Премьер Грузии пообещал снизить цены на лекарства импортом из Турции

Американские СМИ в преддверии переговоров между США и их союзниками и Россией публикуют - со ссылкой на источники в американской администрации - списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Сообщения публикуют, в частности, New York Times, Reuters, AP, Bloomberg и другие издания. В целом перечень возможных санкций совпадает, хотя в деталях сообщения несколько отличаются - поскольку окончательный список возможных санкций еще не утвержден.

По данным New York Times, в частности, рассматривается такая мера, как запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это может коснуться мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, в том числе произведенных и в третьих странах - если они используют американские компоненты или программное обеспечение. При этом издание отмечает, что продолжаются дискуссии о том, как российские граждане воспримут такой запрет - возложат ли они за него ответственность на президента Владимира Путина или же на США и их союзников.

Речь также идет о мерах против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. При этом неясно, идет ли речь об отключении всей российской банковской системы от системы SWIFT.

Также рассматриваются технологические санкции - как пишет New York Times, они могут будут направлены против «любимых отраслей промышленности Путина», в том числе аэрокосмической и оружейной. Они затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону и космические системы. Также ограничения могут коснуться инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Reuters также сообщает, что американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия. Неясно, идет ли речь в данном случае об эмбарго на поставки российских энергоносителей за рубеж, и как к этой мере могут отнестись европейские союзники США.

Соединенные Штаты, в том числе президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что в случае широкомасштабного наступления на Украину Россия столкнется с «небывалыми» санкциями. Москва также признала, что США предупреждали ее об этом. При этом официально не сообщалось, о каких конкретно санкциях может идти речь.

Сейчас в отношении России уже действуют как секторальные, так и персональные санкции - в связи с аннексией Крыма, поддержкой сепаратистов на востоке Украины, вмешательством в выборы в США, кибератаками, предполагаемым использованием химического оружия (покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и Алексея Навального). При этом администрация США воздержалась, например, от жестких санкций против газопровода «Северный поток-2».

New York Times сообщает также, что американские дипломаты опасаются того, что начинающиеся сегодня переговоры в Женеве и последующие за ними переговоры в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ могут очень скоро завершиться безрезультатно, Россия обвинит в их провале страны Запада и перейдет к военным действиям против Украины под предлогом обеспечения своей безопасности. «Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент. А затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства», - заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Опасения США основаны на концентрации российских войск у границ с Украиной. Выдвинутые в прошлом месяце Россией требования «гарантий безопасности», включающие в себя отказ от военного сотрудничества с Украиной, по оценке Блинкена, также могут служить маневром для оправдания последующего удара против Украины - поскольку многие из требований, по его оценке, заведомо невыполнимы.

New York Times пишет также, что в США обсуждают гипотетическую возможность вооружать «повстанцев» на Украине в случае оккупации ее или ее части Россией. При этом представители США и НАТО давали понять, что в случае российского наступления Украина не может рассчитывать на прямую военную поддержку Запада.

При этом США выражают надежду на то, что переговоры могут принести хотя бы ограниченный успех, и на то, что Россия откажется от агрессии - в этом случае, как следует из публикаций, жесткие санкции вводиться не будут.