ожоги дыхательных органов.
По сообщению пожарного управления Нью-Йорка, около 200 пожарных занимались тушением огня и спасением жильцов 19-этажного многоквартирного дома. Погибшие или пострадавшие находились на каждом этаже с признаками сердечных приступов или дыхательного шока.
Пожар в нью-йоркском районе Бронкс произошёл через несколько дней после крупного пожара в Филадельфии, в котором погибли 12 человек, восемь из них - дети.
В Женеве сегодня вечером - первый раунд переговоров между РФ и США
Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности.
Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня - 9 и 10 января - они посвятят переговорному процессу», - отметила Захарова.
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами, заявила официальный представитель МИД.
В состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.
Иностранные бизнесмены и банкиры требуют оправдательного приговора для Хазарадзе
За два дня до оглашения приговора по скандальному делу об отмывании денег 60 банкиров и руководителей международных корпораций опубликовали письмо в поддержку его главного фигуранта, лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Обращение политик сегодня опубликовал на своей странице в Facebook.
Вместе с Хазарадзе по делу проходит Бадри Джапаридзе – бизнес-партнер, с котором он основал TBC Bank, а также бизнесмен Автандил (Авто) Церетели. Обвиняемые считают, что дело сфабриковано и единственной причиной начала следствия против них стал глубоководный порт в Анаклия, к строительству которого ранее был подключен TBC Bank.
«Мамука посвятил всю свою жизнь восстановлению Грузии. Его очевидные усилия и успех улучшили многие отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Мы, выпускники Гарвардской школы бизнеса и друзья Мамуки Хазарадзе, «OPM29 2000» – мы знаем Мамуку более 20 лет, мы поддерживаем его, потому что знаем о его патриотизме, порядочности и преданности грузинскому народу», - говорится в письме.
Авторы обращения надеются, что грузинский суд учтет все заслуги бывшего банкира перед страной и вынесет оправдательный приговор», пишет агентство «Новости-Грузия».
Письмо подписали бизнесмены из США, Израиля, Великобритании, Ирландии, Канады, Индии, Ямайки, Перу, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Германии, Италии, Дубая, Австралии.
Израиль открыл границы для привитых - в том числе «Спутником»
Израиль в воскресенье открыл границы для граждан иностранных государств, которые не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 14 дней до даты въезда сделали прививку от коронавирусной инфекции. Признаются вакцины, официально одобренные ВОЗ, а также российский «Спутник V».
Вакцинация - не единственное условие въезда в Израиль. В опубликованных МИД страны правилах указано, что при регистрации на рейс необходимо также предъявить отрицательный результат свежего ПЦР-теста, а после прибытия в Израиль сдать еще один тест и до получения его результатов или на 24 часа отправиться на карантин.
Израиль официально отменил так называемый красный список стран, в которых входили, помимо прочего, Британия и США, и разрешил вакцинированным въезд оттуда. В этих странах широко распространяется новый штамм «омикрон», однако он распространяется и в Израиле, и в запрете на въезд, в очередной раз введенном в конце ноября, по оценке властей, отпала необходимость.
За первую неделю января в мире подтверждено более 14 млн случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за все 2 года пандемии. Однако пропорционального роста числа смертей не произошло, напротив, число летальных исходов вторую неделю подряд не превысило 40 тысяч. Это связывают с эффектами вакцинации, как правило защищающей от тяжелого течения болезни, и с особенностями штамма «омикрон», который при более высокой заразности менее летален. При этом Россия, несмотря на снижение числа смертей за сутки, все еще на одном из первых мест в мире по этому показателю - в последние дни фиксируется по 700-800 смертей от COVID-19.
Во многих странах Европы фиксируется максимальное число заражений в сутки за все время пандемии. Власти принимают меры, чтобы стимулировать вакцинацию - вплоть до введения в ряде стран обязательной вакцинации. Однако локдаунов, характерных для прошлой зимы, большинство стран стремится избегать.
