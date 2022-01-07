Грузия-Россия: политика нераздражения и ее результаты

Громкое вето России на вступление Грузии в НАТО под занавес 2021 года свело на нет все попытки официального Тбилиси абстрагироваться от противостояния Москвы и Запада.

Россия и США готовятся к переговорам, которые могут существенно повлиять на евроатлантическое будущее Грузии. И хоть грузинский вопрос не является лейтмотивом повестки, тем не менее для Тбилиси результаты диалога двух крупнейших геополитических игроков жизненно важны.

Конец 2021 года выдался нервным. Кризисная ситуация на украино-российской границе привела Москву и Запад к угрозе полномасштабной войны. Заявления, прозвучавшие из российской столицы, показали, что Владимир Путин готов к очередной военной авантюре:

«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России».

Причем, если Запад до последнего пытался перевести игру на фланг закулисной дипломатии, в Москве, наоборот, решили пойти ва-банк. По сути, президент России дал понять: либо Вашингтон и Брюссель публично признают право Москвы на территории, которые она считает своим «задним двором», либо получат еще одну войну в Европе:

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась – деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал… Они должны понимать, что нам отступать некуда».

Поэтому в Москве считают, что отступиться придется Западу, а также Грузии и Украине. Последним – от своих евроатлантических устремлений. Тбилиси, как, видимо, уверены в Кремле, можно будет затянуть в альтернативный формат – платформу «3+3», продвижение которой Россия начала за несколько месяцев до ультиматума Путина. Причем в Москве ведут себя так, будто бы этот вопрос решенный, а Грузии лишь осталось это осознать.

На прошедшем в начале декабря заседании министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ глава российского МИДа Сергей Лавров прямо дал понять: Тбилиси стоит присмотреться к новым форматам безопасности, которые Москва намерена предложить взамен интеграции в Североатлантический альянс:

«Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется ОБСЕ: равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности. Убежден, что Грузии в такой конструкции будет комфортно».

А чуть ранее все тот же Лавров посулил Тбилиси развитие и разрешение конфликтов:

«Рассчитываем, что Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов».

Впрочем, Грузия от предложения отказалась, предпочтя встрече участников новой платформы, которая прошла в Москве, другую встречу, организованную президентом США. В мероприятии под громким названием «Саммит за демократию», прошедшем в онлайн-режиме, помимо Грузии, приняли участие более сотни стран. Россию же, к слову, не позвали. В ответ Москва назвала участников саммита «обслуживающими» интересы Вашингтона.

«Очевидно, что нынешняя американская администрация просто стремится сколотить как можно более широкую коалицию «своих» против «чужих». Как мы неоднократно говорили, взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах. Соединенные Штаты Америки активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерских институтов, призванных работать в интересах США. Переводя все это на более доступный и понятный язык, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве, во главе которого стоит Организация Объединенных Наций, и, воспользовавшись этим очередным созданным собой же хаосом, придумать новую даже не систему, а какую-то игру для того, чтобы вовлечь туда как можно больше государств, которые бы работали на интересы Вашингтона. Видимо, те, кто получил приглашение и будет участвовать, наделяются почетным правом «обслуживать» интересы американского режима», – заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ее вашингтонский коллега Нед Прайс в ответ заверил: США не оставят государства, которым Россия уже практически открыто угрожает, с ней один на один:

«Мы много говорили об Украине, но картина шире, потому что Владимир Путин пытается изменить международные правила. Он хочет распространить идею о том, что большие страны могут угнетать маленькие государства, что большие государства могут менять границы под дулом пистолета. Этого не может и не должно происходить в современном мире».

Не должно, но происходит. По информации грузинского МИДа, последняя встреча в Женеве, посвященная безопасности на Южном Кавказе, наглядно показала, что Москва, и так тормозившая переговорный процесс, теперь перешла к угрозам и еще более интенсивным действиям по фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии:

«В этом контексте резко усилилась реализация так называемой программы создания единого социально-экономического пространства в рамках недавнего соглашения России с режимами на оккупированных территориях. Эти действия направлены на поглощение оккупированных регионов Грузии российской военной, политической, экономической и социальной системой. Эти деструктивные шаги направлены против территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную незаконную попытку силового изменения суверенных государственных границ в Европе».

При этом в Москве продолжают настаивать: и Украина, и Грузия входят в сферу российских стратегических интересов, и стремления Киева и Тбилиси стать членами НАТО не могут не вызвать ответной реакции. Более того, российский МИД параллельно с организованным Вашингтоном «Саммитом за демократию» открыто заявил: в отношениях США и России может повториться Карибский кризис, если стороны не смогут договориться по вопросу расширения НАТО на Восток. В качестве примера главный российский дипломат Сергей Лавров привел Грузию:

«Решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, мина, заложенная в самое основание конструкции европейской безопасности. Один раз, в августе 2008 года, уже рвануло, когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяет бухарестские тезисы и твердит, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, эти люди играют с огнем».

Бухарестские тезисы озвучил на прошедшем в Риге саммите НАТО на тот момент генсек альянса Йенс Столтенберг. Но если обещания Столтенберга были, как обычно, довольно туманными, то глава российского МИДа был предельно ясен:

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо».

