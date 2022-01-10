«Народ идет против своей власти, людей за это наказывают, в авторитарных странах подобное вполне ожидаемо»

Что думают о событиях в Казахстане жители Грузии? «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей на эту тему.

– Что, по вашему мнению, происходит в Казахстане?

Кетеван: Мое мнение по этому поводу таково: президент Казахстана пытается сохранить власть любой ценой, несмотря на единство народа во мнении, что им не нужны такие лидеры. Но подобные люди не понимают либо пытаются не замечать этого. Ведь понятно, что народ не хочет видеть во главе государства нынешнего президента, что же теперь он будет занимать этот пост, несмотря на недовольство людей, до самой смерти? Передай свое кресло кому-нибудь более приемлемому, дай народу почувствовать свободу, живи своей жизнью и дай другим жить спокойно. Но нет, такие люди не отдают своего кресла до смерти и ничего не делают для людей.

Макс: Касательно событий, развивающихся в Казахстане, мне кажется, там сейчас ведутся битвы внутри кланов. Подобное не редкость в странах бывшего Советского Союза, да и у нас эта проблема наблюдается, просто не в таких масштабах как в Казахстане. Удивительно, что в выигрыше всегда остается Россия, вот и на этот раз Москва пытается не упустить шанс получить максимальную выгоду из трагедии, которая там развивается. Что касается людей, участвующих во всех этих беспорядках, не знаю, что сказать. Никто нормально не может объяснить, что это за люди и что они из себя представляют.

Мари: События, разворачивающиеся в Казахстане, я оцениваю как агрессию, проявленную властями государства в отношении своего народа. Я не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. И вообще, ничего странного там не происходит, в странах, в которых действует авторитаризм, подобное вполне можно ожидать. Если при таком режиме народ идет против своей власти, людей за это наказывают.

Георгий: В Казахстане ведутся клановые войны, вот что, по моему мнению, там происходит. Недовольство же народа вызвало повышение цен на газ. Негодование людей переросло в масштабные протесты и столкновения с силовиками. Но в Алмате, мне кажется, люди уже были готовы к действиям, к революции. Впрочем, все это следствие борьбы, которую ведут родные и близкие Назарбаева. Я о том, что мне не кажется, что произошедшее – только следствие недовольства социальным положением граждан. Конечно, там был этот элемент, но в основном то насилие, которое происходило в нескольких городах, – это итог битвы людей из клана Назарбаева, между которыми произошел серьезный раскол.

Ирина: По моему мнению, в Казахстане сейчас происходит то, что никогда не произойдет в Грузии. Народ этого государства вышел на улицы и защищает свои позиции до последнего. Итогом этого и стало решение властей понизить цены на топливо. Правительство там явно готово идти на уступки. Если проводить параллель с Грузией, к сожалению, наши люди не понимают, что нужно до конца отстаивать свои позиции – выходя пару раз на пару часов на улицы, ничего не изменить.

Давид: В Казахстане с населением несправедливо обошлись какие-то энергомагнаты, это всем и так понятно. Естественно, за этим последовал антисоветский протест, который периодически возникает в постсоветских странах. И этот протест со всей яростью пытаются гасить люди все еще пытающиеся вернуть Советский Союз. И это я говорю без какой-либо иронии.