Войска ОДКБ останутся в Казахстане «до полной стабилизации» обстановки
Российские военные и военнослужащие союзников России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленные в Казахстан по запросу президента этой страны, взяли под контроль «стратегические объекты» в городе Алма-Ата и его окрестностях. Об этом заявил в воскресенье командующий контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.
По словам российского генерала, развертывание контингента завершено. Войска останутся в Казахстане, по словам Сердюкова, «до полной стабилизации обстановки в стране». Официальных данных об общей численности контингента нет, она оценивается в несколько тысяч военнослужащих, большинство которых из России.
Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к союзникам с просьбой о вводе войск в связи с массовыми протестами, переросшими в ряде городов в беспорядки, заявлял, что войска будут введены на короткий срок. По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется. В воскресенье о перестрелках практически не сообщалось. Нет и мирных акций протеста. Что будет сочтено моментом полной стабилизации - неясно.
Власти Казахстана в воскресенье сначала заявили, что во время беспорядков в стране в первую неделю января погибли 164 человека, а затем опровергли эти утверждения. В министерстве здравоохранения, на которое ссылались СМИ, заявили, что данные были опубликованы по ошибке. Таким образом, официальное число жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным.
Ранее сообщалось о гибели 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, которых власти называли «террористами». По свидетельствам очевидцев, сотрудники силовых структур стреляли в том числе по безоружным. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что полиция и войска имеют право стрелять без предупреждения. Этот приказ был подвергнут критике международными правозащитными организациями.
10 января в Казахстане объявлено днем траура.
- Точной картины того, как именно мирные протесты переросли в беспорядки, кто именно завладел оружием и вступал в перестрелки с силами правопорядка, пока нет. Власти Казахстана заявили, что на Алма-Ату напали «20 тысяч террористов» (впоследствии МВД уточнило, что речь идет об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев запросил о помощи Россию и ее союзников по блоку ОДКБ.
- По сообщениям независимых журналистов и местных жителей, в Алма-Ате еще слышны выстрелы, однако в целом ситуация под контролем властей. Акций протеста сейчас нет.
Сегодня в аэропорт Кутаиси из Казахстана прибыли до 60 граждан Грузии
Сегодня, 9 января, международный аэропорт Кутаиси принял два рейса из Республики Казахстан. Рейсами из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров. Около 60 из них являются гражданами Грузии.
На обратные рейсы из Кутаиси в Атырау и Актау зарегистрировались более 200 человек, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Накануне был выполнен первый регулярный рейс в направлении Нур-Султана, которым воспользовались 15 пассажиров. Завтра рейсы из Кутаиси в Казахстан не планируются.
Минздрав Казахстана: в ходе беспорядков погибли 164 человека
Власти Казахстана утверждают, что во время беспорядков в стране в первую неделю января погибли 164 человека. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о гибели 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, которых власти называли «террористами». Пока не сообщается, сколько среди погибших участников мирных акций протеста, сколько - участников беспорядков с применением оружия, сколько сотрудников силовых структур и сколько гражданских лиц, не имевших отношения к протестам. Сообщается, что среди погибших трое детей.
Об обстоятельствах гибели людей также не сообщается. По свидетельствам очевидцев, сотрудники силовых структур стреляли в том числе по безоружным. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что полиция и войска имеют право стрелять без предупреждения. Этот приказ был подвергнут критике международными правозащитными организациями.
Больше всего погибших, 103, по официальным данным, в Алма-Ате, городе, который стал центром беспорядков. Также есть погибшие в Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях. Также Минздрав сообщает, что за медицинской помощью в последние дни обращались более 2 тысяч пострадавших, десятки были госпитализированы.
10 января в Казахстане объявлено днем траура.
- Точной картины того, как именно мирные протесты переросли в беспорядки, кто именно завладел оружием и вступал в перестрелки с силами правопорядка, пока нет. Власти Казахстана заявили, что на Алма-Ату напали «20 тысяч террористов» (впоследствии МВД уточнило, что речь идет об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев запросил о помощи Россию и ее союзников по блоку ОДКБ. Российские и союзные военные, как утверждается, взяли под контроль «стратегические объекты», власти отрицают их участие в подавлении протестов.
