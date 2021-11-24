Следующая станция – Люксембург-Восточный

У Грузии есть все возможности стать высокоразвитой страной, считает премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Для этого, по его мнению, нужно улучшить социальный фон и создать финансовые центры, которые поднимут Грузию до уровня Люксембурга.

В вечернем эфире Общественного вещателя Грузии Ираклий Гарибашвили очертил круг проблем, решение которых приведет страну к процветанию не хуже Люксембурга. Для этого, в частности, необходимо навести дисциплину в стране, запретить игорный онлайн-бизнес, объявить беспощадную войну наркомании, в том числе и включением наркозависимых в занятия спортом или трудовой деятельностью, разработать новые программы трудоустройства для живущих на государственные пособия, остановить бесконтрольный рост цен на медикаменты и, наконец, привлечь несколько миллиардов долларов на строительство крупных финансовых центров.

«Мы начали работать над созданием финансовых центров, это концепция, и у нас есть реальная возможность превратить ее в подобие Восточного Люксембурга. Для этого мы хотим превратить Гонио в финансовый центр, в многофункциональный город, там могут быть казино, финансовые центры, банки, офисы, апартаменты, отели и т. д. Думаю, что сможем предложить много привлекательных продуктов для привлечения иностранных инвестиций», – сказал премьер.

Перспективы превращения Грузии в Люксембург наделали много шума в соцсетях, и по этому поводу сегодня министру экономики пришлось давать дополнительные разъяснения. Впрочем, ничего нового Натия Турнава добавить не смогла:

«Мы планируем создать большие туристические центры в черноморском регионе, которые будут иметь статус свободных финансовых зон, мы проведем презентацию, как только согласуем детали с премьером».

По всей видимости, первым будет представлен пункт по ограничению онлайн-казино. В понедельник Минфин выступит с детальной информацией по количеству доходов в бюджет от этого вида деятельности и способе его блокировки для лиц, не достигших 25 лет.

Глава Ассоциации малых и средних операторов связи Уча Сетури считает, что такой подход неэффективен.

«Борьба с онлайн-казино – непростой вызов, но запрет казино или любой цифровой услуги в целом приведет в первую очередь к тому, что аналогичный сервис будет перерегистрирован в любой точке мира, прежде всего в России посредством грузинских сервисов. Наши соседи Армения и Азербайджан ничего не выиграли от этой идеи, кроме бюджетных потерь. Такой подход в XXI веке не работает», – заключил Уча Сетури.

В свою очередь, по словам Иосифа Арчвадзе, профессора Тбилисского госуниверситета, в краткие сроки реализуемы две инициативы премьера – увеличение налогов для онлайн-игр и регулирование цен на медикаменты. Для реализации остальных потребуется больше времени:

«Правительство решило пойти по китайскому пути путем формирования свободных финансовых зон, где деятельность не облагается налогом. Тогда Китай с помощью приморских свободных зон смог запустить свою экономику. Учитывая нестабильную ситуацию на Южном Кавказе, сделать это будет сложнее, чем в Китае, но, как говорится, – попытка половина успеха. Необходимо от трех до пяти лет для реализации этой концепции, поэтому на первом этапе, думаю, усилия будут направлены на облегчение социального фона. Фармацевтический рынок наиболее монополизирован и в большей мере изучен, в том числе Агентством по конкуренции, и, думаю, на этом направлении можно совершить шаги путем поощрения малого и среднего бизнеса, в том числе снижением налогов. Эти меры приведут к повышению конкуренции и, как следствие, к понижению цен на лекарства».

Парламентское большинство «Грузинской мечты» уже выразило полную поддержку инициативам правительства. Однако, по словам председателя комитета по экономической политике Давида Сонгулашвили, все законодательные изменения будут приняты после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, в том числе бизнесов.