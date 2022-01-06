Ультиматум Саакашвили ушел на каникулы

Экс-президент Грузии решил повременить с началом исполнения своего ультиматума. Если до конца месяца власти не исполнят несколько его требований, Михаил Саакашвили прибегнет к крайним формам протеста. Скорее всего, это будет очередная голодовка, которая может закончиться трагически, утверждают его адвокаты и врачи.

Михаил Саакашвили дает властям дополнительное время на исполнение его требований – допуска к нему независимой группы врачей и восстановления полноценного общения с адвокатами. Ранее экс-президент определил крайним сроком для их выполнения 6 января. Однако, как сообщил сегодня его адвокат Шота Тутберидзе, после встречи с подзащитным решение о продлении сроков исполнения ультиматума «в данной ситуации более приемлемо и эффективно для достижения цели»:

«Один из самых важных вопросов, который долгое время остается проблемой в этом учреждении, – конфиденциальность, которой нет во время встреч с Михаилом Саакашвили, в том числе с его адвокатами. Сегодня нам тоже не дали возможности общаться с ним конфиденциально. Мы не смогли обменяться письменной корреспонденцией, а это одна из форм, когда мы уверены в том, что наш диалог не будет подслушан и его не поймут. В том случае если его требования не будут удовлетворены, ему не будет предоставлена адекватная медицинская помощь на протяжении января, он прибегнет к крайним формам протеста».

Что это за крайние формы протеста, адвокат не уточняет, но намекает, что, кроме всего прочего, это может быть и возобновление голодовки. И, вероятнее всего, такой протест станет последним для Саакашвили, говорит один из его врачей, эндокринолог Лали Джавашвили:

«Абсолютно безответственная позиция по поводу судьбы заключенного. Они не учитывают, какой итог с большой вероятностью последует за всем этим. Более того, заключенный и пациент Саакашвили обещает нам, что, если сегодня не завершится этот демарш против него и врачей не пустят к нему, он прибегнет к крайним формам протеста, а что он там еще может сделать? Конечно, будет опять голодать. А мы уже неоднократно заявляли, что голодовка для него будет приговором. Его ослабленный организм никак не сможет перенести еще одну голодовку и действительно «завалится» в койку».

В пенитенциарной службе сегодня никак не комментировали эти заявления, впрочем, в ведомстве ранее сформулировали свою позицию: Саакашвили и так оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако в сложившейся ситуации закон на стороне экс-президента, говорит глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«От людей, которые встречаются с третьим президентом, мы узнаем, что у него все еще наблюдаются проблемы со здоровьем. Соответственно, необходимо, чтобы его навестил его личный врач, чтобы у него была возможность перепроверить информацию о здоровье заключенного, которую предоставляют в последнее время (представители пенитенциарной службы). Совершенно непонятна позиция пенитенциарной службы, из-за которой врач не может повидаться со своим пациентом. Учреждение и само обязано перепроверить информацию о здоровье Саакашвили, важно, чтобы обществу была известна и его позиция».

Позиция пенитенциарной службы по этим вопросам вполне понятна главе Института грузинской политики Корнелию Какачия – это исполнение заказа властей, которые не желают, чтобы новости о Саакашвили снова занимали большую часть информационных выпусков. С помощью адвокатов и даже врачей экс-президент свободно доносил свои призывы до общественности, поэтому власти и ограничили доступ к нему, уверен политолог.

С желанием Саакашвили оказаться в первых строчках новостей Какачия связывает и решение третьего президента перенести сроки исполнения ультиматума на конец месяца:

«Народ сейчас в новогоднем настроении, да и понятно, что люди немного устали от новостей о Саакашвили и сейчас переключились на ситуацию в Казахстане. Кроме того, он так часто и в таких дозах поднимал тему ультиматума, что люди уже не так на это реагируют. Это значит, что ему нужно выбрать другую тактику. Потому, считаю, он принял правильное решение (о продлении сроков ультиматума), поскольку нет смысла в подобном мероприятии, если оно не возымеет эффекта в обществе. Сейчас бы эта тема потерялась на фоне ежедневных событий, а он желает, чтобы в политических новостях его тема была первостепенной».

Тем временем в «Национальном движении» заявили, что планируют начать в парламенте сбор подписей депутатов, поддерживающих создание комиссии по расследованию дела об унижающих достоинство Михаила Саакашвили фактах. Как сказала член партии Хатия Деканоидзе, делается это для того, «чтобы избежать любые препятствия, ожидаемые от «Грузинской мечты».