- Сейчас, по утверждениям властей, ситуация нормализуется. По сообщениям независимых журналистов и местных жителей, в Алма-Ате еще слышны выстрелы, однако в целом ситуация под контролем властей. Акций протеста сейчас нет.
Среди задержанных в Казахстане – известный музыкант из Киргизии
В человеке, который в сюжете казахстанского телевидения заявил, что приехал в Казахстан из Киргизии якобы для участия в митинге протеста за деньги, жители Киргизии узнали популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.
Сюжет вышел на одном из казахстанских телеканалов 9 января. В нем задержанный по подозрению в участии в беспорядках в Казахстане утверждал, что он безработный, что неизвестные 1 января предложили ему около 200 долларов для того, чтобы он приехал из Киргизии в Алма-Ату для участия в акциях протеста, купили ему билет, поселили на квартире, где также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщает Радио Азаттык - Киргизская служба Радио Свобода - сразу несколько жителей Киргизии узнали в этом человеке известного музыканта. «Викрам Рузахунов лауреат международных фестивалей, его знают многие творческие люди региона. И то, что говорится в видео – будто он безработный – это не так. Он музыкант, исполнитель и даже в Кыргызстане он не посещал места массового скопления людей, мы его хорошо знаем. В Казахстан он ездил часто, так как давал там концерты, работал», – рассказал «Азаттыку» один из его знакомых, основатель Парка высоких технологий Азис Абакиров. Многие комментаторы предположили, что Рузахунов оговорил себя, возможно под пытками. На его лице в сюжете телеканала видны следы побоев. Сообщается, что родные не могли несколько дней выйти с ним на связь и узнали о его судьбе только из сюжета телеканала.
МВД Киргизии прокомментировало сюжет казахстанского телевидения, отметив, что Рузахунов купил билет в Алма-Ату еще в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ. В МВД заявили, что «проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина». У посольства Казахстана в Бишкеке прошла акция протеста.
Также сообщается, что Бишкек направил Казахстану ноту протеста.
Власти Казахстана, включая президента страны, утверждают, что беспорядки в стране, начавшиеся на фоне массовых протестов, устроили «террористы», в том числе подготовленные за рубежом. МВД Казахстана сообщило, что среди задержанных имеются «граждане соседнего государства», но название страны не уточнялось (Казахстан граничит, помимо Киргизии, с Узбекистаном, Туркменией, Россией и Китаем).
Всего, по данным властей Казахстана, за последние дни было задержано около 6 тысяч человек, причем большинство из них, как следует из официальных данных, не обвиняется в преступлениях и насильственных действиях. Сколько среди задержанных иностранцев - не сообщается.
США могут запретить экспорт в РФ смартфонов и другой электроники
Американские СМИ в преддверии переговоров между США и их союзниками и Россией публикуют - со ссылкой на источники в американской администрации - списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Сообщения публикуют, в частности, New York Times, Reuters, AP, Bloomberg и другие издания. В целом перечень возможных санкций совпадает, хотя в деталях сообщения несколько отличаются - поскольку окончательный список возможных санкций еще не утвержден.
По данным New York Times, в частности, рассматривается такая мера, как запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это может коснуться мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, в том числе произведенных и в третьих странах - если они используют американские компоненты или программное обеспечение. При этом издание отмечает, что продолжаются дискуссии о том, как российские граждане воспримут такой запрет - возложат ли они за него ответственность на президента Владимира Путина или же на США и их союзников.
Речь также идет о мерах против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. При этом неясно, идет ли речь об отключении всей российской банковской системы от системы SWIFT.
Также рассматриваются технологические санкции - как пишет New York Times, они могут будут направлены против «любимых отраслей промышленности Путина», в том числе аэрокосмической и оружейной. Они затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону и космические системы. Также ограничения могут коснуться инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.
