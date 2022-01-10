Мать Саакашвили рассказала об ухудшении состояния его здоровья

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, заявила журналистам его мать Гиули Аласания после того, как встретилась с сыном в руставской тюрьме №12.

Аласания считает, что Саакашвили нуждается в медицинском обследовании, пишет агентство «Новости-Грузия».

«У него все те же симптомы, которые были и раньше, однако они ухудшились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног – все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме», – сказала Аласания.

Экс-президент Грузии 29 декабря был переведен из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму №12. Адвокаты, соратники и личный врач Саакашвили выступали категорически против перевода и утверждали, что это произошло против его воли.

В горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.

Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно по обвинениям в совершении должностных преступлений. Согласно решению суда, он должен провести в тюрьме шесть лет.