Политолог, эксперт Центра Рондели Зураб Батиашвили видит в том, что говорит и делает Москва, навязчивое желание Владимира Путина собрать бывшие советские республики, во всяком случае, некоторые из них, в некое подобие СССР. И его действия на украинском и южнокавказском, а теперь и центральноазиатском направлении говорят сами за себя:

«Для Путина главное – собирание земель. Это можно называть как угодно – создание нового Советского Союза, возрождение Советского Союза. Название не имеет ключевого значения. Но в этом новом союзе или объединении обязательно должны быть две страны – Украина, без которой невозможно существование новой империи, и самая важная на Кавказе страна – Грузия, которая, к сожалению, погружена в свои внутренние дела и практически не вмешивается и даже не смотрит за тем, что происходит снаружи. Мы озабочены только собственными проблемами. В том числе государство, которое должно думать о таких вопросах, как национальная безопасность».

В том, что правительство «Грузинской мечты» занимается чем угодно, только не вопросами безопасности, правящую партию на протяжении всего 2021 года упрекали многие – как оппозиционные политики, так и эксперты профильных организаций. Причем властям вменяют нежелание бороться с российской угрозой не только на внешнем направлении, но и на внутриполитическом поле. Так в стране свободно консолидируются силы, прямо заявляющие о необходимости изменения внешнеполитического вектора. Созданная на основе откровенно пророссийской медийной организации Alt-Info политическая партия в лице своего председателя Зураба Махарадзе уже открыто убеждает грузинское общество, что все проблемы страны может решить только один геополитический игрок:

«Ключ от всех проблем находится в конкретном месте – это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве».

При этом, по словам Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзнических отношений с Грузией, то они готовы работать в этом направлении.

Россия, впрочем, судя по заявлениям, готова работать с Грузией не как с союзником, а как с послушным сателлитом. Но наличие на грузинской политической сцене подобных сил, открыто пропагандирующих российский вектор, на руку Москве. Это позволяет все тому же Сергею Лаврову манипулировать фактами, выдавая высказывания новоиспеченных и малоизвестных грузинских политиков за мнение большинства:

«Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе, касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс. Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна. Это будет «красной линией», если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации».

В Вашингтоне же, похоже, не ожидали столь прямолинейных действий со стороны Москвы. Пока администрация Джо Байдена пытается на ходу перестроить структуру своей переговорной базы с Россией, сенаторы и конгрессмены, вплотную занимающиеся Грузией и Украиной, призывают Белый дом не ограничиваться лишь словесной поддержкой Тбилиси и Киева, а заняться серьезной работой на местах. Эту тему, в частности, подняла сенатор Джин Шахин, которая считает, что в ближайшем будущем Черноморский регион станет очагом соперничества между Россией и Западом:

«Россия использует войны, незаконную агрессию для усиления контроля над регионом и ограничения деятельности НАТО на своих границах. В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, незаконно оккупировав территории Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов в Донбассе. Аннексия заложила основу для создания Россией Средиземноморской оперативной группы и значительно усилила Черноморский флот. Россия всегда готова использовать экономическую, военную и политическую силу, чтобы остановить расширение НАТО и усилить контроль над Черным морем».

По мнению сенатора, агрессивные действия Москвы требуют более скоординированного ответа со стороны НАТО. И главным оружием Джин Шахин считает усиление демократических институтов в странах-соседях России. В частности, Шахин считает, что Грузия, Украина и Молдова должны продолжать противостоять «вредоносной деятельности России», активизируя необходимые демократические реформы, чтобы приблизиться к евроатлантическому сообществу.

Впрочем, американские аналитики считают такой подход недостаточно эффективным. В частности, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский указывает на то, что США и их союзники по НАТО все это время не уделяли Черноморскому региону столько внимания, сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, считает Бжезинский, воспринимается Москвой как сигнал к действию:

«Наращивание Россией военной мощи, оккупация ею грузинских и украинских территорий, другие провокационные использования вооруженных сил и гибридная война превратили Черное море в российское военное озеро, которое президент Путин использует для продвижения своих подрывных и экспансионистских целей в регионе и за его пределами. Эта агрессия подчеркивает, как Черноморский регион стал слабым местом трансатлантической безопасности. Тем не менее эта часть Европы не получила такого приоритета и фокуса, как ее северный аналог – регион Балтийского моря. В отсутствие всеобъемлющей и более агрессивной стратегии со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по НАТО, а также Европейского союза, Черноморский регион, вероятно, испытает на себе дальнейшее усиление российской агрессии. Это не только поставит под угрозу безопасность и суверенитет демократий региона, но также увеличит риск военного конфликта, в том числе с опасной динамикой эскалации».

Прогноз Бжезинского, похоже, сбывается. Ультиматум России относительно нерасширения НАТО на Восток с угрозой развязывания полномасштабной войны; создание платформы «3+3», главной целью которой, очевидно, является выдавливание Запада с Южного Кавказа; усиление давления на Грузию и Украину через оккупированные территории; и, наконец, задействование ОДКБ в Казахстане как наглядный пример альтернативы НАТО – все это, судя по всему, части одного плана. Москва идет ва-банк, пытаясь вернуть контроль над ускользающими из сферы ее влияния бывшими советскими республиками. И Запад на этот раз может попросту не успеть вовремя отреагировать. 2021 год, по сути, оказался подготовительным этапом для российской экспансии. И политика нераздражения, которой так гордится правительство «Грузинской мечты», может обернуться для Тбилиси серьезными последствиями. Аналитики согласны во мнении, что спасать Запад в первую очередь будет именно Украину, а на Грузию может попросту не хватить времени и ресурсов.