Reuters также сообщает, что американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия. Неясно, идет ли речь в данном случае об эмбарго на поставки российских энергоносителей за рубеж, и как к этой мере могут отнестись европейские союзники США.
Соединенные Штаты, в том числе президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что в случае широкомасштабного наступления на Украину Россия столкнется с «небывалыми» санкциями. Москва также признала, что США предупреждали ее об этом. При этом официально не сообщалось, о каких конкретно санкциях может идти речь.
Сейчас в отношении России уже действуют как секторальные, так и персональные санкции - в связи с аннексией Крыма, поддержкой сепаратистов на востоке Украины, вмешательством в выборы в США, кибератаками, предполагаемым использованием химического оружия (покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и Алексея Навального). При этом администрация США воздержалась, например, от жестких санкций против газопровода «Северный поток-2».
New York Times сообщает также, что американские дипломаты опасаются того, что начинающиеся сегодня переговоры в Женеве и последующие за ними переговоры в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ могут очень скоро завершиться безрезультатно, Россия обвинит в их провале страны Запада и перейдет к военным действиям против Украины под предлогом обеспечения своей безопасности. «Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент. А затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства», - заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Опасения США основаны на концентрации российских войск у границ с Украиной. Выдвинутые в прошлом месяце Россией требования «гарантий безопасности», включающие в себя отказ от военного сотрудничества с Украиной, по оценке Блинкена, также могут служить маневром для оправдания последующего удара против Украины - поскольку многие из требований, по его оценке, заведомо невыполнимы.
New York Times пишет также, что в США обсуждают гипотетическую возможность вооружать «повстанцев» на Украине в случае оккупации ее или ее части Россией. При этом представители США и НАТО давали понять, что в случае российского наступления Украина не может рассчитывать на прямую военную поддержку Запада.
При этом США выражают надежду на то, что переговоры могут принести хотя бы ограниченный успех, и на то, что Россия откажется от агрессии - в этом случае, как следует из публикаций, жесткие санкции вводиться не будут.
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 42 случая заражения коронавирусом
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 42 новых случая заболевания коронавирусом в самопровозглашенной республике.
«Это данные, полученные в результате исследований вечером 8 января. Всего с начала пандемии количество инфицированных составило 10 289 человек, из них 10 160 выздоровели. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 129 человек, еще 30 человек сняты с учета за сутки», - сообщила информагентству «Рес» в воскресенье глава ведомства Марина Кочиева.
Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 57 58 исследований на COVID-19.
Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Армении
Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о двух случаях заражения омикрон-штаммом коронавируса, впервые выявленного в Армении. Согласно официальному источнику, это завезенные случаи, а состояние больных удовлетворительное – «оба лечатся на дому».
Коронавирусный штамм «омикрон» был впервые обнаружен в ноябре прошлого года в Южно-Африканской Республике и быстро распространился по миру, сообщает Радио Азатутюн.
Глава делегации РФ на переговорах с США: «Оптимизма нет»
Глава российской делегации на предстоящих переговорах с США в Женеве по вопросу о так называемых гарантиях безопасности, которых добивается Москва, заявил, что у него нет оптимизма относительно этих переговоров.
В интервью «Интерфаксу», отвечая на ремарку о том, что у Москвы, как и у Вашингтона, нет оптимизма относительно предстоящих контактов, заместитель главы МИД России Сергей Рябков ответил: «Нет, нет, совершенно нет».
По словам российского представителя, ожидания у него «реалистичные». Рябков назвал «тревожным моментом» «последние сигналы» из Вашингтона и Брюсселя. Он подчеркнул, что перед российской делегацией поставлена задача вести переговоры динамично, «не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить».
Под «сигналами» Рябков, по всей видимости, имеет в виду недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые фактически назвали многие требования, высказанные Россией в декабре прошлого года, неприемлемыми, а также назвали главной темой предстоящих переговоров угрозу широкомасштабного российского вторжения на Украину.
