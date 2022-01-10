Столтенберг: НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины

Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Столтенберг заявил перед началом Комиссии Украина-НАТО, которая в понедельник проходит в Брюсселе.

«Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.

Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет приверженность своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.

«Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы», – отметил генсек.

12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых «гарантий безопасности» и требования нерасширения НАТО.