При этом Соединенные Штаты ранее заявили, что надеются на ряд конкретных результатов по итогам переговоров. В частности, США выразили готовность обсудить с Россией имеющиеся у обеих сторон ракетные системы и проведение военных учений и выразили надежду на возможность неких договоренностей – если стороны возьмут на себя взаимные обязательства. Речь может идти, например, об отказе Вашингтона размещать ракетные системы на Украине - об этом заявил агентству AFP источник в администрации США. При этом он подчеркнул, что у США и так нет подобных намерений, и отметил, что Россия также должна взять на себя «симметричные» обязательства.
Двусторонние переговоры России и США пройдут в Женеве 9 и 10 января. Американскую делегацию возглавляет замгоссекретаря Венди Шерман. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.
В декабре МИД России опубликовал проекты двух договоров России с США, которые он назвал «гарантиями безопасности» для России. В них, в частности, содержатся обязательства США не допускать дальнейшего расширения НАТО, отказ от военного сотрудничества НАТО со странами бывшего СССР и ряд других, при этом о российских обязательствах почти ничего не сказано. Президент России Владимир Путин заявил, что это не ультиматум, однако отметил, что переговоры об этих требованиях должны пройти в сжатые сроки и что Россия будет настаивать на удовлетворении их всех, иначе даст «военно-технический ответ». Требования были выдвинуты на фоне усиления российской группировки у границ с Украиной, которое на Западе интерпретируют как возможную подготовку к широкомасштабному вторжению в страну.
Коронавирус в Грузии: 3 842 новых случая заражения, 31 человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 842 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 11,3%, за последние две недели – 7,45%, а за последнюю неделю – 9,17%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 959 874.
Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 059. В Аджарии выявили 474 случая заражения, в Имерети – 437, в Самегрело и Земо Сванети – 179, в Шида Картли – 157, в Кахетии – 146, в Гурии – 141, в Квемо Картли – 108, в Мцхета-Мтианети – 52, в Самцхе-Джавахети – 48, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
От ковида умер еще 31 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 187.
Выздоровели 777 человек, их общее число выросло до 912 443.
На данный момент в Грузии 33 218 активных случаев коронавируса. Из них 4 418 (13% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 089 пациентов тяжелое, 275 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 493 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 27 307 лечатся на дому. В карантинных пространствах и в самоизоляции остаются более 28,2 тысячи граждан.
Грузинские специалисты оценили риски распространения «омикрона» среди школьников после каникул
На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса ожидаем рост показателя госпитализации детей, соответственно, открытие школ в Грузии сопряжено с рядом рисков. Об этом заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января. В дни новогодних праздников в Грузии отмечался рост фактов инфицирования «омикроном». К 7 января их число достигло 600, всего за день увеличившись почти в два раза.
«Показатель вакцинации детей в возрасте 12-15 лет, к сожалению, низкий, как и всего населения. Мы практически не в состоянии обеспечить безопасность от коронавируса у себя дома. Это относится и к школе, так как показатель вакцинации в школах не так высок, как хотелось бы», - сказал Чхаидзе в эфире телеканала «Имеди».
Несмотря на тревожные тенденции, Чхаидзе выступает против закрытия школ. Он указывает, что наряду с вакцинацией сейчас первостепенное значение соблюдение мер безопасности.
«Нужно подождать развития событий. Посмотрим, сколько будет случаев, но ясно одно: если принять противоэпидемические меры - это ношение маски, дистанцирование, частое проветривание классных комнат и гигиена рук, отправка детей в школу вполне возможна. Самое главное - встретить их там в безопасной обстановке», - сказал Чхаидзе.
Переговоры военных делегаций США и РФ могут начаться в Женеве 9 января
США выразили готовность обсудить с Россией имеющиеся у обеих сторон ракетные системы и проведение военных учений. Как сообщает из Вашингтона агентство AFP, переговоры между российской и американской делегациями могут начаться уже в это воскресенье в Женеве, чтобы разрядить напряженность между обеими странами. В последние недели США и Европейский союз регулярно обвиняют Россию в якобы ведущейся подготовке военного вторжения в соседнюю Украину.
Собеседник агентства AFP сказал, что в Вашингтоне надеются на возможность достичь некоторого прогресса, исходя из того, что переговоры по ракетным системам и военным учениям могли бы содержать взаимные обязательства сторон.
«Россия неоднократно заявляла, что опасается внешней угрозы, которую представляли бы ракетные системы, будь они дислоцированы на Украине. У американской стороны нет таких намерений, заверил источник агентства AFP. Он попросил не раскрывать его имя и должность и добавил, что в этом вопросе обе стороны могли бы найти взаимопонимание, если бы Россия проявила готовность взять на себя симметричные обязательства».
Пресс-секретарь: Назарбаев добровольно передал полномочия Токаеву
Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай заявил, что Нурсултан Назарбаев в разгар массовых акций протеста в начале января добровольно принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Заявление Укибая цитируют казахстанские СМИ.
По словам пресс-секретаря, «ситуация складывалась весьма сложно» и поэтому Назарбаева «сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Укибай также отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», а распространение слухов о якобы расколе между ними назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.
Назарбаев не появлялся на публике с прошлого года и никак не комментировал вспыхнувшие в стране протесты, затем в ряде мест переросшие в беспорядки, жестко подавляемые властями. 5 января президент Токаев сообщил, что лично вступил в должность председателя Совета безопасности, который, по закону, должен был пожизненно возглавлять Назарбаев. Кроме того, с должностей были сняты ряд высокопоставленных лиц, считающихся верными Назарбаеву. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться утверждения о борьбе за власть между Назарбаевым и его преемником, о том, что Назарбаев якобы уехал из страны, болен или даже умер.
7 января вечером пресс-служба белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко сообщила, что тот говорил с Назарбаевым по телефону. На следующий день пресс-секретарь Назарбаева написал в твиттере, что тот Назарбаев не покидал Казахстан и находится в столице.
По оценкам властей, ситуация в Казахстане постепенно успокаивается. Массовые митинги сошли на нет. В Алма-Ате, которая стала центром беспорядков и фактически несколько дней не контролировалась властями, периодически продолжается стрельба - власти говорят о «зачистке» города.
По всей стране за последние дни, по данным властей, были задержаны более 5 тысяч человек. Неясно, сколько из них мирных участников протестов, а сколько - вооруженных людей и мародеров. Данных о погибших и пострадавших среди гражданского населения власти Казахстана пока не сообщают.
В Абхазии задержаны участники оппозиционного митинга 21 декабря
В Абхазии задержаны участники оппозиционного митинга, прошедшего 21 декабря прошлого года у комплекса правительственных зданий.
В Генпрокуратуре самопровозглашенной республики сообщили о четырех задержанных «в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти».
«По поручению органа предварительного расследования оперативные службы СГБ совместно с МВД продолжают оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления», – сказано в заявлении ведомства.
По информации «Нужной газеты», задержаны пятеро – Рамазан Джопуа, Чыча Инапшба, Беслан Цвижба, Эснат Мишелия и Аслан Тания.
«Из неофициальных источников стало известно, что правоохранители планируют задержание еще около 50 участников акции протеста 21 декабря. Сейчас территория МВД и СГБ взята под усиленную охрану, так как силовики опасаются ответной реакции на свои действия», – пишет издание.
В Народно-патриотическом союзе, организовавшем митинг 21 декабря, задержания назвали «опрометчивым и недальновидным шагом оперативных служб».
«Восстановление правопорядка будет легитимным только в случае применения закона вне зависимости от политической принадлежности фигурантов и сроков давности», – сказано в заявлении.
Оппозиционеры считают, что власть пытается «устранить политических оппонентов и спокойно избрать карманный парламент».
«Теперь уже очевидно, что власть встала на путь эскалации и демонстративно делает шаги, направленные на запугивание народа. Безусловно это приведёт к резкому обострению внутриполитической ситуации, дестабилизации обстановки в стране с непредсказуемыми последствиями», – сказано в заявлении.
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- О возбуждении уголовного дела «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти» в прокуратуре сообщили 23 декабря. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
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